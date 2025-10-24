Ουκρανία: Τα ντοκουμέντα που έκαναν τον γύρο του κόσμου και «αφηγούνται» μια σκληρή αλήθεια

Είναι η νυν σύρραξη στην Ουκρανία η χρονική επέκταση ενός πολέμου που ξεκίνησε το 2014; Είναι υπαρκτή η ναζιστικοποίηση της χώρας ή ο Πούτιν ζητεί αναίτια της αποναζιστικοποίησή της;

Ας δούμε τι έλεγε η ίδια η Δύση το 2014, όταν δεν αντιλαμβανόταν ότι αυτό που περιέγραφε ήταν ένας κανονικός πόλεμος – με συγκεκριμένο θύτη και συγκεκριμένα θύματα.

Εκείνη την εποχή, τα δυτικά ρεπορτάζ, όπως αυτό που ακολουθεί, περιέγραφαν φρικιαστικά εγκλήματα – την αρχή μιας εθνοκάθαρσης που διεπράττετο με σφαγές. Παράλληλα, κατήγγελλαν τη Δύση για υποκρισία.

«Μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας»

«Το Παλάτι των Συνδικάτων στην Οδησσό καίγεται σαν λαμπάδα. Οι φλόγες και ο καπνός αναγκάζουν κάποιους από τους ρωσόφωνους να πέσουν στο κενό. Τα ουρλιαχτά τους σταματούν απότομα όταν τσακίζονται στο πεζοδρόμιο. Οι τυχεροί σκοτώνονται αμέσως, οι άτυχοι εκτελούν κάποιους ακροδεξιούς.

Οι Νεοναζί τους αποτελειώνουν με μια σφαίρα ή τους τσακίζουν το κεφάλι με τα ρόπαλα. Τα ανθρωποειδή έχουν πάρει θέση μπροστά από το κτήριο για να υποδεχθούν όσους προσπαθήσουν να το εγκαταλείψουν. Οι κακόμοιροι που πέφτουν από τον ουρανό, είναι το καλύτερο δώρο για τα κτήνη.

Τσακισμένοι, και χωρίς να μπορούν να προβάλουν αντίσταση, κείτονται ανυπεράσπιστοι μπροστά τους και γίνονται εύκολη λεία. Τους σκοτώνουν – φρικιαστικές εικόνες, που προσβάλουν το ανθρώπινο είδος.

Όλα ξεκίνησαν από τη πλατεία μπροστά στο κτήριο. Οι Ουκρανοί εθνικιστές, ανάμεσα τους και οπλισμένα μέλη του Δεξιού Τομέα, επιτίθενται και καίνε τις σκηνές των φιλορώσων. Σύντομα η πλατεία κατακλύζεται από μαύρους καπνούς και φλόγες.

Οι κυνηγημένοι βρίσκουν καταφύγιο στο Παλάτι των Συνδικάτων. Οι Νεοναζί βομβαρδίζουν το κτήριο με μολότοφ και μέσα σε λίγα λεπτά γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Η συνέχεια είναι η γνωστή: μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας.

Οι μεγάλες ηγέτες του πλανήτη εξακολουθούν να αναλώνονται σε ανούσιες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κούφιες ανακοινώσεις. Η υποκρισία σε όλη της το μεγαλείο», ανέφερε, επί παραδείγματι, ο ANT1 το 2014.

Το βίντεο:

Αυτοί οι «νεοναζί», όπως τους περιέγραφε ο δυτικός Τύπος το 2014, ήταν που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας μετά από τα γεγονότα εκείνης της χρονιάς.

Διωγμοί και τρόμος

Η επικράτηση των πολιτικών δυνάμεων του Μαϊντάν, ενός πραγματικού πογκρόμ στις ουκρανικές πόλεις, με τάγματα εφόδου που ξυλοκοπούσαν, δολοφονούσαν, λιντσάριζαν -σε κοινή θέα και υπό το βλέμμα της αστυνομίας- συνδικαλιστές, κομματικά στελέχη, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κ.ά. οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους αμάχων και στην επάνοδο της πάλαι ποτέ λευκής τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, από το 2014 μέχρι το τέλος του 2021, το Κίεβο σκότωσε 3.106 αμάχους μόνο στην ανατολική Ουκρανία.

Αλλά ήταν και η αρχή του τέλους για τα δικαιώματα των ρωσόφωνων πολιτών της Ουκρανίας: Η απαγόρευση της προσκείμενης στη Μόσχα Ορθόδοξης Εκκλησίας (με τους περισσότερους πιστούς στην Ουκρανία), της ρωσικής γλώσσας (μητρική γλώσσα για το 1/3 των Ουκρανών), πολιτικών κομμάτων και της οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται και τον ρωσικό πολιτισμό κ.ά.

Τυφλές επιθέσεις

Μετά από τα γεγονότα του Μαϊντάν, η κυβέρνηση του Κιέβου ξεκίνησε και αεροπορικούς βομβαρδισμούς με αεροσκάφη της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι στόχοι ήταν πολιτικοί. Ακολουθούν πλάνα από πολύνεκρη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από το Κίεβο στις 02/07/2014 σε πλατεία στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, όπου επλήγησαν και παρακείμενες πολυκατοικίες.

Τα βίντεο:

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Κιέβου ξεκίνησε βομβαρδισμούς με το πυροβολικό του επίσημου Στρατού της χώρας. Ακολουθούν πλάνα από πολύνεκρο βομβαρδισμό που πραγματοποιήθηκε από το Κίεβο στις 07/07/2014 χωριό της περιφέρειας Λουγκάνσκ.

Το βίντεο:

Το «καμάρι» της κυβέρνησης του Κιέβου, τόσο στο προαναφερθέν προγκρόμ όσο και στον τρέχοντα πόλεμο, το Τάγμα Αζόφ, πλέον Ταξιαρχία της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας «Αζόφ», ιδρύθηκε το 2014 ως εθελοντική παραστρατιωτική μονάδα για την εξόντωση των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία.

«Σταματούσαν στον δρόμο τα αυτοκίνητα για να σκοτώσουν τους οδηγούς»

Ένα από τα ειδεχθή και βίαια εγκλήματα που διέπρατταν τα μέλη των εν λόγω ταγμάτων από το 2014 μέχρι το 2022, ήταν αυτό του βιασμού.

Η Μαρίνα, Ελληνίδα ομογενής από τη Μαριούπολη, ανέφερε το 2022 στο τοπικό μέσο της Λέσβου stonisi.gr:

«Οι Ουκρανοί Νεοναζί κάνουν εδώ και χρόνια θηριωδίες σε βάρος των ρωσόφωνων και των ρωσόφιλων. Βιάζουν και σκοτώνουν εν ψυχρώ. Γνωρίζω προσωπικά γυναίκες που βιάστηκαν· και πήγαν να το δηλώσουν στην Αστυνομία και εκεί τους είπαν να αποσύρουν τις μηνύσεις. Σταματούσαν στον δρόμο τα αυτοκίνητα για να σκοτώσουν τους οδηγούς».

Το βίντεο:

Επανερχόμενοι, τέλος, στην παραστρατιωτική μονάδα του Αζόφ, που η ελληνική κυβέρνηση της έδωσε βήμα στο ελληνικό κοινοβούλιο και καταχειροκροτήθηκε σε άλλα δυτικά κοινοβούλια, να θυμίζουμε ότι είχε από την αρχή στενή ιδεολογική σύνδεση με Νεοναζί και ακροδεξιούς εθνικιστές, καθώς και ότι ένα εξέχον σύμβολο του τάγματος είναι το Wolfsangel (Η παγίδα του Λύκου) που στη Ναζιστική Γερμανία χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο της παραστρατιωτικής οργάνωσης «Werwolf», που συγκρότησε το 1944 ο αρχηγός των SS, Χάινριχ Χίμλερ.

Για την ιστορία, το ίδιο σύμβολο έφερε και η 4η Μηχανοκίνητη Μεραρχία των SS «Polizei», που στάλθηκε στην Ελλάδα το 1943 για να χτυπήσει την Εθνική Αντίσταση και διέπραξε τις σφαγές στην Κλεισούρα και στο Δίστομο…