newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ουκρανία: Ένα από τα ισχυρά αφηγήματα που σχεδόν αποκλείουν σπονδές κι ελπίδες
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Ουκρανία: Ένα από τα ισχυρά αφηγήματα που σχεδόν αποκλείουν σπονδές κι ελπίδες

Ο μονόδρομος που χαράσσεται από τη σύνδεση της στρατηγικής ήττας της Ρωσίας στην Ουκρανία με τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Η Ουκρανία παραμένει και αυτό το φθινόπωρο στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, μετά από ακόμη ένα επικοινωνιακό ρόλερ κόστερ, που αυτήν τη φορά διήρκεσε επτά μήνες.

Από τον τσακωμό Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, μέχρι τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πούτιν και το «νίπτω τας χείρας μου» που υποδήλωσε ο ίδιος περίπου έναν μήνα μετά, τα συναισθήματα στις τάξεις του Συνασπισμού των Προθύμων εναλλάσσονταν μεταξύ ζενίθ και ναδίρ – τουλάχιστον αυτό εξεπέμπετο στην ατμόσφαιρα της ηπείρου μας.

Σε έναν πόλεμο, είθισται να αναπτύσσονται αφηγήματα που εξυπηρετούν σκοπούς, στόχους κι ενίοτε σκοπιμότητες.

Αυτά τα αφηγήματα, εάν είναι διαρκώς ενισχυόμενα, ενίοτε μετατρέπονται σε δόγματα και τότε χαράσσουν μονόδρομους.

Ένα αφήγημα που έχει αναπτυχθεί από τον Πούτιν και όλα δείχνουν πως πλέον αποτελεί πυρηνικό στοιχείο των επιδιώξεών του, ότι είναι στρατηγικός στόχος του να ακυρωθούν στη δυτική Ουκρανία οι νόμοι που επιβλήθηκαν σε όλη τη χώρα αρχής γενομένης από το 2014 και κατήργησαν δικαιώματα των ρωσόφωνων πολιτών της, έχει ήδη αναλυθεί. 

Αλλά υπάρχει κι ένα αφήγημα που έχει αναπτυχθεί από τη νυν ηγεσία της ΕΕ και το οποίο έχει ενισχυθεί τόσο που γεννάται το ερώτημα εάν πλέον δύναται να το εγκαταλείψει ή αν έχει αυτο-εγκλωβιστεί, ηθελημένα η μη, σ’ έναν μονόδρομο.

Πρόκειται για τη σύνδεση της στρατηγικής ήττας της Ρωσίας στην Ουκρανία με τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης, που πλέον μοιάζει άρρηκτη.

Διότι όταν θέτεις υπαρξιακό ζήτημα κι εν συνεχεία αναπαράγεις σε ολοένα και πιο δραματικούς τόνους μια επιχειρηματολογία που κάνει ολοένα και πιο αληθοφανή τον υποτιθέμενο κίνδυνο, τότε κλείνεις κάθε έξοδο προς άλλον προορισμό.

Διότι εάν μετά από όλα αυτά δεν… το πας μέχρι τέλους, τότε θα είναι σαν να δηλώνεις ότι απέτυχες να εξασφαλίσεις τη μελλοντική ασφάλεια.

Και το «τέλος», εν προκειμένω, είναι η στρατηγική ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι περιλαμβάνει; Μα η ηγεσία της ΕΕ εξακολουθεί να το δηλώνει σε όλους τους πιθανούς τόνους: Την επαναφορά in statu quo ante bellum erat.

Όπερ σημαίνει ότι το σενάριο να μη γίνουμε μάρτυρες σπονδών ακόμη και στο μακρινό μέλλον, ενδέχεται να μην είναι φανταστικό: Θυμίζουμε ότι Ρωσία και Ιαπωνία δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τυπικά βρίσκονται ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση. Το 2022, δε, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει τις συνομιλίες για συνθήκη ειρήνης με την Ιαπωνία.

Πρόσφατες αναφορές

Τη σκυτάλη της ενίσχυσης του περί ου ο λόγος αφηγήματος, το τελευταίο χρονικό διάστημα την έχει λάβει η πρωθυπουργός της Δανίας, που την Παρασκευή (10/10) ανακοίνωσε ότι η χώρας της αγόρασε πολεμικά αεροπλάνα από τις ΗΠΑ εξ αφορμής -φυσικά- της εξ Ανατολών απειλής. Πρόκειται για δεκαέξι F-35.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», υποστήριξε την 1η του Οκτώβρη η Φρεντέρικσεν.

«Ελπίζω ότι πλέον αναγνωρίζουμε όλοι πως πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο: σήμερα στην Πολωνία, αύριο στη Δανία, την επόμενη εβδομάδα αλλού, με σαμποτάζ ή επιθέσεις με drones», προσέθεσε, μολονότι ουδέποτε έγινε σαμποτάζ ή επίθεση σε αυτές τις χώρες.

Κάλεσε, τέλος, την ΕΕ να δώσει μιαν «ισχυρή απάντηση στη Ρωσία».

Στη συνωμοσιολογία και την κινδυνολογία κατέφυγε προσφάτως ο Μερτς, που εξαπέλυσε ακραίες κατηγορίες εις βάρος της Ρωσίας, χωρίς να έχει ούτε μισή απόδειξη να προσκομίσει.

Συγκεκριμένα, ο Μερτς δήλωσε αρχικά ότι η Γερμανία βρίσκεται τώρα «σε κατάσταση σύγκρουσης με τη Ρωσία».

Εν συνεχεία, επιδιδόμενος σ’ ένα κρεσέντο λαϊκισμού προσκομίζοντας… «φέρεται», ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία αποσταθεροποιεί τη Γερμανία.

Ακολούθως, ο Μαρτς είπε ότι η Ρωσία «φέρεται» να διεξάγει τακτικές επιχειρήσεις παρέμβασης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο καγκελάριος είπε επίσης ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών τον ενημερώνουν καθημερινά ότι η Ρωσία «φέρεται» να πραγματοποιεί επιθέσεις σε υποδομές και να επηρεάζει την κοινή γνώμη.

«Σήμερα έχουμε μια κατάσταση που θυμίζει το 1938»

Εάν η Δύση δεν κινητοποιηθεί, τότε οι Ρώσοι «θα πάρουν περισσότερα από όσα τόλμησαν ποτέ να ονειρευτούν», υποστήριξε προ ημερών η Κάγια Κάλας, σε δηλώσεις της που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική προσέθεσε ότι «ορισμένες χώρες της Ευρώπης είναι πρόθυμες να αποστείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία διότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά θα είναι φθηνότερο να σταματήσουν τη Ρωσία παρά να έχουν ρωσικά τανκς στις πύλες της Ευρώπης».

Ακόμη πιο έντονη αίσθηση προκάλεσε η εξής ιστορική σύγκριση στην οποίαν προέβη:

«Σήμερα έχουμε μια κατάσταση που θυμίζει το 1938. Η Τσεχοσλοβακία είχε ζητήσει βοήθεια εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Δεν την έλαβε και έπεσε στα χέρια των Ναζί. Σήμερα, εάν η Ουκρανία πέσει, τότε αυτό θα απειλήσει την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε πάρει το μάθημά μας από την ιστορία».

Προσφάτως, πάντως, η Κάλας κατόρθωσε να τη λοιδορήσουν ακόμη και οι πιο ένθερμοι πολέμιοι της Ρωσίας, εξ αιτίας δήλωσής της για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συγκεκριμένα, η Κάλας υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ (σ.σ. με 407.000 νεκρούς) συνέβαλαν περισσότερο στη ήττα της Γερμανία απ’ ό,τι η ΕΣΣΔ (σ.σ. εξολόθρευσε το 78 με 80 τοις εκατό των δυνάμεων του Άξονα και είχε 27.000.000 νεκρούς) και η Κίνα (σ.σ. με 18.000.000 νεκρούς) μαζί.

Πηγαδάκι Κάλας, Ζελένσκι, Στάρμερ στο περιθώριο της άτυπης συνόδου της ΕΕ στην Κοπεγχάγη (2/10)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο