Την ώρα που ο Τραμπ πιέζει προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία, υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση της κλιμάκωσης της ευρω-ρωσικής έντασης εκ μέρους των Μερτς και Μακρόν.

Πηγάζει από μια τακτική που απαντάται τόσο στην περίπτωση του Αμερικανού προέδρου όσο και στην Ελλάδα, και δεν είναι άλλη από την πυροδότηση της αίσθησης της ανασφάλειας στους πολίτες, εκ μέρους της κυβέρνησης, εν καιρώ εσωτερικής κρίσης που πλήττει την ίδια.

Εμπρηστικές γαλλογερμανικές δηλώσεις και κινήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία βυθίζονται ολοένα και περισσότερο σε κρίσεις που με τη σειρά τους βυθίζουν τη δημοφιλία των κυβερνήσεών τους. Πώς απαντούν οι επικεφαλής τους; Τόσο ο Μερτς όσο και ο Μακρόν ενισχύουν ολοένα και περισσότερο το αφήγημα της «εξ ανατολών απειλής». Γιατί; Διότι σε περιόδους που οι πολίτες έχουν πειστεί ότι υπάρχει μια υπαρξιακή απειλή, η υπόσχεση της κυβέρνησης ότι θα τους προστατέψει ενισχύει την προστασία της ίδια από τις αντιδράσεις των πολιτών στα προβλήματα που τους προκαλεί.

Προχθές, δε, έγινε γνωστό ότι στη Γαλλία προετοιμάζουν τα νοσοκομεία για πόλεμο. Οι συγκεκριμένες κινήσεις μάλλον ενισχύουν αυτήν τη δεύτερη ανάγνωση, που δεν αγνοεί το γεγονός ότι η οικονομική κρίση που παρατηρείται στη Γαλλία και τη Γερμανία έχει σχεδόν καμουφλαριστεί τις τελευταίες ημέρες από εμπρηστικές γαλλογερμανικές δηλώσεις και κινήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία που μοιάζουν να μην άπτονται της ουσίας, αλλά της επικοινωνίας – προς ίδιον όφελος.

Η εν λόγω εντεινόμενη κινδυνολογία διατηρείται στο προσκήνιο την ίδια στιγμή που η γαλλική κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με τον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών της, με υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024 και ραγδαία αύξηση του δημοσίου χρέους, στο 113% του ΑΕΠ το 2024. Επιπλέον, δυτικοί αναλυτές αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν δεν ληφθούν αμέσως πρωτοβουλίες για δημοσιονομική εξυγίανση, τότε το δημόσιο χρέος θα αυξάνεται, γεγονός που ενδέχεται να κάμψει την εμπιστοσύνη των αγορών στη γαλλική οικονομία.

Όσον αφορά στη Γερμανία, για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το λεγόμενο «ψυχολογικό όριο» των 3 εκατομμυρίων. Παράλληλα, καταγράφεται επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας, αυξάνοντας την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας που βρίσκεται πλέον στο όριο της ύφεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εργασίας στη Γερμανία, συνολικά 3,02 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι τον Αύγουστο σε εποχικά μη προσαρμοσμένους όρους. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 46.000 έναντι του Ιουλίου.

Και παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της ανεργίας (6,3%) παραμένει αμετάβλητο, η ανησυχία κλιμακώνεται. Όπως επισήμανε ο Κάρστεν Μπρζέσκι, παγκόσμιος αναλυτής μακροοικονομικών στην ING, «τα 3 εκατομμύρια δεν είναι μόνο ένας αριθμός».

Αντίθετα, είπε στο Reuters, «στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, αντιπροσωπεύει ένα συμβολικό όριο – ένα όριο που διαχωρίζει τη δύναμη από την αδυναμία».

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, στο 2,1%, από 1,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Όλα δείχνουν ότι η Γερμανία δυσκολεύεται να ανακάμψει, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή και οι αμερικανικοί δασμοί. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία ίσως διανύει το τρίτο συνεχόμενο έτος χωρίς ανάπτυξη, γεγονός πρωτόγνωρο για την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Άντρεα Νάλες, επικεφαλής του Γραφείου Εργασίας, «η αγορά εργασίας εξακολουθεί να διαμορφώνεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών». Η ζήτηση εργασίας επιβραδύνεται. Υπήρξαν νέες 631.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, 68.000 λιγότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Επίσης, γίνονται απολύσεις.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, ο Μερτς δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει με όρους που θέτει η Ρωσία, ειδάλλως «την επόμενη μέρα θα έρθει η σειρά μας».