Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 20:18
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:01

Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Spotlight

Την ώρα που ο Τραμπ πιέζει προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία, υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση της κλιμάκωσης της ευρω-ρωσικής έντασης εκ μέρους των Μερτς και Μακρόν.

Πηγάζει από μια τακτική που απαντάται τόσο στην περίπτωση του Αμερικανού προέδρου όσο και στην Ελλάδα, και δεν είναι άλλη από την πυροδότηση της αίσθησης της ανασφάλειας στους πολίτες, εκ μέρους της κυβέρνησης, εν καιρώ εσωτερικής κρίσης που πλήττει την ίδια.

Εμπρηστικές γαλλογερμανικές δηλώσεις και κινήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία βυθίζονται ολοένα και περισσότερο σε κρίσεις που με τη σειρά τους βυθίζουν τη δημοφιλία των κυβερνήσεών τους. Πώς απαντούν οι επικεφαλής τους; Τόσο ο Μερτς όσο και ο Μακρόν ενισχύουν ολοένα και περισσότερο το αφήγημα της «εξ ανατολών απειλής». Γιατί; Διότι σε περιόδους που οι πολίτες έχουν πειστεί ότι υπάρχει μια υπαρξιακή απειλή, η υπόσχεση της κυβέρνησης ότι θα τους προστατέψει ενισχύει την προστασία της ίδια από τις αντιδράσεις των πολιτών στα προβλήματα που τους προκαλεί.

Προχθές, δε, έγινε γνωστό ότι στη Γαλλία προετοιμάζουν τα νοσοκομεία για πόλεμο. Οι συγκεκριμένες κινήσεις μάλλον ενισχύουν αυτήν τη δεύτερη ανάγνωση, που δεν αγνοεί το γεγονός ότι η οικονομική κρίση που παρατηρείται στη Γαλλία και τη Γερμανία έχει σχεδόν καμουφλαριστεί τις τελευταίες ημέρες από εμπρηστικές γαλλογερμανικές δηλώσεις και κινήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία που μοιάζουν να μην άπτονται της ουσίας, αλλά της επικοινωνίας – προς ίδιον όφελος.

Η εν λόγω εντεινόμενη κινδυνολογία διατηρείται στο προσκήνιο την ίδια στιγμή που η γαλλική κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με τον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών της, με υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024 και ραγδαία αύξηση του δημοσίου χρέους, στο 113% του ΑΕΠ το 2024. Επιπλέον, δυτικοί αναλυτές αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν δεν ληφθούν αμέσως πρωτοβουλίες για δημοσιονομική εξυγίανση, τότε το δημόσιο χρέος θα αυξάνεται, γεγονός που ενδέχεται να κάμψει την εμπιστοσύνη των αγορών στη γαλλική οικονομία.

Όσον αφορά στη Γερμανία, για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το λεγόμενο «ψυχολογικό όριο» των 3 εκατομμυρίων. Παράλληλα, καταγράφεται επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας, αυξάνοντας την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας που βρίσκεται πλέον στο όριο της ύφεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εργασίας στη Γερμανία, συνολικά 3,02 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι τον Αύγουστο σε εποχικά μη προσαρμοσμένους όρους. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 46.000 έναντι του Ιουλίου.

Και παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της ανεργίας (6,3%) παραμένει αμετάβλητο, η ανησυχία κλιμακώνεται. Όπως επισήμανε ο Κάρστεν Μπρζέσκι, παγκόσμιος αναλυτής μακροοικονομικών στην ING, «τα 3 εκατομμύρια δεν είναι μόνο ένας αριθμός».

Αντίθετα, είπε στο Reuters, «στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, αντιπροσωπεύει ένα συμβολικό όριο – ένα όριο που διαχωρίζει τη δύναμη από την αδυναμία».

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, στο 2,1%, από 1,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Όλα δείχνουν ότι η Γερμανία δυσκολεύεται να ανακάμψει, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή και οι αμερικανικοί δασμοί. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία ίσως διανύει το τρίτο συνεχόμενο έτος χωρίς ανάπτυξη, γεγονός πρωτόγνωρο για την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Άντρεα Νάλες, επικεφαλής του Γραφείου Εργασίας, «η αγορά εργασίας εξακολουθεί να διαμορφώνεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών». Η ζήτηση εργασίας επιβραδύνεται. Υπήρξαν νέες 631.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, 68.000 λιγότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Επίσης, γίνονται απολύσεις.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, ο Μερτς δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει με όρους που θέτει η Ρωσία, ειδάλλως «την επόμενη μέρα θα έρθει η σειρά μας».

googlenews

Fake 04.09.25

Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Fake 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Ελλάδα
Μπάσκετ 04.09.25

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Κόσμος 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
Το αύριο 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Συναγερμός 04.09.25

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

