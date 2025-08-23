newspaper
23.08.2025
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Η οικονομία στη Γερμανία συρρικνώθηκε κατά 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί, παρά τις κινήσεις που έχει εξαγγείλει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί τον Ιούλιο, προβλεπόταν οριακή συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,1%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα, αναθεωρημένα στοιχεία η πτώση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές οδήγησαν σε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,3%.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Γερμανία ωθείται «σε ύφεση». Ο παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών της ING, Κάρτσεν Μπρζέρσκι, μιλώντας στους Financial Times, δήλωσε ότι φαίνεται «όλο και πιο απίθανο να υλοποιηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη πριν από το 2026».

Συρρίκνωσε σε 6 από τα 10 τρίμηνα

Το ΑΕΠ στη Γερμανία έχει συρρικνωθεί σε έξι από τα τελευταία 10 τρίμηνα, ευρισκόμενο πλέον στο επίπεδο του 2019. Η πρώτη 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι η μεγαλύτερη εδώ και έναν χρόνο, ενώ αντισταθμίζει την ανάπτυξη 0,3% που είχε καταγραφεί τους αμέσως προηγούμενους τρεις μήνες. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η γερμανική οικονομία είχε δει ώθηση, καθώς είχαν αυξηθεί οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, εν αναμονή της επιβολής των αμερικανικών δασμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,6%. Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά μειώθηκαν κατά 1,9%, εν μέρει λόγω της απότομης μείωσης των αγορών εταιρικών οχημάτων. Ο κατασκευαστικός τομέας μειώθηκε κατά 2,1%. Η ύφεση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,8% και την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,1%.

«Η πτώση των επενδύσεων ήταν πολύ ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε η Μελάνι Ντεμπόνο, αναλύτρια στην Pantheon Macroeconomics.

Οι κινήσεις Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαλάρωσε το αυστηρό φρένο χρέους στη Γερμανία και υποσχέθηκε να ξεκινήσει μια επενδυτική δραστηριότητα ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ με χρηματοδότηση μέσω δανεισμού τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με οικονομολόγους, τα θετικά αποτελέσματα της αναπτυξιακής πολιτικής της γερμανικής κυβέρνησης θα γίνουν ορατά το επόμενο έτος.

Ο Ραλφ Σόλβεν, οικονομολόγος της Commerzbank, υποστηρίζει ότι η γερμανική ανάπτυξη θα επιταχυνθεί «τα επόμενα τρίμηνα». Υποστηρίζει ότι αυτό είναι εφικτό χάρη στα χαμηλότερα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία μειώθηκαν στο μισό στο 2% τους τελευταίους 12 μήνες, και την επερχόμενη δημοσιονομική επέκταση της Γερμανίας. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η ανάκαμψη είναι πιθανό να είναι «πολύ μέτρια».

Οι επιπτώσεις των δασμών

Μετά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, οι αγορές έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος. Εκτιμούν με πιθανότητα μικρότερη από 50% για μια ακόμη μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας έως τον Δεκέμβριο.

Στην εκτίμηση αυτή συνέβαλε και η δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η ώθηση που έλαβαν στις αρχές του έτους οι εξαγωγές, στην προσπάθεια των εταιρειών να προλάβουν τους δασμούς των ΗΠΑ, «τώρα αντιστρέφεται». «Η αναμενόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης της ευρωζώνης ήταν ήδη εμφανής στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

