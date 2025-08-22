Οι γερμανικές επιχειρήσεις θέλουν ο Μερτς να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας βρίσκεται στην εξουσία εδώ και λίγο περισσότερο από 100 ημέρες και οι επιχειρηματικοί ηγέτες λένε ότι είναι καιρός να μετατρέψουν τις πολιτικές υποσχέσεις σε πραγματικότητα.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία με μια πλατφόρμα υπέρ των επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, υποσχόμενος μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Η αισιοδοξία ενισχύθηκε όταν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού μεταξύ της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του Μερτς, μαζί με το αδελφό κόμμα της, τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση, και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, πυροδότησαν μια σημαντική δημοσιονομική μετατόπιση που αναμένεται να επιτρέψει υψηλότερες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές.

Το CDU, το CSU και το SPD αποτελούν πλέον την κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας και το αίσθημα ενθουσιασμού από τις επιχειρήσεις επιμένει καθώς η πολιτική θητεία του συνασπισμού έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με επιχειρηματικούς ηγέτες που μίλησαν στο CNBC τις τελευταίες εβδομάδες.

«Έχουμε, όπως ακούσατε και πριν, τουλάχιστον 10, ίσως 20 χρόνια αδύναμων πολιτικών αποφάσεων, πολύ ιδεολογικά καθοδηγούμενων, όχι επιχειρηματικά καθοδηγούμενων, όχι κοινωνικά καθοδηγούμενων, και φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Τόμας Σουλτζ, Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Bilfinger.

Η γερμανική οικονομία πρέπει να μπει σε δρόμο ευημερίας

Ο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz, Όλιβερ Μπάτε χαιρέτισε την προσέγγιση της νέας κυβέρνησης να λάβει σοβαρά υπόψη την ανταγωνιστικότητα, με τον Μερτς να έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να επαναφέρει τη βιομηχανία της Γερμανίας σε καλό δρόμο.

«Μπορώ μόνο να τους χειροκροτήσω που το πήραν στα σοβαρά, να κινητοποιήσουν επίσης τα οικονομικά αποθέματα για να θέσουν σε εφαρμογή ένα ανήκουστο επενδυτικό πρόγραμμα και επίσης να τερματίσουν σχεδόν δύο δεκαετίες λήθαργου υποεπενδύσεων σε υποδομές, υποεπενδύσεων στον στρατό, την άμυνα [και] υποεπενδύσεων στην εκπαίδευση», είπε στο CNBC.

Τον Ιούλιο, κορυφαίες γερμανικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν τη δική τους πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η ομάδα που αποτελείται από 61 εταιρείες σχεδιάζει να επενδύσει συλλογικά 631 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028.

«Αυτό είναι ένα καλό σημάδι και δείχνει ότι υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ του εταιρικού κόσμου και της πολιτικής στις μέρες μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στο CNBC ο Τιμοτέους Χέτγκες, Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Telekom.

Ο τόνος που υιοθετούν οι ηγέτες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα πρόσφατα στοιχεία, με το οικονομικό ινστιτούτο Ifo να αναφέρει βελτιώσεις στο εταιρικό κλίμα για πέντε συνεχόμενους μήνες τώρα.

Κάλεσμα για δράση

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις καλούν επίσης την κυβέρνηση σε δράση, απαιτώντας να γίνουν πραγματικότητα οι προεκλογικές υποσχέσεις.

Ο Μπάτε της Allianz δήλωσε στο CNBC ότι ενώ η στάση της κυβέρνησης ήταν καλά νέα, «τώρα έρχεται η υλοποίηση», και ο Σουλτζ της Bilfinger σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο λόγια σε πολλούς τομείς, με πολύ καλές ιδέες, αλλά πρέπει να φτάσουμε στην υλοποίηση».

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα για την πολιτική από το Ifo και τον γερμανικό ειδησεογραφικό οργανισμό Frankfurter Allgemeine Zeitung σημείωσαν επίσης την έλλειψη μέτρων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της θητείας του Μερτς.

«Το 30% των συμμετεχόντων οικονομολόγων αξιολογεί τα μέτρα οικονομικής πολιτικής της νέας γερμανικής κυβέρνησης τις πρώτες 100 ημέρες ως «μάλλον αρνητικά», ενώ ένα επιπλέον 12% τα αξιολογεί ακόμη και ως «πολύ αρνητικά»», διαπίστωσε η έρευνα.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν αρνητικά «την έλλειψη μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στον τομέα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, βλέπουν μέχρι στιγμής έλλειψη σαφών κινήτρων για περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μείωση της γραφειοκρατίας και πρόοδο στην προστασία του κλίματος», σημείωσε.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες είχαν μια εκτενή λίστα επιθυμιών να μοιραστούν με το CNBC.

Ο Ρόλαντ Μπους, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens, ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μερικές από τις οποίες περιελάμβαναν «ψηφιοποίηση, ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λιγότερη γραφειοκρατία, δουλειά για τον ενεργειακό μας μετασχηματισμό» και αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Οι ηγέτες επισήμαναν επίσης τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με τον Χέτγκες της Deutsche Telekom να λέει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τις τοπικές αρχές και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην κατασκευή υποδομών οπτικών ινών.

Πολλά από αυτά τα ζητήματα επισημάνθηκαν επίσης από τους ηγέτες ως λόγοι για την οικονομική αδυναμία των τελευταίων ετών. Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε τόσο το 2023 όσο και το 2024. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέγραψε στη συνέχεια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ακολουθούμενη από συρρίκνωση 0,1% την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία, το δεύτερο τρίμηνο.

«Στη Γερμανία, δεν έχουμε αναπτυχθεί ως χώρα τα τελευταία δύο χρόνια και υπάρχουν λόγοι πίσω από αυτό. Πρόκειται για τη γραφειοκρατία, πρόκειται για την εκπαίδευση, πρόκειται για την ασφάλεια, τις τιμές της ενέργειας και, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα», σημείωσε ο Κάρστεν Νόμπελ, Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel, που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών και καταναλωτικών αγαθών.

«Αλλά πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη χώρα από μια χώρα που δεν αναπτύσσεται, ξανά σε χώρα ανάπτυξης», είπε.

Πηγή: ΟΤ