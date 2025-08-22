newspaper
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Οι γερμανικές επιχειρήσεις θέλουν ο Μερτς να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του
Διεθνής Οικονομία 22 Αυγούστου 2025 | 01:00

Οι γερμανικές επιχειρήσεις θέλουν ο Μερτς να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του

Ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται στην εξουσία για λίγο περισσότερο από 100 ημέρες μετά από εκστρατεία με φιλοεπιχειρηματική βάση για οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας βρίσκεται στην εξουσία εδώ και λίγο περισσότερο από 100 ημέρες και οι επιχειρηματικοί ηγέτες λένε ότι είναι καιρός να μετατρέψουν τις πολιτικές υποσχέσεις σε πραγματικότητα.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία με μια πλατφόρμα υπέρ των επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, υποσχόμενος μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Η αισιοδοξία ενισχύθηκε όταν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού μεταξύ της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του Μερτς, μαζί με το αδελφό κόμμα της, τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση, και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, πυροδότησαν μια σημαντική δημοσιονομική μετατόπιση που αναμένεται να επιτρέψει υψηλότερες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές.

Το CDU, το CSU και το SPD αποτελούν πλέον την κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας και το αίσθημα ενθουσιασμού από τις επιχειρήσεις επιμένει καθώς η πολιτική θητεία του συνασπισμού έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με επιχειρηματικούς ηγέτες που μίλησαν στο CNBC τις τελευταίες εβδομάδες.

«Έχουμε, όπως ακούσατε και πριν, τουλάχιστον 10, ίσως 20 χρόνια αδύναμων πολιτικών αποφάσεων, πολύ ιδεολογικά καθοδηγούμενων, όχι επιχειρηματικά καθοδηγούμενων, όχι κοινωνικά καθοδηγούμενων, και φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Τόμας Σουλτζ, Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Bilfinger.

Η γερμανική οικονομία πρέπει να μπει σε δρόμο ευημερίας

Ο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz, Όλιβερ Μπάτε χαιρέτισε την προσέγγιση της νέας κυβέρνησης να λάβει σοβαρά υπόψη την ανταγωνιστικότητα, με τον Μερτς να έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να επαναφέρει τη βιομηχανία της Γερμανίας σε καλό δρόμο.

«Μπορώ μόνο να τους χειροκροτήσω που το πήραν στα σοβαρά, να κινητοποιήσουν επίσης τα οικονομικά αποθέματα για να θέσουν σε εφαρμογή ένα ανήκουστο επενδυτικό πρόγραμμα και επίσης να τερματίσουν σχεδόν δύο δεκαετίες λήθαργου υποεπενδύσεων σε υποδομές, υποεπενδύσεων στον στρατό, την άμυνα [και] υποεπενδύσεων στην εκπαίδευση», είπε στο CNBC.

Τον Ιούλιο, κορυφαίες γερμανικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν τη δική τους πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η ομάδα που αποτελείται από 61 εταιρείες σχεδιάζει να επενδύσει συλλογικά 631 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028.

«Αυτό είναι ένα καλό σημάδι και δείχνει ότι υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ του εταιρικού κόσμου και της πολιτικής στις μέρες μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στο CNBC ο Τιμοτέους Χέτγκες, Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Telekom.

Ο τόνος που υιοθετούν οι ηγέτες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα πρόσφατα στοιχεία, με το οικονομικό ινστιτούτο Ifo να αναφέρει βελτιώσεις στο εταιρικό κλίμα για πέντε συνεχόμενους μήνες τώρα.

Κάλεσμα για δράση

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις καλούν επίσης την κυβέρνηση σε δράση, απαιτώντας να γίνουν πραγματικότητα οι προεκλογικές υποσχέσεις.

Ο Μπάτε της Allianz δήλωσε στο CNBC ότι ενώ η στάση της κυβέρνησης ήταν καλά νέα, «τώρα έρχεται η υλοποίηση», και ο Σουλτζ της Bilfinger σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο λόγια σε πολλούς τομείς, με πολύ καλές ιδέες, αλλά πρέπει να φτάσουμε στην υλοποίηση».

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα για την πολιτική από το Ifo και τον γερμανικό ειδησεογραφικό οργανισμό Frankfurter Allgemeine Zeitung σημείωσαν επίσης την έλλειψη μέτρων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της θητείας του Μερτς.

«Το 30% των συμμετεχόντων οικονομολόγων αξιολογεί τα μέτρα οικονομικής πολιτικής της νέας γερμανικής κυβέρνησης τις πρώτες 100 ημέρες ως «μάλλον αρνητικά», ενώ ένα επιπλέον 12% τα αξιολογεί ακόμη και ως «πολύ αρνητικά»», διαπίστωσε η έρευνα.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν αρνητικά «την έλλειψη μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στον τομέα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, βλέπουν μέχρι στιγμής έλλειψη σαφών κινήτρων για περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μείωση της γραφειοκρατίας και πρόοδο στην προστασία του κλίματος», σημείωσε.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες είχαν μια εκτενή λίστα επιθυμιών να μοιραστούν με το CNBC.

Ο Ρόλαντ Μπους, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens, ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μερικές από τις οποίες περιελάμβαναν «ψηφιοποίηση, ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λιγότερη γραφειοκρατία, δουλειά για τον ενεργειακό μας μετασχηματισμό» και αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Οι ηγέτες επισήμαναν επίσης τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με τον Χέτγκες της Deutsche Telekom να λέει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τις τοπικές αρχές και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην κατασκευή υποδομών οπτικών ινών.

Πολλά από αυτά τα ζητήματα επισημάνθηκαν επίσης από τους ηγέτες ως λόγοι για την οικονομική αδυναμία των τελευταίων ετών. Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε τόσο το 2023 όσο και το 2024. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέγραψε στη συνέχεια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ακολουθούμενη από συρρίκνωση 0,1% την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία, το δεύτερο τρίμηνο.

«Στη Γερμανία, δεν έχουμε αναπτυχθεί ως χώρα τα τελευταία δύο χρόνια και υπάρχουν λόγοι πίσω από αυτό. Πρόκειται για τη γραφειοκρατία, πρόκειται για την εκπαίδευση, πρόκειται για την ασφάλεια, τις τιμές της ενέργειας και, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα», σημείωσε ο Κάρστεν Νόμπελ, Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel, που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών και καταναλωτικών αγαθών.

«Αλλά πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη χώρα από μια χώρα που δεν αναπτύσσεται, ξανά σε χώρα ανάπτυξης», είπε.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
