newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Διεθνής Οικονομία 17 Αυγούστου 2025 | 06:31

Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

ΕπιμέλειαΓεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Οι αμυντικές δαπάνες (και) στη Γερμανία έχουν επισκιάσει το μεγάλο επενδυτικό ταμείο υποδομών, το οποίο προβλέπει επενδύσεις μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στα επόμενα 12 χρόνια.

Η υπερβολική λιτότητα έχει οδηγήσει σε φθορά των δρόμων και καθυστερήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσα στη «δημοσιονομική βαλίστρα» της Γερμανίας υπάρχουν δύο μεγάλοι πύραυλοι: η άμυνα και οι υποδομές. Αν και η άμυνα έχει προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω της γενικότερης στρατιωτικής ανασύνταξης στην Ευρώπη, το θέμα των υποδομών δεν πρέπει να υποτιμάται.

Η άλλοτε πρωτοπόρος χώρα των αυτοκινητοδρόμων βλέπει πλέον γέφυρες και δρόμους να ραγίζουν, το σιδηροδρομικό της δίκτυο να δυσλειτουργεί και την πρόσβαση στο γρήγορο ίντερνετ να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Μόνο το 8% των ευρυζωνικών συνδέσεων ήταν οπτικές ίνες το 2022, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 36%.

Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός (συντηρητικοί και σοσιαλδημοκράτες) σχεδιάζει να διαθέσει 500 δισ. ευρώ σε 12 χρόνια για την αναβάθμιση των υποδομών. Αν και η υλοποίηση μένει να αποδειχθεί, η πρόθεση σηματοδοτεί αλλαγή παραδείγματος, ξεφεύγοντας από τη μέχρι τώρα δημοσιονομική ορθοδοξία.

Ολα για το για kaputtsparen

Η έννοια του kaputtsparen (σύνθετη λέξη από το kaputt = χαλασμένο και sparen = αποταμιεύω) περιγράφει τη φθορά που προκαλείται από υπερβολική λιτότητα. Οι καθαρές επενδύσεις υποδομών στη Γερμανία άγγιξαν σχεδόν το μηδέν τα τελευταία χρόνια, με τους δήμους να αντιμετωπίζουν αυστηρούς προϋπολογισμούς και να θέτουν άλλες προτεραιότητες.

Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η Γερμανία έχει χάσει σημαντικό έδαφος στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας από την 5η στην 20ή-25η θέση, κυρίως λόγω παραμέλησης σε υποδομές, παιδεία και ψηφιακό μετασχηματισμό. Θυμίζει μάλιστα τη δήλωση της Άνγκελα Μέρκελ το 2013, ότι «το ίντερνετ είναι πρωτοπορία», ως σύμβολο της αποτυχίας στη ψηφιοποίηση.

Παρά τα εμπόδια, η χρηματοδότηση είναι εφικτή, σύμφωνα με αναλυτές της Julius Baer, και η επένδυση σε υποδομές θα ωφελήσει τις μελλοντικές γενιές περισσότερο από την αποφυγή νέου χρέους. Ο κατασκευαστικός τομέας, που είχε πτώση μετά το 2022, αναμένεται να ωφεληθεί άμεσα.

Ωστόσο, για να μεταφραστεί η χρηματοδότηση σε πραγματική ανάπτυξη, η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Οι εγκρίσεις έργων υποδομής στη Γερμανία είναι εξαιρετικά χρονοβόρες – φθάνουν ακόμα και τα 20 χρόνια. Οι αναλυτές της UniCredit ελπίζουν ότι η επιτυχής και ταχύτατη εφαρμογή του νόμου για τον υγροποιημένο φυσικό αέριο (GNL) το 2022 θα αποτελέσει παράδειγμα για γενικότερες μεταρρυθμίσεις. Τότε, η Γερμανία κατάφερε να κατασκευάσει σε λιγότερο από έναν χρόνο τερματικούς σταθμούς GNL, κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα απαιτούσε 5-7 χρόνια.

Οι αναλυτές κλείνουν με τη διαπίστωση ότι το «δημοσιονομικό μπαζούκα» θα έχει αποτέλεσμα μόνο αν συνοδευτεί από μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές του νόμου GNL. Μόνο τότε η Γερμανία θα μπορέσει πραγματικά να ξεκινήσει την αναγέννησή της. Einfach…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ουκρανία: Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος – Τα δύο σενάρια

Ουκρανία: Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος – Τα δύο σενάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Economy
ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση – Πού θα κάτσει η μπίλια των μέτρων

ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση – Πού θα κάτσει η μπίλια των μέτρων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων
Διεθνής Οικονομία 16.08.25

Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Μπορεί τελικά η ηλεκτροκίνηση με μπαταρίες να είναι λιγότερο ρυπογόνα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά όχι στον βαθμό που αναφέρεται συνήθως άκριτα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι – Πού θα βρέξει
Πρόγνωση έως την Πέμπτη 17.08.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι - Πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή - Έως 32 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;
Culture Live 17.08.25

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;

Για την Άιρις Μέρντοχ, η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η κορυφαία αρετή που μας φανερώνει την πραγματικότητα. Μέσα από στοργή, μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε τον κόσμο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καρπούζι: 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού
Μνήμες και σύμβολα 17.08.25

Καρπούζι, 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού

Το καρπούζι ταξιδεύει μέσα σε χιλιετίες ιστορίας, ποτισμένο μνήμες, μύθους και επιστήμη, συντροφεύοντας τον άνθρωπο από τους τάφους των φαραώ έως τα ελληνικά τραπέζια - Πώς έγινε πολιτικό σύμβολο

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ
Αθέατες δυναμικές 17.08.25

Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ

Με διαφορετικούς τρόπους, διαμορφώνουν το πλαίσιο όπου ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίζει και προβάλλεται, δείχνοντας ότι η επιρροή εκφράζεται συχνά σε πολυεπίπεδες σχέσεις

Κατερίνα Τζαβάρα
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια
Νέος συντελεστής 17.08.25

Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια -

Στόχος, να δοθούν κίνητρα προκειμένου να μπουν κλειστά ακίνητα στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Καραϊβική: Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Καραϊβική 17.08.25

Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Ανεμοι με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής.

Σύνταξη
Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για 5η συνεχόμενη νύχτα
Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 17.08.25

Βίαια επεισόδια για 5η συνεχόμενη νύχτα στη Σερβία

Βίαια επεισόδια και συγκρόυσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Σουδάν 17.08.25

Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας
Ρέθυμνο 17.08.25

Μεθυσμένος οδηγός έστειλε στο νοσοκομείο εργαζόμενο καθαριότητας

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνης όταν χτυπήθηκε εν ώρα εργασίας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας ήταν μεθυσμένος.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο