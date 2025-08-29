Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ακόμη μία απειλή για τα σχέδια της κυβέρνησης Μερτς να ανατάξει την οικονομία στη Γερμανία συνιστά η απασχόληση. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το λεγόμενο «ψυχολογικό όριο» των 3 εκατομμυρίων. Παράλληλα, καταγράφεται επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας, αυξάνοντας την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας που βρίσκεται πλέον στο όριο της ύφεσης.

«Τα 3 εκατομμύρια δεν είναι μόνο ένας αριθμός»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εργασίας στη Γερμανία, συνολικά 3,02 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι τον Αύγουστο σε εποχικά μη προσαρμοσμένους όρους. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 46.000 έναντι του Ιουλίου.

Και παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της ανεργίας (6,3%) παραμένει αμετάβλητο, η ανησυχία κλιμακώνεται. Όπως επισήμανε ο Κάρστεν Μπρζέσκι, παγκόσμιος αναλυτής μακροοικονομικών στην ING, «τα 3 εκατομμύρια δεν είναι μόνο ένας αριθμός».

Αντίθετα, είπε στο Reuters, «στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, αντιπροσωπεύει ένα συμβολικό όριο – ένα όριο που διαχωρίζει τη δύναμη από την αδυναμία».

Αύξηση πληθωρισμού και ύφεση

Τα στοιχεία προστίθενται στο γεγονός ότι η οικονομία στη Γερμανία συρρικνώθηκε κατά 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί τον Ιούλιο, προβλεπόταν οριακή συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,1%. Αιτία της συρρίκνωσης, η πτώση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, στο 2,1%, από 1,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Όλα δείχνουν ότι η Γερμανία δυσκολεύεται να ανακάμψει, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή και οι αμερικανικοί δασμοί. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία ίσως διανύει το τρίτο συνεχόμενο έτος χωρίς ανάπτυξη, γεγονός πρωτόγνωρο για την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Άντρεα Νάλες, επικεφαλής του Γραφείου Εργασίας, «η αγορά εργασίας εξακολουθεί να διαμορφώνεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών». Η ζήτηση εργασίας επιβραδύνεται. Υπήρξαν νέες 631.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, 68.000 λιγότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Επίσης, γίνονται απολύσεις.

Αντίθετοι άνεμοι

Ο υπουργός Εργασίας της Γερμανίας, Μπέρμπελ Μπας, εκτιμά ότι «οι παγκόσμιες οικονομικές αβεβαιότητες και ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθούν να οδηγούν σε οικονομική αδυναμία». Και πρόσθεσε ότι αυτοί οι «αντίθετοι άνεμοι «συνεχίζουν να αφήνουν το στίγμα τους στην αγορά εργασίας και απαιτούν μέτρα».

Υπερασπιζόμενος το σχέδιο Μερτς για την οικονομία, είπε ότι η κυβέρνηση δίνει μια μεγάλη επενδυτική ώθηση για την οικονομία, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού ταμείου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές.

Ο Γερμανός καγκελάριος από την πλευρά του υποστήριξε ότι «η αύξηση της ανεργίας δεν είναι απροσδόκητη». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν «πόσο απαραίτητες είναι οι μεταρρυθμίσεις για περισσότερη ανάπτυξη και απασχολησιμότητα. Η γερμανική κυβέρνηση θα επικεντρωθεί σε αυτό», είπε.

Τόσο οικονομολόγοι όσο και επιχειρηματικοί φορείς λένε ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν πλήρως στη Γερμανία τα κυβερνητικά μέτρα μέσω αύξησης των δαπανών. Και ζητούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προβλημάτων.

Ο πρόεδρος της εργοδοτικής ένωσης BDA, Ράινερ Ντούλγκερ, σημείωσε: «Τρία εκατομμύρια άνεργοι αποτελούν μια καταδικαστική ένδειξη για την άρνηση μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία χρειάζεται ένα πραγματικό φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».

Λιγότερη κατανάλωση

Παράλληλα, αρνητικό είναι και το κλίμα στην αγορά. Πολλά νοικοκυριά επιλέγουν να αποταμιεύσουν περισσότερα, αντί να κάνουν δαπάνες, επειδή ανησυχούν για το μέλλον. Τα άσχημα νέα για την ανεργία αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των αποταμιευτών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ifo, Κλέμενς Φουστ. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση των ανέργων δεν είναι πολύ μεγάλη.

Η μειωμένη κατανάλωση έδωσε και μειωμένες λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο (-1,5% σε σχέση με τον Ιούνιο). Γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τις προοπτικές της κατανάλωσης στο τρίτο τρίμηνο. Η αρχική πρόβλεψη ήταν μείωση 0,4%.

Οι καταναλωτές στη Γερμανία διέψευσαν τους οικονομολόγους που ήλπιζαν ότι οι ζημιές από τους δασμούς θα εξισορροπούνταν από την εσωτερική κατανάλωση.