Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Ο Σεπτέμβριος προμηνύεται δύσκολος για τα γερμανικά νοικοκυριά, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να καταγράφει αρνητικό ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της εταιρείας ερευνών GfK και του Ινστιτούτου NIM (Nuremberg Institute for Market Decisions), ο δείκτης κατρακύλησε στις -23,6 μονάδες, από -21,7 τον Αύγουστο, διαψεύδοντας τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με το Reuters.

Γερμανία: Οικογενειακοί προϋπολογισμοί υπό πίεση

Η μεγαλύτερη βουτιά σημειώθηκε στις προσδοκίες εισοδήματος, που υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.

Οι Γερμανοί δείχνουν διστακτικοί απέναντι σε σημαντικές αγορές, με τον φόβο της απώλειας της εργασίας να κυριαρχεί στις αποφάσεις τους.

Όπως εξηγεί ο αναλυτής Ρολφ Μπουρκλ στο Reuters, η αβεβαιότητα για το μέλλον οδηγεί τα νοικοκυριά σε στάση αναμονής.

Πληθωρισμός και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ανεργία που προκαλεί ανησυχία.

Η διαρκής συζήτηση για το πώς θα κινηθούν οι τιμές ενέργειας, σε συνδυασμό με την αμερικανική εμπορική πολιτική και την ένταση στη διεθνή σκηνή, εντείνουν το κλίμα απαισιοδοξίας.

Αυτό μειώνει περαιτέρω τις ελπίδες για ανάκαμψη της κατανάλωσης μέσα στο 2025.

Η αγορά εργασίας σε καμπή

Από το 2022, η ανεργία στη Γερμανία αυξάνεται σταθερά.

Η χώρα πλησιάζει το ψυχολογικό όριο των τριών εκατομμυρίων ανέργων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη στασιμότητα της οικονομίας.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει νέα στοιχεία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιπλέον 10.000 ανέργους μέσα στον Αύγουστο.

Πιέσεις προς την κυβέρνηση

Η Ένωση Λιανεμπορίου HDE απηύθυνε ανοιχτή επιστολή στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας.

Προτείνει στοχευμένες ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς και αποφυγή νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Τι σημαίνουν οι δείκτες

Η μελέτη της GfK υπενθυμίζει πως κάθε μία μονάδα μεταβολής στον δείκτη καταναλωτικού κλίματος αντιστοιχεί σε 0,1% μεταβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο δείκτης «διάθεσης για αγορές» καταγράφει ισορροπία ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές απαντήσεις για μεγάλες καταναλωτικές δαπάνες, ενώ οι υποδείκτες εισοδηματικών προσδοκιών και οικονομικής συγκυρίας αποτυπώνουν τις προβλέψεις των πολιτών για το επόμενο 12μηνο.

Πηγή: OT