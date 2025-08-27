Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
27.08.2025
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
Opinion 27 Αυγούστου 2025

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εάν παρατηρήσει κανείς τον τρόπο που κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ θα δει ότι αυτό που κάνει είναι να «κατασκευάζει» μια σειρά από «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» που του επιτρέπουν να προχωρά σε προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα μέσα από τα οποία ουσιαστικά νομοθετεί το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας του, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο την κανονική νομοθετική διαδικασία, που παραδοσιακά στις ΗΠΑ είναι μακρόχρονη και περιλαμβάνει πλήθος διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών. Με αυτό τον τρόπο διαχειρίζεται το θέμα των δασμών που θέλει να επιβάλει για να διορθώσει υποτιθέμενες αδικίες στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ, έτσι προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα μουσεία που υπάγονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρουσιάζουν «με ορθό τρόπο» την αμερικανική ιστορία, και έτσι βεβαίως έχει διατάξει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου να προστατεύσουν τη χώρα από την υποτιθέμενη «εισβολή» μεταναστών, με αποτέλεσμα μαζικές συλλήψεις και απελάσεις.

Αυτός ο συνδυασμός ανάμεσα στη δημιουργία ενός κινδύνου – ακόμη και εάν αυτός στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ή δεν είναι τόσο έντονος – ή μιας «κατάστασης έκτασης ανάγκης», ώστε να δικαιολογηθεί η αλλαγή πολιτικής και η αυταρχική εφαρμογή της, όχι απαραίτητα για να λυθεί ένα πρόβλημα αλλά για να δοθεί στο εκλογικό ακροατήριο του Τραμπ η τηλεοπτική και διαδικτυακή εικόνα ότι «ο πρόεδρος τηρεί τις υποσχέσεις του», αδιαφορώντας για την πραγματική διάσταση των προβλημάτων αλλά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά οπαδούς και στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κυβερνητική απόφαση, με επίκληση μιας – μάλλον ανυπόστατης – «ασύμμετρης απειλής» ότι για ένα τρίμηνο αναστέλλεται το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ασύλου για όσους έρχονται από την Βόρεια Αφρική, απόφαση που δέχτηκε δριμεία κριτική από νομικούς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ώρα που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου αλλά και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν ήδη κάνει δεκτά αιτήματα αναστολής αποφάσεων απομάκρυνσης από τη χώρα που έγιναν σε εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης. Εάν κανείς κοιτάξει τα πραγματικά δεδομένα για τη μετανάστευση και τις αφίξεις προσφύγων στη χώρα θα δει ότι όχι μόνο απέχουμε από μια εικόνα εισβολής, αλλά και ο αριθμός των μεταναστών στη χώρα έχει μειωθεί (κάτι που αντανακλάται και στις αρνητικές δημογραφικές τάσεις).

Όμως, εάν κανείς δει τη ρητορική του αρμόδιου υπουργού αλλά και άλλων κυβερνητικών στελεχών (ενδεικτική η διαρκής απαξιωτική αναφορά σε «λαθρομετανάστες»), θα δει ακριβώς την έμφαση στο ότι επιτέλους εφαρμόζονται πρακτικές υπεράσπισης της χώρας, την απαξίωση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ενδεικτικές οι διαρροές για «τιμωρία» όσων ΜΚΟ διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική) και συνολικά μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν τα όποια αισθήματα της μερίδας του εκλογικού ακροατηρίου που σήμερα θέλγεται από μια ακροδεξιά ιδεολογία. Κοντολογίς ο ίδιος κύκλος δημιουργίας ενός προβλήματος – ακόμη και εάν αυτό δεν υπάρχει – η παρουσίαση ότι είμαστε αντιμέτωποι με «έκτακτη κατάσταση» και βεβαίως η υπερήφανη προβολή ότι δίνεται ότι επιτέλους «δίνεται λύση».

