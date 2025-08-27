newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Πανηγυρίζει ο Πλεύρης για την αναστολή ασύλου – «Χαϊδεύετε» τους ακροδεξιούς λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 27 Αυγούστου 2025 | 12:36

Πανηγυρίζει ο Πλεύρης για την αναστολή ασύλου – «Χαϊδεύετε» τους ακροδεξιούς λέει η αντιπολίτευση

Τα «πυρά» της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή μετά τους πανηγυρισμούς του για την αναστολή ασύλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Να πείσει πως η κυβερνητική πρωτοβουλία για την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για την παροχή ασύλου, παράγει αποτελέσματα, επιχείρησε στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια συζήτησης του μεταναστευτικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε νούμερα που δείχνουν μείωση των ροών.

Όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης, μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 808 απελάσεις, ενώ υπολογίζεται πως μέχρι τα τέλη του μήνα, να υπάρξουν άλλες 250. Ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε επίσης πως οι ροές στην Κρήτη μειώθηκαν κατά 80%, ενώ τις 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου.

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε πως ήδη έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις εντός του Σεπτέμβρη για το Πακιστάν, το Μπαγκλαντες και την Αίγυπτο.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Απαντώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν επίθεση στη πλειοψηφία για την πολιτική της με την Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον προβληματισμό της για την “τραμπική στροφή” της κυβέρνησης. “ Εμείς θέλουμε τη χώρα ασφαλή. Με αρχές και κανόνες που να υποδέχεται μετανάστες που το δικαιούνται σεβόμενοι τα ανθρώπινα  δικαιώματα. Εσείς διαλέξατε έναν δρόμο που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, που παραβιάζει το Σύνταγμα”, είπε με την Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ να επισημαίνει: “με την αυστηροποίηση του πλαισίου, επιχειρείται να διαμορφώσετε πολιτική ατζέντα, την ώρα που ανακοινώνεται το τερατούργημα για 13 ώρες  δουλειά. Χαϊδεύετε το ακροδεξιό ακροατήριο. Φτιάχνετε σκιάχτρα και εχθρούς εντείνοντας την καταστολή και την τρομοκρατία εις βάρος των εργαζομένων και του λαού”.

World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

Stream newspaper
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα
in Confidential 27.08.25

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του - Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων
«Καταστροφικό έργο» 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων

«Απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Στην Αίγινα την Τετάρτη ο Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας

Σύνταξη
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
