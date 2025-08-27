Πανηγυρίζει ο Πλεύρης για την αναστολή ασύλου – «Χαϊδεύετε» τους ακροδεξιούς λέει η αντιπολίτευση

Να πείσει πως η κυβερνητική πρωτοβουλία για την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για την παροχή ασύλου, παράγει αποτελέσματα, επιχείρησε στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια συζήτησης του μεταναστευτικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε νούμερα που δείχνουν μείωση των ροών.

Όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης, μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 808 απελάσεις, ενώ υπολογίζεται πως μέχρι τα τέλη του μήνα, να υπάρξουν άλλες 250. Ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε επίσης πως οι ροές στην Κρήτη μειώθηκαν κατά 80%, ενώ τις 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου.

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε πως ήδη έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις εντός του Σεπτέμβρη για το Πακιστάν, το Μπαγκλαντες και την Αίγυπτο.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Απαντώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν επίθεση στη πλειοψηφία για την πολιτική της με την Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον προβληματισμό της για την “τραμπική στροφή” της κυβέρνησης. “ Εμείς θέλουμε τη χώρα ασφαλή. Με αρχές και κανόνες που να υποδέχεται μετανάστες που το δικαιούνται σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς διαλέξατε έναν δρόμο που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, που παραβιάζει το Σύνταγμα”, είπε με την Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ να επισημαίνει: “με την αυστηροποίηση του πλαισίου, επιχειρείται να διαμορφώσετε πολιτική ατζέντα, την ώρα που ανακοινώνεται το τερατούργημα για 13 ώρες δουλειά. Χαϊδεύετε το ακροδεξιό ακροατήριο. Φτιάχνετε σκιάχτρα και εχθρούς εντείνοντας την καταστολή και την τρομοκρατία εις βάρος των εργαζομένων και του λαού”.