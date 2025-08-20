Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Σφοδρή επίθεση κατά του Θάνου Πλεύρη εξαπολύει η Νέα Αριστερά, με αφορμή επεισόδιο με Αφγανό αιτούντα άσυλο στους Ευζώνους του Μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Ο φερόμενος ως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αλόγιστη καταστροφή των δασών από τις πυρκαγιές και την ανεπάρκεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Να μεταστρέψει το κλίμα από την δίκαιη κριτική των λαϊκών μαζών για το τέλμα στο οποίο συνεχίζουν να βρίσκονται, παρά τις ψευδεπίγραφες διακηρύξεις για οικονομική ανάπτυξη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζει πως «έχει ήδη φέρει στη Βουλή την παράνομη τροπολογία αναστολής ασύλου, έχει εξαγγείλει σειρά διατάξεων αντίθετων με όλο το πλέγμα του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Όπως χαρακτηριστικά η αδιέξοδη, ούτως ή άλλως, παράταση της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών. Όπως και η άκρατη και άκριτη ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής».

Με αφορμή επεισόδιο με Αφγανό αιτούντα άσυλο στους Ευζώνους του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη, σημειώνει η Νέα Αριστερά, «ο Θ. Πλεύρης έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα διακοπεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου του συγκεκριμένου ανθρώπου και θα απελαθεί. Χρησιμοποίησε μάλιστα τον προσφιλή του ταπεινωτικό χαρακτηρισμό ‘λαθρομετανάστης’, χωρίς να ξέρει τίποτα για τον άνθρωπο και το περιστατικό, για την ψυχική του υγεία, χωρίς καν να γνωρίζουμε αν κινήθηκε η οποιαδήποτε ποινική διαδικασία».

«Ο αρμόδιος υπουργός έσπευσε να εκμεταλλευθεί το εθνικό συναίσθημα χωρίς να έχει καμία δικαιοδοσία», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι «μόλις πρόσφατα οι Σύλλογοι Υπαλλήλων του υπουργείου Μετανάστευσης και των αρμόδιων Υπηρεσιών Ασύλου και Υποδοχής, με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο, είχαν επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι θα κληθούν να εφαρμόσουν εντολές που θα είναι παράνομες. Εντολές που θα είναι ταυτόχρονα αδιέξοδες και αναποτελεσματικές», ενώ διαμηνύει πως «ο Θάνος Πλεύρης θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν απονέμει ο ίδιος άσυλο κατά το δοκούν, αλλά οι υπηρεσίες του υπουργείου του, μέσα από θεσμοθετημένη διαδικασία, την οποία εκείνος μάλλον αγνοεί».

Προηγουμένως, υπογραμμίζει, «με αφορμή επιτυχείς προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έσπευσε να χαρακτηρίσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που στήριξαν τις συγκεκριμένες προσφυγές ως αντεθνικά δρώσες. Ήδη πήρε την απάντηση που του αξίζει με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία καλεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα».

Παράλληλα, τονίζει πως «με την πρόσφατη παράνομη τροπολογία του, ήδη κρατούνται άνθρωποι, πρόσφυγες στην πλειονότητά τους, όπως οι προσφεύγοντες Σουδανοί, που δικαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες, ακόμη και σε χώρους που δεν πληρούν ούτε τους στοιχειώδους όρους διαβίωσης, όπως η άτυπη δομή της Σιντικής στις Σέρρες, όπου σύρθηκαν 226 μετανάστες, υπό απαράδεκτες συνθήκες, τις οποίες κατήγγειλε η ‘Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Ήδη οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι σε απεργία πείνας, ζητώντας επαρκή σίτιση και συνθήκες υγιεινής, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος είναι αρμόδιος σε μια άτυπη δομή».

Επιπλέον, η Νέα Αριστερά σημειώνει πως ο υπουργός Μετανάστευσης «επαίρεται για τη διοικητική κράτηση που επιβάλλεται πλέον αδιάκριτα σε πρόσφυγες και μη, μετά την παράνομη τροπολογία του, όσο και για τις επικείμενες με το νομοσχέδιό του φυλακίσεις, όμως δεν έχει ανακοινώσει καμία επιστροφή ή απέλαση. Εξάλλου είναι αναρμόδιος, καθότι είναι υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

Και προσθέτει πως «από τα θέματα αρμοδιότητάς του ασχολήθηκε μόνο με τα πενιχρά γεύματα στα κέντρα φιλοξενίας, ψευδεπίγραφα βαφτίζοντάς τα ‘πλουσιοπάροχα’. Ασχολήθηκε και με τα πενιχρά χρηματικά βοηθήματα σε αιτούντες άσυλο και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, τα οποία επιθυμεί να καταργήσει. Όπως ακόμα και η προηγούμενη υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχολίασε, όμως, η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ανεπαρκές των βοηθημάτων αυτών. Εδώ, ‘αντεθνικώς δρώσα’ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση έχει επιλέξει να θολώσει τα νερά της σκανδαλολογίας και της ανεπάρκειάς της, χαϊδεύοντας ακροδεξιά αυτιά και επενδύοντας προσχηματικά στο εθνικό συναίσθημα. Ο δρόμος είναι ολισθηρός και η πορεία στο ακροδεξιό τέλμα θα πρέπει να ανακοπεί, πρώτα απ’ όλα απέναντι σε όσους οραματίζονταν θανάτους στα σύνορα, όπως ο Θ. Πλεύρης», τονίζοντας πως «ο αναρμόδιος υπουργός πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα!».

Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το περιστατικό

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσαν πως υπήρξε περιστατικό με «προσβολή των Ευζώνων και του μνημείου του Άγνωστου στρατιώτη», το οποίο επικαλέστηκε ο αρμόδιος Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας πως «η προσβολή μάλιστα έγινε δύο φορές, στις 10.08.25 και στις 12.08.25, και ο αλλοδαπός προσήχθη».

Εξήγησαν, μάλιστα, πως «δεν μπορούσε να συλληφθεί, διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου», ενώ «η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη στις 14.08.25, μετά την προκλητική συμπεριφορά και διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του, όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του, για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο».

«Επομένως, ο αλλοδαπός που προκάλεσε, έχει διακοπεί η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής. Παράλληλα. διαβιβάστηκε και βίντεο που κυκλοφορεί για αντίστοιχη ταυτοποίηση», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι ο κ. Πλεύρης, με δηλώσεις του, είπε πως «αν κάποιος δεν σέβεται τις ιδέες και τις αξίες μας, δεν έχει θέση στην πατρίδα μας», ερωτηθείς σχετικά με τους οκτώ Σουδανούς που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και έχουν προσφύγει σε δικαστήριο για δικαίωμα σε άσυλο, αλλά και για το «πάγωμα» της αίτησης ασύλου 23χρονου Αφγανού, που συνελήφθη μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.