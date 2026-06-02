Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Γήρας: Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί το βιώνουν μόνοι
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 17:00

Γήρας: Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί το βιώνουν μόνοι

Η περίπτωση μιας 65χρονης Αμερικανίδας που αντιλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο πως το γήρας και η μοναξιά αποτελούν δύσκολο συνδυασμό.

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Πως θα φροντίσουνε τον εαυτό τους; Πως θα ζήσουνε στα τελευταία χρόνια της ζωής τους; Ποιος θα λαμβάνει τις οικονομικές αποφάσεις για λογαριασμό τους; Είναι ερωτήματα που τριβελίζουν στο μυαλό πολλών εκατομμυρίων Αμερικανών σήμερα, που μαθαίνουν να διαχειρίζονται το γήρας χωρίς σύντροφο ή οικογένεια.

Περίπου το 10% από τα περισσότερα από 125 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω στις ΗΠΑ -τουλάχιστον 12,5 εκατ. άνθρωποι- είναι «μοναχικοί ηλικιωμένοι» που ζουν μόνοι και δεν έχουν ούτε σύζυγο ούτε παιδί, σύμφωνα με ανάλυση της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων (AARP).

Πρόκειται για μια δημογραφική ομάδα που αυξάνεται και αφορά και τα δύο φύλα, εν μέρει λόγω της αύξησης των διαζυγίων σε μεγαλύτερες ηλικίες και του αυξανόμενου αριθμού ενήλικων παιδιών που αποξενώνονται από τους γονείς τους.

Τα τυπικά προβλήματα και ανησυχίες που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα Αμερικανών αποτυπώνει η The Wall Street Journal μέσα από την 65χρονη Έιμι Καντ. Μια ανύπαντρη, άτεκνη από επιλογή, η οποία όσο περνάνε τα χρόνια βλέπει ότι τα ερωτήματα γίνονται εντονότερα.

Η Καντ για πολλά χρόνια εκτιμούσε την ελευθερία που της προσέφερε η εργένικη ζωή. Ήταν περήφανη που μπορούσε να κάνει κατακόρυφα στη γιόγκα και να περπατά 5 μίλια την ημέρα.

Όμως τελευταία το να είναι μόνη της μοιάζει περισσότερο με αγώνα, και όχι μόνο λόγω των σοβαρών οικονομικών αποφάσεων που έχει μπροστά της. Μια επέμβαση στη μέση και μια αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει το διαμέρισμά της, έξω από τη Βοστώνη, σε χώρο ανάρρωσης.

Σήμερα περνά τον περισσότερο χρόνο της στο σπίτι, αναρρώνοντας από επιπλοκές που προέκυψαν μετά την επέμβαση στην καρδιά, ενώ φίλοι την επισκέπτονται. Βρίσκει παρηγοριά ζωγραφίζοντας σε ένα επιπλέον δωμάτιο που μετέτρεψε σε στούντιο, αλλά γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μετακομίσει σε έναν μικρότερο χώρο, όπου θα μπορεί να μετακινείται πιο εύκολα.

Μετανιώνοντας που δεν απέκτησε παιδί

Η Καντ δεν είχε εξαρχής κάποιο γενικό σχέδιο ζωής. Στα 20 και στα 30 της επέλεξε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε ΜΚΟ ώστε να έχει χρόνο για την τέχνη της. Θυμάται ότι οι φίλοι της ζήλευαν την ελευθερία της, ενώ εκείνοι ήταν απασχολημένοι με το δείπνο της οικογένειας, τα μαθήματα των παιδιών τους και την αποταμίευση για το πανεπιστήμιο.

Αργότερα άρχισε να αποταμιεύει συστηματικά ώστε να διασφαλίσει την οικονομική της σταθερότητα στα μετέπειτα χρόνια της ζωής της

Στα 40 της σκέφτηκε να υιοθετήσει παιδί, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει. Έπειτα, στα 50 της, μετά τον θάνατο της μητέρας της, πέρασε μια περίοδο κατά την οποία μετάνιωσε που είχε απορρίψει την ιδέα της μονογονεϊκής μητρότητας.

Παρότι σήμερα η Καντ αισθάνεται αρκετά ασφαλής όσον αφορά τις οικονομίες της, ανησυχεί ότι μπορεί να μειωθούν εάν το χρηματιστήριο υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά επίπεδά του. Όταν αναρρώσει, σκοπεύει να επιστρέψει σε συμβουλευτική εργασία μερικής απασχόλησης, ώστε να διατηρεί το μυαλό της δραστήριο και να αισθάνεται παραγωγική.

Αναζητώντας πληρεξούσιο

Όταν συνειδητοποίησε για πρώτη φορά πόσο σημαντικό ήταν να ορίσει πληρεξούσιο, δεν ήξερε ποιον να επιλέξει και ανέβαλε την απόφαση. Μόλις πρόσφατα κατέληξε στον κατάλληλο φίλο για αυτόν τον ρόλο, αφού οι ασθένειές της κατέστησαν σαφές ότι έπρεπε να δράσει. Η Καντ σκοπεύει σύντομα να του το ζητήσει.

Ένας παλιός φίλος από το πανεπιστήμιο είναι ο εκπρόσωπός της για θέματα υγείας, ενώ η Καντ διατηρεί ένα υπολογιστικό φύλλο με φίλους, ώστε να συντονίζονται οι επισκέψεις όταν είναι άρρωστη. Παρόλα αυτά, κατανοεί τα όρια μιας οικογένειας που έχει επιλέξει η ίδια. Οι φίλοι της έχουν τα δικά τους νοικοκυριά να φροντίσουν και κάποιοι έχουν ήδη πεθάνει.

Η Καντ πρέπει επίσης να συντάξει διαθήκη και να αποφασίσει πώς θα μοιράσει την περιουσία της. «Ειλικρινά, νιώθω κάπως μπερδεμένη, επειδή θέλω να βοηθήσω τους πάντες, κάτι που είναι λίγο παράλογο», είπε η Καντ.

Προς το παρόν, η Καντ ερευνά κοινότητες κατοικίας για άτομα άνω των 55 ετών, καθώς το σπίτι που μένει διαθέτει σκάλες κάτι που θα τη δυσκολέψει στο μέλλον. Έτσι σκέφτεται να πουλήσει το σπίτι της και πιθανότατα θα χρειαστεί να μετακομίσει σε μια πιο οικονομική γειτονιά, κάτι που συνεπάγεται ότι θα αφήσει πίσω τον κοινωνικό της κύκλο.

Ελπίζει να διαθέτει την πνευματική ενέργεια να συντάξει την διαθήκη της το επόμενο έτος, αφού έχει αναρρώσει. Προς το παρόν, επεξεργάζεται μέσω της ζωγραφικής τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν τα επόμενα χρόνια στη ζωή της, δημιουργώντας μια σειρά έργων για το πώς είναι να είσαι μόνος αλλά ταυτόχρονα μέρος ενός ευρύτερου κόσμου. Δημιούργησε επίσης μια συλλογή πορτρέτων από φθινοπωρινά φύλλα που εξερευνούν τη γήρανση, τη φθορά και την αναζήτηση του τόπου όπου ανήκουμε. «Σκέφτομαι ποια θα είναι η κληρονομιά που θα αφήσω πίσω μου», είπε.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Μέση Ανατολή 02.06.26

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο

Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Αβεβαιότητα 02.06.26

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02.06.26

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Ελλάδα 02.06.26

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens

Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης

Ο φόβος κρατούσε κλειστό το στόμα της 39χρονης στην Καλαμάτα για χρόνια - Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία και προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
Περιβάλλον 02.06.26

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο

H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό
Go Fun 02.06.26

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό

Οι αισθητικές θεραπείες κατά της γήρανσης, όπως το botox, που κάποτε συνδέονταν με τον πλούτο και τη διασημότητα, έχουν πλέον γίνει πιο συνηθισμένες. Πώς επηρεάζουν τα πρότυπα ομορφιάς;

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού

Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

