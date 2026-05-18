Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18 Μαΐου 2026, 08:20

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να δώσει την εικόνα ότι έχει τον έλεγχο των εξελίξεων, ότι έχει αέρα νίκης, και ότι αυτός είναι που μπορεί να θέσει τα διλήμματα για τους πολίτες, επιμένοντας μάλιστα ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», παρότι ήταν η κυβερνητική παράταξη που λάνσαρε αυτή τη «γραμμή», αλλά «Μητσοτάκης ή κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο», εννοώντας, προφανώς, ότι οι πολίτες θα τον προτιμήσουν απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική.

Μόνο που εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα που ο Κυριάκος Μητσοτάκη αρνείται να παραδεχτεί στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Καταρχάς, όντως οι πολίτες δεν σκέφτονται με όρους «Μητσοτάκης ή χάος». Όμως, σκέφτονται με όρους «Μητσοτάκης ίσον έκρηξη ακρίβειας, στεγαστική κρίση, υπονόμευση θεσμών και σκάνδαλα». Πράγμα που σημαίνει ότι το δίλημμα για τους πολίτες δεν είναι εάν θα προτιμήσουν τη σημερινή κυβέρνηση ή κάποια άλλη. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιον να εμπιστευτούν για να φέρει την πολιτική αλλαγή που θεωρούν αναγκαία, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση.

Και έχει δίκιο ο πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες σήμερα αναζητούν «σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια». Όντως, θέλουν σταθερότητα, δηλαδή να σταματήσει η ανασφάλεια που φέρνει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που αρνείται να πάρει μέτρα για να στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία, θέλουν συνοχή, δηλαδή να σταματήσει η τωρινή έκρηξη των ανισοτήτων και η υποχώρηση του κράτους από τα πεδία ευθύνης, και βέβαια θέλουν συνέπεια, δηλαδή μια κυβέρνηση που να έχει πρόγραμμα, να το τηρεί, και οι δεσμεύσεις για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς να είναι πραγματικές και όχι εικονικές.

Μόνο που ακριβώς για αυτόν τον λόγο οι πολίτες δεν θέλουν την τέταρτη λέξη που ο πρωθυπουργός ανέφερε ως αίτημα των πολιτών, την συνέχεια. Γιατί πολύ απλά για να υπάρχει σταθερότητα, συνοχή και συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια της σημερινής κυβέρνησης, αλλά πολιτική αλλαγή.

Στην πραγματικότητα, πολιτική αλλαγή, με την έννοια όχι της αλλαγής κόμματος εξουσίας, αλλά την αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης θέλουν και αρκετοί από τους ψηφοφόρους της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας, που ολοένα και περισσότερο ασφυκτιούν στο «επιτελικό κράτος» της παραβατικότητας και της νέας διαπλοκής.

Όλες αυτές οι διαπιστώσεις, όμως, δεν έχουν αποτρέψει τον πρωθυπουργό και τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από το να κάνουν κινήσεις που προσπαθούν να χειραγωγήσουν κατά το δυνατό τις εξελίξεις ή ακόμη και να τις εκβιάσουν. Η αναθεώρηση του Συντάγματος, που αποτέλεσε και κεντρική αιχμή του συνεδρίου της ΝΔ, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, του πώς μια κυβέρνηση που ολοένα και περισσότερο χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αναζητά τρόπους να αφήσει το δικό της στίγμα στους θεσμούς σε μια προσπάθεια να γαντζωθεί από την εξουσία. Και βέβαια αναπόφευκτα σκέφτεται κανείς ότι όλη αυτή η υπερπροβολή της «παράστασης νίκης» – βάζουν το χεράκι τους εδώ και τα «ταϊσμένα» ΜΜΕ του φιλοκυβερνητικού μιντιακού οικοσυστήματος – έχει να κάνει και με μια προσπάθεια αποθάρρυνσης όσων ψηφοφόρων δεν συμφωνούν με την κυβέρνηση να συμμετέχουν στις εκλογές, θεωρώντας ότι το αποτέλεσμα είναι δεδομένο.

Όμως, ακόμη και έτσι πολύ δύσκολα η κυβέρνηση θα μπορέσει να πατήσει πάνω σε πραγματικά δεδομένα για να τεκμηριώσει την «παράσταση νίκης» που καταναγκαστικά προβάλλει. Ξέρει πολύ καλά ότι πολύ σύντομα, με την επίσημη ανακοίνωση των νέων κομμάτων, η «μαγική εικόνα» των δημοσκοπήσεων που βγάζουν τα πρωτοσέλιδα για double score επί του δεύτερου κόμματος θα σταματήσει. Τα νέα κόμματα θα μετριούνται κανονικά στις έρευνες και προφανώς πέραν των ανακατατάξεων μεταξύ της αντιπολιτευτικής ψήφου (αλλά και της «αδιευκρίνιστης) αυτό θα έχει επιπτώσεις και στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο ότι το ποσοστό της θα είναι τόσο χαμηλό, ώστε να καθιστά σαφές ότι αυτό που καταγράφεται είναι μάλλον το ποσοστό της επόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά αυτό που οδηγεί σε αυτοδυναμία. Σταδιακά ακόμη και αυτή η πρωτιά θα καθίσταται ένα διακύβευμα και όχι ένα δεδομένο. Ιδίως στην προοπτική δύο διαδοχικών εκλογών. Γιατί μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υποστήριξε ότι την «ιστορία τη γράφουν οι παρόντες», υπονοώντας ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί, όμως, στο τέλος, στις κάλπες, την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες και οι επιλογές τους.

Όλα αυτά αναδεικνύουν την έντονη ρευστότητα που καταγράφεται στο πολιτικό τοπίο στη χώρα μας, παρά την όποια επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει για το αντίθετο. Αναδεικνύουν, όμως, και μια πρόκληση, αλλά και μια ευθύνη.

Γιατί μπορεί όντως στην πραγματικότητα οι πολίτες στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή κάτι άλλο» με σαφήνεια να λένε «κάτι άλλο», όμως αυτό δεν σημαίνει ότι λένε «οτιδήποτε άλλο». Με την ίδια αυστηρότητα με την οποία σήμερα κρίνουν την κυβέρνηση, θα κρίνουν και όποια πολιτική πρόταση προσπαθήσει να εκπροσωπήσει τις ανάγκες και τα αιτήματά τους. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αναζητούν απλώς ένα όνομα, ή ένα ψηφοδέλτιο, για να διοχετεύσουν την οργή και την αγανάκτησή τους. Αναζητούν πολιτικό πρόγραμμα που να μην είναι «ωραία λόγια» αλλά πραγματικές συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης, κοστολογημένες και εφικτές, ανθρώπους που να δίνουν εχέγγυα ότι αυτές τις προτάσεις διακυβέρνησης θα τις κάνουν πράξη, και ένα νέο ήθος και ύφος εξουσίας που να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς  και στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε αυτούς, που επέφερε η διακυβέρνηση των αρίστων του «επιτελικού κράτους».

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Moody's: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Editorial
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Σύνταξη
Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελλάδα 18.05.26

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Σε διεθνή ύδατα 18.05.26 Upd: 12:15

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Εξομολογήσεις 18.05.26

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
English edition 18.05.26

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Planet Travel 18.05.26

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

