Πρωτομαγιά: το κόκκινο νήμα του αγώνα, της θυσίας και της αξιοπρέπειας
Editorial 01 Μαΐου 2026, 08:30

Πρωτομαγιά: το κόκκινο νήμα του αγώνα, της θυσίας και της αξιοπρέπειας

Η μνήμη της θυσίας και το παρόν των αγώνων για την αξιοπρέπεια της εργασίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τη φετινή Πρωτομαγιά το βάρος της μνήμης είναι μεγάλο. Οι φωτογραφίες από τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, με τους αγωνιστές να στέκονται στη Καισαριανή αντιμετωπίζοντας αγέρωχα τα όπλα των κατακτητών, χαράχτηκαν βαθιά στη σκέψη όλων μας. Γιατί ήρθαν και μας θύμισαν ότι η ιστορία αυτού του τόπου είναι μια ιστορία μεγάλων αγώνων, μεγάλων θυσιών και πάνω από όλα αδικαίωτων οραμάτων.

Ούτως ή άλλως η Πρωτομαγιά δεν είναι γιορτή. Ποτέ δεν ήταν. Στη μνήμη νεκρών εργατών καθιερώθηκε σαν μέρα αγώνα από το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Και είναι πλήθος τα παραδείγματα όπου η Πρωτομαγιά δεν ήταν απλώς μια «επέτειος», αλλά μια μεγάλη μάχη για τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ότι τα κινήματα, οι αγώνες, η θυσία για ιδανικά, δεν έχουν κανένα νόημα. Ότι το βασικό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να επενδύουν στην αποδοτικότητά τους και εάν το κάνουν σωστά η αγορά θα τους ανταμείψει. Ότι δικαιώματα και κατακτήσεις, από τον συνδικαλισμό και την απεργία μέχρι την κοινωνική ασφάλιση και τις συλλογικές συμβάσεις, που κάποτε χύθηκε αίμα για να κερδηθούν, είναι στην πραγματικότητα εμπόδια στην ανάπτυξη.

Ακόμη χειρότερα, στα μάτια ορισμένων το να είναι κάποιος μισθωτός φαντάζει ως αποτυχία, μια που το πρότυπο σήμερα είναι η «επιχειρηματικότητα» (εννοούμενη βέβαια πρωτίστως ως ικανότητα να παίρνεις μερτικό από τη διασπάθιση των δημόσιων πόρων).

Μόνο που στην πραγματικότητα, η εργασία παραμένει το θεμέλιο της κοινωνίας και της οικονομίας. Οτιδήποτε υπάρχει, λειτουργεί, συμβαίνει προϋποθέτει την εργασία κάποιων, πολύ συχνά κάτω από κακές συνθήκες και ακόμη πιο συχνά με όρους αμοιβής που απέχουν από το να είναι αξιοπρεπείς.

Κυριάρχησε, άλλωστε, η λογική που θέλει την εργασία να είναι απλώς «κόστος» και όχι η πράξη που δημιουργεί τον κοινωνικό πλούτο. Με αποτέλεσμα και οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμα υλικά.

Το ζήσαμε πολύ οδυνηρά και στα Μνημόνια όταν θεωρήθηκε ότι η πλήρης απαξίωση της εργασίας θα εξασφάλιζε την «έξοδο από την κρίση».

Στην πραγματικότητα η ενίσχυση της εργασίας είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια χώρα. Είναι αυτή που οδηγεί σε δυναμική οικονομική ανάπτυξη και αυτή που εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή, ακριβώς γιατί εμπεδώνει την κοινωνική δικαιοσύνη.

Όμως, στη χώρα μας έχει κυριαρχήσει η ακριβώς αντίθετη λογική. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι μισθοί στη χώρα είναι με όρους αγοραστικής δύναμης στις κατώτερες θέσεις στην Ευρώπη δεν είναι ένα στατιστικό δεδομένο, αλλά το αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών. Αυτών που αντιμετωπίζουν τη χώρα ως ένα μεγάλο οικόπεδο για επενδύσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας, επενδύσεις που γεννούν εισόδημα, αλλά όχι κοινωνικό πλούτο. Αυτών που διατρανώνουν ότι αυξάνουν τον κατώτατο μισθό αποσιωπώντας ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται επίσης, καταπίνοντας την όποια αύξηση. Αυτών που στην πραγματικότητα απέτυχαν και το μόνο που μπορούν να «πουλάνε» ως «συγκριτικό πλεονέκτημα» της χώρας είναι το χαμηλό κόστος εργασίας. Αυτών που δεν διστάζουν να σπαταλούν ευρωπαϊκούς πόρους αντί να τους αξιοποιούν για την παραγωγική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα, το να πιάσουμε ξανά το κόκκινο νήμα του αγώνα και της θυσίας με αφορμή την Πρωτομαγιά, δεν είναι μόνο θέμα απότισης φόρου τιμής στους αγωνιστές και σεβασμού σε ένα ηρωικό παρελθόν, αλλά εκπλήρωσης του χρέους στο παρόν και στο μέλλον.

Γιατί στον σεβασμό του εργάτη, στην ποιότητά της εργασίας, τη δικαιοσύνη ως προς την αμοιβή της, την ίδια της την αξιοπρέπεια, κρίνεται το μέλλον, κρίνεται το σε ποια χώρα θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας, εάν θα είναι μια χώρα χαμηλών αμοιβών, μειωμένων προσδοκιών και διαρκών διαψεύσεων, μια χώρα που θα κυριαρχεί ο κυνισμός και η διαφθορά θα γίνει ενδημική, ή εάν θα είναι μια χώρα που θα διεκδικήσει ξανά τη θέση της στον κόσμο, στηριγμένη στη συλλογική προσπάθεια και το συλλογικό όραμα των ανθρώπων της, όλων αυτών που στηρίζονται στον δικό τους μόχθο.

Για να απαντηθούν οι σημερινές αγωνίες αλλά και για να δικαιωθούν οι θυσίες όλων εκείνων που αγωνίστηκαν πριν από εμάς.

Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

sp_banner_Desk
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Ο διπλός συμβολισμός της Πρωτομαγιάς - Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Αναμένεται έξαρση 01.05.26

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Έκθεση Εurostat 01.05.26

Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε

Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Κόσμος 01.05.26

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
MAGA και θρησκεία 01.05.26

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες, λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Κόσμος 01.05.26 Upd: 08:28

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες, λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»

Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ελλάδα 01.05.26

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

