04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Οι «Βάστα Σόιμπλε» επιστρέφουν – εάν έφυγαν ποτέ
Editorial 04 Μαΐου 2026, 08:14

Οι «Βάστα Σόιμπλε» επιστρέφουν – εάν έφυγαν ποτέ

Κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξανά το «2015» ως μπαμπούλα. Θα αποτύχουν οικτρά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Αυτή τη στιγμή το βασικό ποιοτικό συμπέρασμα που προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις – ακόμη και αυτές που προβάλλει το φιλοκυβερνητικό μηντιακό οικοσύστημα – είναι ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας αποδοκιμάζει την κυβέρνηση και επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

Είναι δε σαφές ότι προσδοκά η πολιτική αλλαγή να γίνει προς μια δημοκρατική και προοδευτική κατεύθυνση. Και στην πραγματικότητα η δυνατότητα αυτή έχει ήδη αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον για όποιον μπορεί να διαβάσει τις πραγματικές τάσεις και να αξιολογήσει τα ποιοτικά ευρήματά τους και δεν εστιάζει -από άγνοια ή από συμφέρον- μόνο στο ποιο κόμμα εμφανίζεται τώρα πρώτο, παραβλέποντας, εκτός των άλλων, ότι οι δημοσκοπήσεις ακόμη δεν «μετρούν» τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται, ούτε λαμβάνουν υπόψη τη βεβαιότητα πλέον ότι πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, με τη δεύτερη αντικειμενικά πολύ πιο «διλημματική» και πολωμένη.

Ακόμη όμως και όσοι εμμονικά επιμένουν να αποφεύγουν ή να απορρίπτουν αυτήν την ανάγνωση των δημοσκοπικών ευρημάτων, ουσιαστικά προδίδονται από τις αντιδράσεις τους. Είναι εμφανές ότι το ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής ήδη πανικοβάλλει όλα εκείνα τα πολιτικά και μιντιακά «συστήματα» και «υποσυστήματα» που επί της ουσίας δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Που θα ήθελαν είτε να παραμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εξουσία με τους σημερινούς όρους, είτε, επειδή πλέον ξέρουν πολύ καλά ότι η αυτοδυναμία είναι πια άπιαστο όνειρο για τη Νέα Δημοκρατία, μια «κυβέρνηση συνεργασίας» που θα εξασφαλίσει ότι η χώρα θα παραμείνει στη σημερινή ρότα. Αδιαφορώντας ασφαλώς για το γεγονός ότι ο σημερινός δρόμος είναι για τους πολλούς αδιέξοδος.

Βεβαίως, συνειδητοποιούν ότι πλέον έχουν στενέψει τα περιθώρια και η προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει καταστεί πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι όσες φορές και να μηρυκάσουν τα επιχειρήματα περί «σταθερότητας», στο τέλος έχουν να αντιμετωπίσουν την οργή της κοινωνίας για την έκρηξη της ακρίβειας, αλλά και για το κλίμα γενικευμένης κρίσης των θεσμών που δημιουργείται από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα.

Εξού και καταφεύγουν στο δοκιμασμένο εργαλείο χειραγώγησης στον φόβο. Αν δεν μπορείς να πείσεις πάντα μπορείς να τρομάξεις τους πολίτες για να απορρίψουν την οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή. Γνωρίζουν καλά και εκμεταλλεύονται δεόντως ότι η προηγούμενη δεκαετία στη μνήμη αρκετών ανθρώπων έμεινε σαν μια τραυματική εμπειρία. Ανθρώπων που δεν θέλουν να ζήσουν ξανά την κρίση, το να χάνουν τη δουλειά και τα σπίτια τους, την επίπονη προσπάθεια να ορθοποδήσουν.

Ξεθάβουν, λοιπόν, τον μπαμπούλα του «2015». Και επιστρέφουν σε όλη τη ρητορική και τη μυθολογία για το πώς η τότε κυβέρνηση παραλίγο να ρίξει τη χώρα στα βράχια, για το τεράστιο κόστος που είχαν οι επιλογές της, για το πόσο καλύτερα θα ήταν η χώρα εάν δεν είχε υπάρξει το πλατύ κίνημα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές του 2015, για να μην αναφερθώ σε όλα τα αφηγήματα για την «κωλοτούμπα». Και το κάνουν παρότι πια έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή μας: από τα πρακτικά της Σύσκεψης των Πολιτικών Αρχηγών, που το in αποκάλυψε, μέχρι πολύ αναλυτικές μαρτυρίες, όπως αυτή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Εχουμε επίσης και τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα εκείνης της περιόδου, που δείχνουν ότι υπήρξε βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες την περίοδο 2015-2019, – με τη σύγκριση να μην ευνοεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη-, αλλά και το ίδιο το γεγονός ότι τότε ήταν που βγήκε η χώρα από τα Μνημόνια και ότι το 2019 η εξουσία παραδόθηκε με το χρέος ρυθμισμένο και ένα αξιοσέβαστο «χρηματοδοτικό μαξιλάρι».

Κοινώς, θα δούμε από αυτά τα «συστήματα» και «υποσυστήματα» να παρουσιάζεται και πάλι μια κατασκευασμένη πραγματικότητα. Που θα διαστρεβλώνει γεγονότα, η μνήμη θα είναι εξαιρετικά επιλεκτική, θα απομονώνει δηλώσεις και στιγμιότυπα και θα τα ερμηνεύει κατά το δοκούν, όλα στην υπηρεσία μιας συγκεκριμένης πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι επιστρατεύεται το έργο δύο δημοσιογράφων, που κάποτε όχι μόνο έκαναν επίδειξη επιλεκτικής ανάγνωσης της ιστορίας, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με τρόπο που απλώς να εξωραΐζει τη στάση της Τρόικας, αλλά αναφορές στο βιβλίο τους αποτέλεσαν τη μαγιά της συκοφαντίας ότι η «Συμφωνία των Πρεσπών» δεν ήταν μια θαρραλέα, ιδεολογικά συνεπής, πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αποτέλεσμα συναλλαγής με τους δανειστές. Το αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο με ωτακουστές ανώνυμους ευρωπαίους αξιωματούχους σενάριο τους, που υπονοεί ότι πρόκειται για τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά δεν την ονομάζει, υιοθέτησε ως αδιάσειστο στοιχείο απόδειξης της συναλλαγής ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνοντας να τελειώσει τη δουλειά.

Στην πραγματικότητα όλο αυτό που δρομολογείται και οι τοποθετήσεις «ειδικών» και δημοσιολογούντων θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα ξαναζεσταμένο «Βάστα Σόιμπλε». Είναι η τοποθέτηση όλων εκείνων που επί της ουσίας παρουσίασαν ως «ευρωπαϊσμό» την υποταγή στις καταστροφικές πολιτικές των δανειστών σε μια από τις χειρότερες στιγμές της «Ενωμένης Ευρώπης». Είναι η τοποθέτηση αυτών που αρνήθηκαν συστηματικά να συζητήσουν για τις αιτίες που η χώρα έφτασε στα πρόθυρα της χρεωκοπίας, ακριβώς γιατί αυτές αφορούν ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης από το οποίο, όμως, οι ίδιοι αποκόμισαν αρκετά. Είναι η τοποθέτηση όλου εκείνου του συστήματος που αντιμετώπισε με απαξία και περιφρόνηση την αγωνία και τους αγώνες μιας ολόκληρης κοινωνίας, αλλά και το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία στο δημοψήφισμα ακολούθησε τον δρόμο του «ΟΧΙ», παρά την πρωτοφανή ιδεολογική τρομοκρατία που έκαναν οι ίδιοι που σήμερα κραδαίνουν τον μπαμπούλα του «2015».

Όμως, πλανώνται πλάνην οικτράν εάν νομίζουν ότι αυτού του είδους τα επικοινωνιακά τερτίπια θα έχουν κάποια πραγματική απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Καταρχάς, γιατί πλέον έχει μια πολύ πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση εκείνων των γεγονότων, οπότε δύσκολα μπορεί να πείσει η ρητορική ότι «φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής». Κυρίως, όμως, αυτό που δεν αντιλαμβάνονται όσοι επενδύουν σε αυτή τη στρατηγική είναι ότι αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία δεν την απασχολεί πια ο «μπαμπούλας» του 2015, αλλά ο εφιάλτης του 2027. Γιατί η ελληνική κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι αυτό που της προσφέρουν είναι μια ανάπτυξη «με πήλινα πόδια» και ημερομηνία λήξεως, αφού ο βασικός μοχλός το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει και η τωρινή κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, την ώρα που η χώρα κατρακυλάει σε όλους τους δείκτες πραγματικής σύγκλισης με την ΕΕ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

