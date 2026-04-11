Editorial 11 Απριλίου 2026, 22:00

Στη ρωγμή του χρόνου, ας σταματήσει η κάθοδος στην άβυσσο, ας φυτρώσει ξανά η ελπίδα

Η Ανάσταση φέρνει μήνυμα ανατροπής, αλλαγής και ελπίδας απέναντι σε ένα κόσμο δυστοπικό

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πιστός για να συγκλονιστεί από το μήνυμα της Ανάστασης.

Η ίδια η ιδέα του Θεού που ενσαρκώνεται, υποφέρει, ζει τη θνητή αγωνία, πεθαίνει στον Σταυρό και με την Ανάσταση νικά τον θάνατο είναι ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Είναι η πίστη ότι μπορεί να υπάρξει το ρήγμα στο χρόνο που θα βάλει τέλος στη βαναυσότητα, στον πόνο, στην αγωνία, στην αδικία, στην ταπείνωση και στον θάνατο και θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα κατάσταση, μια νέα ελπίδα, μια νίκη της ζωής.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στον κύκλο των εορτών το Πάσχα και η Ανάσταση διατηρούν μια τόσο κεντρική θέση. Ακριβώς γιατί συγκεφαλαιώνουν τη βαθύτερη πίστη ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα τα πράγματα να αλλάξουν και ο κόσμος να γίνει καλύτερος, ο βίος να γίνει ξανά αξιοβίωτος. Γιατί η Ανάσταση ποτέ δεν αφορά απλώς το επέκεινα, αφορά και το «εδώ και τώρα» τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων, τις δικές μας ζωές, τις δικές μας αγωνίες, τους δικούς μας φόβους, τη δική μας απελπισία.

Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουν τον κόσμο μας να είναι κάθε άλλο παρά αξιοβίωτος. Οι υποσχέσεις στα τέλη του περασμένου αιώνα για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο διαψεύστηκαν από αλλεπάλληλες συγκρούσεις, με την ανθρωπότητα να αντιμετωπίζει σήμερα με αγωνία το ενδεχόμενο μιας ανάφλεξης που θα ξεπερνά κατά πολύ τη Μέση Ανατολή, την ώρα που το δράμα στη Γάζα συνεχίζεται, ενώ η μηχανή του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει σταματήσει. Και όλα αυτά την ώρα, που η ισχυρότερη υπερδύναμη, που γνώρισε ποτέ η ιστορία, μοιάζει να μην έχει σχέδιο παρότι αποφασίζει πολεμικές επιχειρήσεις με τεράστιες επιπτώσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην μπορεί να υψώσει ανάστημα και η Ακροδεξιά είναι η ανερχόμενη δύναμη παγκοσμίως.

Ο κόσμος μοιάζει να κατρακυλάει στην άβυσσο. Οι ανισότητες αντί να μειώνονται παροξύνονται, η οικολογική κρίση εντείνεται, καθώς την ώρα που διακηρύσσεται η «Πράσινη Μετάβαση» η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων ολοένα και αυξάνεται, η δημοκρατία περνάει κρίση παγκοσμίως και συχνά καταντάει «πουκάμισο αδειανό», πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζονται ως «πλεονάζοντες πληθυσμοί», τα σύνορα γίνονται όλο και πιο δολοφονικά, ο πειρασμός του αυταρχισμού είναι διάχυτος και οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη δυνατότητα της πολιτικής να είναι δρόμος για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, επιλέγοντας συχνά την παθητικότητα ή ακόμη χειρότερα τον κυνισμό που αποδιαρθρώνει ακόμη περισσότερο την κοινωνική συνοχή.

Ο πόνος, ο φόβος, η αγωνία, η ανασφάλεια εισβάλλουν σαν εικόνα και βίωμα από παντού. Όμως, δυστυχώς, δεν μετατρέπονται σε διάθεση αλλαγής, αλλά σε θυμό και οργή που αδυνατούν να βρουν διέξοδο.

Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση, με τα σημάδια ότι βρισκόμαστε σε μια βαθιά κρίση να πληθαίνουν. Η ελπίδα ότι θα υπήρχε μια μόνιμη έξοδος από τη κρίση και όσα βασανιστικά υπομείναμε την περασμένη δεκαετία, έχει πλέον διαψευστεί. Το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε το τέλος των μνημονίων και η ρύθμιση του χρέους, δεν αξιοποιήθηκε από μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε την «κανονικότητα», αλλά κατά βάση ήρθε να εξυπηρετήσει «ημετέρους» και να εμπεδώσει μια διάχυτη «θεσμική παραβατικότητα».

Οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση που αποδείχτηκε ανίκανη να πάρει μέτρα ενάντια σε μια κλιμακούμενη κρίση κόστους ζωής, βυθίζοντας στην ανασφάλεια τις ζωές των νοικοκυριών, και που εμφανώς περιφρονεί κάθε έννοια κράτους δικαίου και τελικά πολιτικής ηθικής: από τις υποκλοπές – για τις οποίες κανείς δεν έχει αμφιβολία πια ότι ενορχηστρώθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου – και τα Τέμπη (μια ανοιχτή πληγή που απαιτεί δικαιοσύνη), μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις και όλη την εικόνα γενικευμένης συναλλαγής και ρουσφετιού. Πάνω από όλα, οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με μια διάχυτη αλαζονεία της εξουσίας, που την αναπαράγει μια δημόσια σφαίρα σε μεγάλο βαθμό εξαγορασμένη, τροφοδοτώντας ολοένα και περισσότερο μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης.

Αναρωτιέται κανείς εάν οδεύουμε σε έναν κόσμο που βαδίζει προς τον όλεθρο. Έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η βαναυσότητα, ο κυνισμός, η ιδιοτέλεια. Έναν κόσμο που μοιάζει τόσο με αυτόν με τον οποίο συγκρούστηκε ο Ιησούς και ενάντια στον οποίο κήρυξε την ελπίδα. Δύσκολο να μην απαντήσεις καταφατικά.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτή που μας θυμίζει η ίδια η ιστορία του Ιησού και της Ανάστασης, του Θείου Δράματος και της μεγάλης υπέρβασης. Αυτή που υπογραμμίζει ότι μπορεί να υπάρξει η μεγάλη ρωγμή στον χρόνο. Αυτή που σταματάει «τη βδομάδα των παθών», το χρόνο του πόνου και του βασάνου, και ξεκινά τον χρόνο της αλλαγής και της σωτηρίας. Αυτή που νικάει τον θάνατο. Αυτή που λέει ότι τα πράγματα μπορούν να είναι αλλιώς. Αυτή που δίνει ξανά σχήμα στην ελπίδα.

Και αυτήν έχουμε περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη στον τόπο μας. Γιατί έχουμε ανάγκη εξόδου από μια συνθήκη όπου η κοινωνία ολοένα και περισσότερο αισθάνεται ότι δεν έχει δικαίωμα στην ελπίδα και στη ζωή, παρά μόνο στην επιβίωση και μάλιστα με όρους ενδημικής ανασφάλειας.

Η σωτηρία όμως πάντα προϋποθέτει τη σκέψη και την απόφαση των ίδιων των ανθρώπων. Ο Ιησούς θυσιάζεται για να προτείνει έναν δρόμο, για να δείξει, για να πει στους ανθρώπους ότι μπορούν να πιστέψουν και να πράξουν με έναν διαφορετικό τρόπο, για να τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη ότι μπορούν να αλλάξουν και οι ίδιοι και τα πράγματα γύρω τους.

Αυτό το νήμα χρειάζεται να πιάσουμε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Παρότι είναι η ημέρα που τιμούμε τον Σωτήρα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτα από όλα να βρούμε τη δύναμη μέσα μας να πιστέψουμε στην αλλαγή. Και να βάλουμε πλάτη για να γίνει πράξη.

Η ρωγμή του χρόνου δεν θα έρθει από μόνη της. Ποτέ δεν έρχεται. Απαιτεί να αγωνιστούμε για αυτή. Προϋποθέτει αυτούς που θα της δώσουν σχήμα. Χρειάζεται λόγο και σχέδιο για να γίνει πράξη η ελπίδα.

Η αλλαγή ποτέ δεν είναι εύκολη. Η δυσκολία αυξάνεται δε, όταν είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική. Το βασικό όμως είναι ότι πάντα είναι εφικτή, όσος κόπος, προσπάθεια, και θυσία και αν απαιτηθεί η ελπίδα τελικά θα γεννηθεί.

Η ελπίδα ενός κόσμου που δεν θα είναι όπως ο σημερινός και που θα δικαιώνει τους αγώνες και τις θυσίες, θα συμβαδίζει με τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις ελπίδες των ανθρώπων. Αυτών που υπήρξαν, αυτών που ζουν τώρα, αυτών που θα έρθουν. Ώστε η ζωή να γίνει συνώνυμη με την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αδελφοσύνη.

Από όλες και όλους εμάς στο in, Καλή Ανάσταση!

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Editorial
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Editorial 01.04.26

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
Editorial 21.03.26

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Μαγεία 11.04.26

Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
2008 11.04.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

