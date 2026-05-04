Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου εγκαινίασε το Δημοτικό Κτηνιατρείο δημιουργώντας για πρώτη φορά στην πόλη μια μόνιμη δημοτική δομή για τη φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Το Δημοτικό Κτηνιατρείο, που λειτουργεί στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Ζίτσης, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οργανωμένη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την ευζωία τους, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Παράλληλα και όπως προσθέτει η επίσημη ενημέρωση, «ο Δήμος Ιλίου διαθέτει κτηνίατρο υπάλληλο του Δήμου, μια σταθερή επιστημονική παρουσία ενταγμένη στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, με στόχο την καθημερινή υποστήριξη, παρακολούθηση και καλύτερη οργάνωση της μέριμνας για τα ζώα της πόλης. Η νέα δομή θα συμβάλει στην παροχή βασικών κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις αρμοδιότητες του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία με εθελοντές, φιλοζωικά σωματεία και πολίτες που στηρίζουν καθημερινά την προσπάθεια για μια πόλη πιο υπεύθυνη, πιο ανθρώπινη και πιο φιλική προς τα ζώα. Στόχος είναι η φροντίδα των αδέσποτων να γίνεται με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό».

Φροντίδα με σχέδιο, συνεργασία, κανόνες και ευαισθησία

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την πόλη μας. Για πρώτη φορά, ο Δήμος Ιλίου αποκτά Δημοτικό Κτηνιατρείο και για πρώτη φορά διαθέτει κτηνίατρο, υπάλληλο του Δήμου. Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων χρειάζεται σχέδιο, συνεργασία, κανόνες και ευαισθησία. Μια πόλη που φροντίζει τα ζώα της είναι υπεύθυνη και πιο ασφαλής. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο είναι μια νέα αρχή φροντίδας και ευθύνης για το Ίλιον», δήλωσε η Δήμαρχος Ιλίου κα Ανδριάνα Αλεβίζου.

Τον Αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους στελέχη και εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, μαθήτριες και μαθητές από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου και το 5ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, εκπρόσωποι των ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου, φιλόζωοι πολίτες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.