Δημοτικό κτηνιατρείο δημιουργείται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου του Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, που θα στεγαστεί σε δημοτικό χώρο επί της οδού Θεσσαλονίκης 40.

Το έργο υλοποιείται με αυτεπιστασία, από το Τεχνικό Συνεργείο Άμεσης Επέμβασης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου η οποία προσθέτει:

«Το Δημοτικό Κτηνιατρείο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εφαρμογή της φιλοζωικής πολιτικής του Δήμου και θα προσφέρει υπηρεσίες σήμανσης, στείρωσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων, αλλά και δωρεάν κτηνιατρικές πράξεις για δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άποροι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, δικαιούχοι ΚΕΑ).

Η ίδρυση του Δημοτικού Κτηνιατρείου αποτελεί στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας».

Προστασία των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμαρχος Γιάννης Τομπούλογλου δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε έμπρακτα την προστασία των αδέσποτων ζώων και θα ενισχύσουμε τη φιλοζωική μας πολιτική με πράξεις.

Η ίδρυση του Δημοτικού Κτηνιατρείου δεν είναι απλώς ένα ακόμη έργο υποδομής, είναι δείγμα πολιτισμού και σεβασμού προς κάθε μορφή ζωής. Η Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα γίνεται κάθε μέρα μια πόλη πιο φιλική για όλους, ανθρώπους και ζώα.»

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosneasfiladelfeias.neashalkidonas