Δείγμα αστείρευτης μητρικής αγάπης αποτελεί η πράξη μιας σκυλίτσας που μετέφερε το ετοιμοθάνατο κουτάβι της σε κτηνιατρείο για να του σώσει τη ζωή. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη στιγμή που η αδέσποτη σκυλίτσα άφησε το κουτάβι της στην είσοδο κτηνιατρικής κλινικής σε συνοικία στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κτηνίατρος αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε να βοηθήσει το τετράποδο. Σύμφωνα με το Anadolu, το κουτάβι νοσηλεύτηκε με αδύναμους καρδιακούς παλμούς ενώ η μητέρα του παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

In Istanbul, a dog brought her puppy, whose heart had stopped due to the cold, to the veterinarian.