Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαβάσει τις βαθύτερες σκέψεις μας

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διαβάσει τις βαθύτερες σκέψεις μας; Οι επιστήμονες απαντούν – συγκρατημένα, προς το παρόν – πως «ναι», με έναν τρόπο, μπορεί.

Η γυναίκα δεν κουνιόταν, εκτός από το ανέβασμα και το κατέβασμα της αναπνοής της – τα μάτια της ήταν συγκεντρωμένα, το χέρι της σφιγμένο σε γροθιά. Λέξεις σχηματίζονταν σε μια οθόνη μπροστά της, συνθέτοντας σιγά-σιγά ολόκληρες προτάσεις. Προτάσεις που δεν μπορούσε να πει δυνατά.

Η 52χρονη γυναίκα είχε παραλύσει από εγκεφαλικό επεισόδιο 19 χρόνια νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά. Εδώ, όμως, ο εσωτερικός της μονόλογος εμφανιζόταν μπροστά στα μάτια της.

Έχοντας το κωδικό όνομα «T16», είχε εφοδιαστεί με μια μικροσκοπική συστοιχία ηλεκτροδίων που είχε εισαχθεί χειρουργικά σε έναν λοβό στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου της. Τώρα, ένας υπολογιστής, που λειτουργούσε με μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, αποκωδικοποιούσε τα σήματα που παρήγαγαν οι νευρώνες της καθώς φανταζόταν ότι έλεγε λέξεις, με το σύστημα να τις μεταφράζει σε κείμενο σε μια οθόνη.

Συμμετείχε σε μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, μαζί με τρεις ασθενείς με τη νευροεκφυλιστική νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), για να δοκιμάσει μια τεχνική ικανή να μεταφράζει τις σκέψεις σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο. Ήταν το πιο κοντινό που είχαν φτάσει μέχρι τώρα οι επιστήμονες σε μια μορφή «ανάγνωσης του μυαλού».

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν την επιτυχία τους τον Αύγουστο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα, επιστήμονες στην Ιαπωνία αποκάλυψαν μια τεχνική «υποτίτλων του μυαλού», ικανή να παράγει λεπτομερείς και ακριβείς περιγραφές αυτού που βλέπει ή φαντάζεται ένα άτομο στο μυαλό του. Συνδύαζε τρία διαφορετικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με μη επεμβατικές εγκεφαλικές τομογραφίες για να μεταφράσει την εγκεφαλική δραστηριότητα ενός ατόμου.

Και οι δύο μελέτες είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά από σημαντικές ανακαλύψεις που προσφέρουν στους νευροεπιστήμονες μια νέα ματιά στο εσωτερικό του ανθρώπινου εγκεφάλου και παρέχουν ευκαιρίες για να βοηθήσουν άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους τρόπους. Τελικά, όμως, θα μπορούσε να μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο όλοι αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας, ακόμη και μεταξύ μας.

«Τα επόμενα χρόνια, θα αρχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις τεχνολογίες να εμπορευματοποιούνται και να εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα», λέει στο BBC η Maitreyee Wairagkar, νευρομηχανικός που αναπτύσσει διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ντέιβις της Καλιφόρνιας. Αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Neuralink του Έλον Μασκ, επιδιώκουν ήδη να παράγουν τσιπ εγκεφάλου που θα βγάλουν αυτή την τεχνολογία από το εργαστήριο και θα την φέρουν στον πραγματικό κόσμο. «Είναι πολύ συναρπαστικό», δηλώνει η Wairagkar.

Οι επιστήμονες εργάζονται εδώ και πολύ καιρό πάνω σε συσκευές που μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, γνωστές ως διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI). Το 1969, ο Αμερικανός νευροεπιστήμονας Eberhard Fetz απέδειξε ότι οι πίθηκοι μπορούσαν να μάθουν να κινούν τη βελόνα ενός μετρητή με τη δραστηριότητα ενός μόνο νευρώνα στον εγκέφαλό τους, αν τους έδιναν ως ανταμοιβή τροφή. Σε ένα πιο ιδιόμορφο πείραμα της ίδιας περιόδου, ο Ισπανός επιστήμονας Jose Delgado κατάφερε να διεγείρει εξ αποστάσεως τον εγκέφαλο ενός εξαγριωμένου ταύρου, κάνοντάς τον να σταματήσει στη μέση της ορμής του.

Ξεκλειδώνοντας την εσωτερική ομιλία

Όσο εντυπωσιακές και αν είναι αυτές οι πρόσφατες προσπάθειες αποκωδικοποίησης της ομιλίας, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια εμπόδια. Συνήθως, οι ασθενείς θα πρέπει να προσπαθήσουν να προφέρουν τις λέξεις που θέλουν να επικοινωνήσουν – ακόμα και αν δεν είναι φυσικά σε θέση να το κάνουν – προκειμένου να μεταφραστούν με ακρίβεια από την τεχνολογία BCI. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται συνήθως στον κινητικό φλοιό, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τις κινήσεις των μυών.

Ωστόσο, η ομιλία απαιτεί προσπάθεια, καθιστώντας τη διαδικασία επικοινωνίας αργή και επίπονη. Στην τελευταία τους προσπάθεια, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ήθελαν να δοκιμάσουν αν υπήρχε ένας ευκολότερος τρόπος: αν μπορούσαν να σχεδιάσουν μια μέθοδο που θα έπαιρνε την «εσωτερική ομιλία» σε πραγματικό χρόνο, εκτός από την «προσπάθεια ομιλίας».

Η απάντηση στο ερώτημα αν η τεχνολογία μπορούσε να αναγνωρίσει την εσωτερική ομιλία είναι ένα – προσωρινό – «ναι». Για μια εργασία που αφορούσε στο να φανταστούν οι συμμετέχοντες μια πρόταση, οι ερευνητές κατάφεραν να επιτύχουν ποσοστό ακρίβειας έως και 74% σε πραγματικό χρόνο. Για τις εργασίες που είχαν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν αυθόρμητη εσωτερική ομιλία, η ακρίβεια μειώθηκε, αλλά παρέμεινε πάνω από το τυχαίο. Ωστόσο, σε μια πιο ανοιχτή κατάσταση, όπου έδωσαν στους συμμετέχοντες προτροπές, όπως «σκεφτείτε την αγαπημένη σας φράση από μια ταινία», η αποκωδικοποιημένη γλώσσα ήταν ως επί το πλείστον ακατανόητη.

Η μελέτη έριξε περισσότερο φως στο πώς λειτουργεί η εσωτερική ομιλία στον εγκέφαλό μας. Διαπίστωσε ότι τα νευρικά μοτίβα των σκέψεών μας συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτά της απόπειρας ομιλίας στον κινητικό φλοιό, αλλά ότι τα σήματα που εκπέμπονται είναι πιο αδύναμα.

Πέρα από τις λέξεις

Το εργαστήριο της Wairagkar στο Πανεπιστήμιο Ντέιβις πέτυχε μια σημαντική ανακάλυψη το 2025, όταν απέδειξε ότι μπορούσε να αποκωδικοποιήσει όχι μόνο τις λέξεις, αλλά και τα μη λεκτικά στοιχεία της ομιλίας, όπως τον τονισμό, το ύψος της φωνής, την ταχύτητα και τον ρυθμό. Ουσιαστικά, αυτό επέτρεψε στους ασθενείς να επικοινωνούν εκφράσεις και έμφαση, πέρα από τις ίδιες τις λέξεις.