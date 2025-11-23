Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Πώς θα σας φαινόταν αν, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και τα νευρωνικά εμφυτεύματα, κάποιος μπορούσε να θεραπεύσει την όρασή σας ή κάποια ασθένεια; Να επιτρέψει σε ασθενή που δεν μιλά να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του; Και μετά ένας υπολογιστής να μπορεί να αποθηκεύσει τις σκέψεις, τα όνειρα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και τις πολιτικές πεποιθήσεις σας; Ακόμη και χωρίς να το έχετε επιτρέψει;

Αν όλα αυτά μοιάζουν με επιστημονική φαντασία, κάνετε λάθος. Η τεχνητή νοημοσύνη και η επιστήμη των νευρώνων έχουν αρχίσει να συνεργάζονται και οι εξελίξεις εμπνέουν και τρομάζουν. To New York Times Magazine σε ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ, αναζήτησε απαντήσεις.

Τα γκρίζα γυαλιά

Στο Media Lab του ΜΙΤ στις ΗΠΑ η Ναταλίγια Κοσμίνα δίνει σε έναν ασθενή ένα ζευγάρι χοντρά γκρίζα γυαλιά. Στο εσωτερικό τους έχουν τρεις ασημένιες λωρίδες, καθεμία από τις οποίες φέρει μια σειρά από ηλεκτρικούς αισθητήρες. Τοποθετεί μια μικρή ρομποτική μπάλα ποδοσφαίρου στο τραπέζι μπροστά του και του ζητά να κάνει «βασικό νοητικό λογισμό».

Ο ασθενής τρέχει μέσα στο κεφάλι του μέσα από πολλαπλάσια του 17. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η μπάλα ποδοσφαίρου ανάβει και περιστρέφεται. Ο ασθενής την είχε κινήσει με τη δύναμη του μυαλού μου. Χωρίς καν να το επιδιώξει. Η εγκεφαλική του δραστηριότητα συνδεόταν με ένα ξένο αντικείμενο.

Τα γυαλιά αυτά, τα οποία έχει σχεδιάσει η ίδια η Ναταλίγια Κοσμίνα, είναι μια απλή διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή. Άλλως BCI, ένας αγωγός μεταξύ νου και μηχανής. Η μπάλα είχε προγραμματιστεί να ανάβει και να περιστρέφεται κάθε φορά που το επίπεδο νευρικής «προσπάθειας» του ασθενή έφτανε σε ένα συγκεκριμένο όριο. Όταν η προσοχή του μειωνόταν, η μπάλα ποδοσφαίρου σταματούσε.

Προς το παρόν, τα γυαλιά προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Στο MIT, η Κοσμίνα τα έχει χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει ασθενείς με ALS (Πλάγια Αμυοατροφική Σκλήρυνση) να επικοινωνούν με τους φροντιστές τους. Και διαρκώς απορρίπτει αιτήματα αγορά τους. Διότι γνωρίζει ότι θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα.

Νευρωνικά δεδομένα

Τα νευρωνικά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν απαράμιλλη εικόνα για τη λειτουργία του ανθρώπινου νου. Και τα BCI είναι ήδη τρομακτικά ισχυρά. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει τα BCI για να αποκωδικοποιήσουν «φανταστικό λόγο», κατασκευάζοντας λέξεις και προτάσεις από νευρωνικά δεδομένα. Επίσης, αναδημιουργούν νοητικές εικόνες (μια διαδικασία γνωστή ως αποκωδικοποίηση εγκεφάλου-σε-εικόνα). Αλλά και για να εντοπίσουν συναισθήματα και επίπεδα ενέργειας.

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα BCI έχουν επιτρέψει σε άτομα που δεν μπορούν να κινηθούν ή να μιλήσουν, να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους, ακόμη και να παίζουν βιντεοπαιχνίδια.

«Γράφοντας στον εγκέφαλο»

Αλλά όλα τα παραπάνω είναι μόνο μέρος της εξέλιξης που επιτυγχάνεται χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη των νευρώνων.

Οι πρόοδοι στην οπτογενετική, μια επιστημονική τεχνική που χρησιμοποιεί φως για να διεγείρει ή να καταστείλει μεμονωμένους, γενετικά τροποποιημένους νευρώνες, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους επιστήμονες να «γράψουν» και τον εγκέφαλο. Ενδεχομένως αλλάζοντας την ανθρώπινη νόηση και συμπεριφορά. Τα οπτογενετικά εμφυτεύματα είναι ήδη σε θέση να αποκαταστήσουν εν μέρει την όραση σε ασθενείς με γενετικές οφθαλμικές διαταραχές. Εργαστηριακά πειράματα έχουν δείξει ότι η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφύτευση ψευδών αναμνήσεων σε εγκεφάλους θηλαστικών, καθώς και για τη φίμωση υπαρχουσών αναμνήσεων και την ανάκτηση χαμένων.

Την ίδια ώρα, η Neuralink, η εταιρεία νευρωνικής τεχνολογίας του Έλον Μασκ, έχει εμφυτεύσει σε 12 άτομα τις επαναφορτιζόμενες συσκευές της. Ο Μασκ, σε παρουσίαση της εταιρείας του, δήλωσε: «Είστε ο εγκέφαλός σας και οι εμπειρίες σας είναι αυτοί οι νευρώνες που ενεργοποιούνται. «Δεν γνωρίζουμε τι είναι η συνείδηση, αλλά με τη Neuralink και την πρόοδο που σημειώνει η εταιρεία, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερα».

Αμφίδρομη ροή μηχανής-εγκεφάλου

Στόχος της εταιρείας είναι να συνδέσει τα νευρωνικά δίκτυα μέσα στον εγκέφαλό μας με τεχνητά νοήμονα δίκτυα έξω από το σώμα, δημιουργώντας μια αμφίδρομη διαδρομή μεταξύ νου και μηχανής. Και οι νευροηθικοί ήδη μιλούν για ηθικές παραβιάσεις σε πειράματα σε ζώα, για έλλειψη διαφάνειας. Υποστηρίζουν ότι η εταιρεία του Έλον Μασκ κινείται πολύ γρήγορα για να εισαγάγει την τεχνολογία σε ανθρώπους, ισχυρισμούς που η εταιρεία απορρίπτει.

«Κατά μία έννοια, στην πραγματικότητα επεκτείνουμε το θεμελιώδες υπόστρωμα του εγκεφάλου», δήλωσε μηχανικός της Neuralink. «Για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό σε ένα προϊόν μαζικής αγοράς».

Έσοδα δισεκατομμυρίων

Τα BCI ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως και αποδίδουν στις εταιρείς ήδη κέρδη δισεκατομμυρίων, τα οποία αναμένεται να πολλαπλασιαστούν στο κοντινό μέλλον.

Η χρήση τους κυμαίνεται από νευρωνικά εμφυτεύματα έως φορητές συσκευές όπως κορδέλες, καπέλα και γυαλιά που διατίθενται ελεύθερα για αγορά στο διαδίκτυο. Διατίθενται στην αγορά ως εργαλεία για διαλογισμό, εστίαση και ανακούφιση από το άγχος. Και οι επικεφαλής των εταιρειών τεχνολογίας, από τον Σαμ Άλτμαν έως τον Τζεφ Μπέζος και τον Έλον Μασκ, «αγωνίζονται» να φέρουν την εποχή που οι άνθρωποι θα «συγχωνευτούν» με τις μηχανές. Ηθικά ζητήματα και διλήμματα

Μιλώντας στους New York Times, η Νίτα Φαραχάνι, καθηγήτρια Νομικής και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστημιο Duke, επισήμανε: «Αυτό που έρχεται είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η νευροτεχνολογία ενσωματωμένες στις καθημερινές μας συσκευές. Αυτό που εξετάζουμε είναι οι άμεσες αλληλεπιδράσεις εγκεφάλου-τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα πράγματα θα είναι πανταχού παρόντα. Θα μπορούσε να ισοδυναμεί με την αίσθηση του εαυτού σας που ουσιαστικά αντικαθίσταται».

Νομικές ρυθμίσεις

Το ζήτημα είναι βαθιά ηθικό. Για να αποφευχθεί αυτό το είδος παρέμβασης στο μυαλό, πολλές χώρες θεσπίζουν νόμους «περί ιδιωτικότητας των νευρώνων».

Το 2021, η Χιλή τροποποίησε το σύνταγμά της ώστε να συμπεριλάβει ρητές προστασίες για τα «νευροδικαιώματα». Η Ισπανία υιοθέτησε έναν μη δεσμευτικό κατάλογο «ψηφιακών δικαιωμάτων» που προστατεύει την ατομική ταυτότητα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια από τις νευροτεχνολογίες. Το 2023, τα ευρωπαϊκά έθνη υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Λεόν για τη νευροτεχνολογία, η οποία δίνει προτεραιότητα σε μια προσέγγιση «προσανατολισμένη στα δικαιώματα» στον τομέα. Τα νομοθετικά σώματα του Μεξικού, της Βραζιλίας και της Αργεντινής έχουν συζητήσει παρόμοια μέτρα. Στις ΗΠΑ, η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, η Μοντάνα και το Κονέκτικατ έχουν θεσπίσει νόμους για την προστασία των νευρωνικών δεδομένων.

Χωρίς κανονιστική ρύθμιση για τη συλλογή νευρωνικών δεδομένων και την εμπορευματοποίηση των BCI, υπάρχει πραγματικά η πιθανότητα να βρεθούμε ακόμη πιο δεσμευμένοι στις συσκευές μας και τους δημιουργούς τους. Πολύ περισσότερο από ό,τι είμαστε ήδη όλοι.

Κίνδυνοι «πολιτικής παρέμβασης»

Τα πράγματα θα μπορούσαν πραγματικά να εξελιχθούν πολύ επικίνδυνα. Η πιθανότητα οι θεραπευτικές νευροτεχνολογίες να μπορέσουν μια μέρα να οπλιστούν για πολιτικούς σκοπούς είναι κάτι που μπορεί να βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Και ο «Μεγάλος Αδερφός» του Όργουελ να καταστεί παραμύθι για να κοιμούνται τα μικρά παιδιά.

Ο Έλον Μασκ, για παράδειγμα, έχει εκφράσει την επιθυμία να «καταστρέψει τον ιό του αφυπνισμένου (woke) μυαλού». Εύκολα θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η εταιρεία Neuralink και τα εμφυτεύματα εγκεφάλου μπορεί να γίνουν το όχημα προς αυτό.

Από την πλύση εγκεφάλου στα εμφυτεύματα

Η ιδέα ότι ένα ανθρώπινο ον θα μπορούσε να «κατασκευαστεί» απασχολούσε φιλοσόφους, επιστήμονες και συγγραφείς τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα και τα τεχνολογικά μέσα ήταν πενιχρά.

Την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, οι κυβερνήσεις ζούσαν με το άγχος ότι οι αντίπαλοί τους διέθεταν τεχνολογίες πλύσης εγκεφάλου. Στις ΗΠΑ, που φοβούνταν ότι η ΕΣΣΔ το είχε ήδη κάνει, προσπαθούσαν παράλληλα να αναπτύξουν τέτοιες.

Ένα από τα παραδείγματα είναι το παράνομο πρόγραμμα MK-Ultra της CIA, το οποίο για 20 χρόνια διεξήγαγε ψυχιατρικά πειράματα και πειράματα ελέγχου του νου, συχνά σε ανυποψίαστα και φυλακισμένα άτομα, μέχρι που έκλεισε απότομα το 1973.

Τη δεκαετία του 1990, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου διέλυσε τις ανησυχίες σχετικά με την κομμουνιστική παρέμβαση στο μυαλό, και το πολιτικό κλίμα ήταν ώριμο για επανεξέταση των υποσχέσεων και των κινδύνων της νευροτεχνολογίας. Το 2013, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δημιούργησε το πρόγραμμα Έρευνας Εγκεφάλου μέσω της Προώθησης Καινοτόμων Νευροτεχνολογιών (BRAIN), το οποίο διέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη νευροεπιστήμη. Το 2019, η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας του Πενταγώνου ανακοίνωσε ότι χρηματοδοτούσε αρκετές ομάδες που εργάζονταν για την ανάπτυξη μη χειρουργικών νευροτεχνολογιών που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επιτρέψουν στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να ελέγχουν «σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών» με το μυαλό τους.

Ιατρικό επίτευγμα, αλλά…

Καθώς προχωρούσαν τα πειράματα, προχωρούσαν και οι ιατρικές και θεραπευτικές χρήσεις των BCI. Το 2004, ο τετραπληγικός Μάθιου Ναγκλ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο εμφυτεύτηκε ένα εξελιγμένο BCI. Για άτομα που δεν μπορούν να κινηθούν ή να μιλήσουν –π.χ. πάσχουν από κάποια εκφυλιστική νόσο ή έχουν παράλυση- οι εξελίξεις αυτές ήταν εξαιρετικά σημαντικές.

Ο Μπράντφορντ Σμιθ, που ζει με ALS ήταν το τρίτο άτομο που έλαβε εμφύτευμα Neuralink. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και το Grok κατόρθωσε να συντάξει τις αναρτήσεις του στο X. «Το Neuralink δεν διαβάζει τις βαθύτερες σκέψεις ή λέξεις που σκέφτομαι», εξηγεί ο Σμιθ σε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με την εμπειρία του. «Απλώς διαβάζει πώς θέλω να κινηθώ και μετακινεί τον κέρσορα όπου θέλω».

Ωστόσο, επειδή έλαβε το εμφύτευμα στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής, τα νευρωνικά δεδομένα του Σμιθ προστατεύονται από τους κανόνες HIPAA που διέπουν τις ιδιωτικές πληροφορίες υγείας. Αλλά για τις συσκευές ευρείας κατανάλωσης – όπως οι κεφαλές και τα γυαλιά EEG, για παράδειγμα – που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας, της εστίασης και της παραγωγικότητας αντί απλώς για την αποκατάσταση των εγκεφαλικών λειτουργιών που έχουν παραβιαστεί – δεν υπάρχει επαρκής προστασία δεδομένων.

Νέα νικαιώματα για μια νέα τεχνολογία;

Το 2017, ο νευρεπιστήμονας Ράφαελ Γιούστε του Πανεπιστημίου Columbia, ωθούμενος από αίσθημα ευθύνης και τρόμου για τις επιπτώσεις της δικής του έρευνας, συγκάλεσε επιστήμονες, φιλοσόφους, μηχανικούς και κλινικούς για να δημιουργήσουν ένα σύνολο ηθικών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των νευροτεχνολογιών.

Μία από τις κύριες συστάσεις της ομάδας ήταν ότι τα νευροδικαιώματα που προστατεύουν την ατομική ταυτότητα, την αυτονομία και την ιδιωτικότητα, καθώς και η ίση πρόσβαση και προστασία από προκαταλήψεις, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύονται από το νόμο.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε 30 εταιρείες νευροτεχνολογίας για καταναλωτές, διαπιστώθηκε ότι όλες εκτός από μία δεν είχαν «κανέναν ουσιαστικό περιορισμό» στην ανάκτηση ή πώληση νευρωνικών δεδομένων χρηστών.

Η καθηγήτρια Νομικής και Φιλοσοφίας Νίτα Φαραχάνι υποστηρίζει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα στη «γνωστική ελευθερία». Αυτή ορίζεται ως «το δικαίωμα και η ελευθερία να ελέγχει κανείς τη συνείδησή του και την ηλεκτροχημική διαδικασία σκέψης». Για την Φαραχάνι αυτό το είδος ελευθερίας «είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη έννοια ελευθερίας, καθώς, εάν η ίδια η σκαλωσιά της σκέψης χειραγωγείται, υπονομεύεται, παρεμβαίνει, τότε οποιοσδήποτε άλλος τρόπος με τον οποίο θα ασκούσατε τις ελευθερίες σας είναι άνευ νοήματος, επειδή δεν είστε πλέον αυτοπροσδιοριζόμενος άνθρωπος σε αυτό το σημείο».

Η γνωστική μας ικανότητα στο… cloud

«Σε τρία χρόνια, θα έχουμε μοντέλα μεγάλης κλίμακας νευρωνικών δεδομένων που οι εταιρείες θα μπορούσαν να τοποθετήσουν σε μια συσκευή ή να τη μεταδώσουν στο cloud, για να προσπαθήσουν να κάνουν προβλέψεις», σύμφωνα με τη Μακένζι Μάθις, νευροεπιστήμονα στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Λωζάννη. Το πώς θα πρέπει να ρυθμίζονται αυτά τα είδη μεταφορών δεδομένων, επισημαίνει, είναι επείγον ερώτημα. «Αλλάζουμε τους ανθρώπους, όπως ακριβώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα μοντέλα μεγάλης γλώσσας άλλαξαν τους ανθρώπους».