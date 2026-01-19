magazin
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
19 Ιανουαρίου 2026 | 18:30

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το «φάρμακο» για το burnout; Spoiler! Το έχεις ήδη στο σαλόνι σου

Το «φάρμακο» για το burnout; Spoiler! Το έχεις ήδη στο σαλόνι σου

Spotlight

Το 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ήρθε να σαρώσει λεπτομερώς τα μάτια μας σε αντάλλαγμα για ένα μέρος του κρυπτονομίσματός του, το Worldcoin. Εκείνη την εποχή, πολλοί άνθρωποι αηδίασαν με την ιδέα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό προϊόν της OpenAI, το ChatGPT, τα χρόνια που ακολούθησαν.

Τώρα, ο Άλτμαν προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή τη δημοτικότητα με μια νέα πρόταση: αυτή τη φορά, θέλει τους εγκεφάλους μας.

Η «λειτουργία μυστικότητας»

Αυτή την εβδομάδα (15 Ιανουαρίου) η νέα startup του Άλτμαν στον τομέα της τεχνολογίας του εγκεφάλου, Merge Labs, ανακοίνωσε αυτή τη «λειτουργία μυστικότητας» – τρομακτικό! – καθώς και το ότι συγκέντρωσε 252 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση προήλθε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ίδια την OpenAI, αν και το ακριβές ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί.

Μια καθαρά κερδοσκοπική εταιρία

Η Merge Labs περιγράφει τον εαυτό της ως «ερευνητικό εργαστήριο» (όπως και η OpenAI, πριν εξελιχθεί σε μια καθαρά κερδοσκοπική εταιρεία αξίας περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων) που είναι αφιερωμένο στη «γέφυρα μεταξύ της βιολογικής και της τεχνητής νοημοσύνης για τη μεγιστοποίηση των ανθρώπινων ικανοτήτων».

Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα;

Λοιπόν, για μερικούς ανθρώπους σημαίνει την πραγματοποίηση ενός διαχρονικού ονείρου επιστημονικής φαντασίας, όπου οι άνθρωποι μεταμορφώνονται μέσω της τεχνολογίας σε υπερ-ευφυή cyborgs.

Για άλλους, θα ακούγεται σαν καθαρή κόλαση. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανό να υπάρξουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες (και/ή τρομακτικές) αποκαλύψεις στην πορεία.

Το Dazed magazine προσπάθησε να απαντήσει στις πιο επείγουσες ερωτήσεις επί του θέματος

Η Merge Labs είναι μια εταιρία που θα φέρει ένα δυστοπικό μέλλον;

Είναι λίγο προφανές, δεν είναι; Από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Οι τελικοί στόχοι της Merge AI είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της: να αναπτύξει διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) που θα μπορούν να «ενσωματωθούν με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη» για να ενισχύσουν τις ικανότητές μας και να αυξήσουν την εμπειρία μας από τον κόσμο.

Τι είναι ακριβώς μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή;

Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η Neuralink του Έλον Μασκ, για παράδειγμα, έχει ήδη παρουσιάσει BCI (Brain-Computer Interface) με τη μορφή υπολογιστικών τσιπ που εμφυτεύονται στο κεφάλι. Οι μαρτυρίες των δύο πρώτων χρηστών, οι οποίοι είχαν παραλύσει λόγω τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, φαίνονται θετικές.

Η τεχνολογία της Merge Labs θα λειτουργεί διαφορετικά, ωστόσο, χρησιμοποιώντας «θεμελιωδώς νέες προσεγγίσεις», σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάρτηση στο blog.

Εν συντομία, αυτό θα περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους νευρώνες του εγκεφάλου μας με λιγότερο επεμβατικούς τρόπους, όπως η μετάδοση και η λήψη πληροφοριών μέσω υπερήχων. Η εταιρεία προσθέτει: «Οι πρόσφατες καινοτομίες στη βιοτεχνολογία, το υλικό, τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική που έχουν επιτευχθεί από την ομάδα μας και άλλους μας πείθουν ότι αυτό είναι εφικτό».

«Η εκτίμησή μου είναι ότι είτε μπορούμε να γίνουμε ο βιολογικός εκκινητής της ψηφιακής νοημοσύνης και στη συνέχεια να εξαφανιστούμε σε ένα εξελικτικό κλαδί του δέντρου, είτε μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει μια επιτυχημένη συγχώνευση» – Σαμ Άλτμαν, 2017

YouTube thumbnail

Αλλά, ποια είναι η Μεγάλη Ιδέα;

Σε έναν κόσμο όπου πολλοί άνθρωποι προσπαθούν όλο και περισσότερο να απομακρυνθούν από την τεχνολογία, να αποσυνδεθούν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση, αξίζει να θυμόμαστε ότι πολλοί άλλοι εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την ανθρώπινη εμπειρία στα επόμενα χρόνια.

Θεωρητικά, τα BCI (Brain-Computer Interface) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση, από την αποκατάσταση χαμένων ικανοτήτων – όπως τα παράλυτα άκρα – έως την ενίσχυση της ανθρώπινης νοημοσύνης και δημιουργικότητας.

Αν αυτό δεν ακούγεται ήδη σαν η πλοκή μιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας, υπάρχει μια άλλη θεωρία που κυκλοφορεί στη Σίλικον Βάλεϊ εδώ και πολλά χρόνια: η συγχώνευση με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να συμβαδίσουμε, αν τελικά «απογειωθεί» και αποκτήσει συνείδηση.

Με άλλα λόγια, η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι θα μας πάρει μαζί της σε αυτό το ταξίδι. Ή, όπως λέει ο Άλτμαν: «Η εικασία μου είναι ότι είτε μπορούμε να γίνουμε ο βιολογικός εκκινητής της ψηφιακής νοημοσύνης και στη συνέχεια να εξαφανιστούμε σε ένα εξελικτικό κλαδί δέντρου, είτε μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει μια επιτυχημένη συγχώνευση».

Ο Σαμ Άλτμαν ενδιαφέρεται για αυτές τις ιδέες τουλάχιστον από το 2017, όταν έγραψε μια προσωπική ανάρτηση στο blog του με τίτλο «The Merge» (Η συγχώνευση). Τότε έγραψε: «Πιστεύω ότι η συγχώνευση έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε ήδη περάσει μερικά χρόνια. Τα τηλέφωνά μας μάς ελέγχουν και μας λένε τι να κάνουμε και πότε. Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης καθορίζουν πώς νιώθουμε. Οι μηχανές αναζήτησης αποφασίζουν τι να σκεφτόμαστε».

Λόγω των βρόχων ανατροφοδότησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτει: «Αυτό πιθανώς δεν μπορεί να σταματήσει». Ως εκ τούτου, η νέα του εταιρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί με τους δικούς του όρους (αν αυτοί είναι ίδιοι με τους δικούς μας όρους είναι μια άλλη ιστορία).

Photo: X

Είναι όλα ένα μεγάλο σχέδιο για να βγάλουν λεφτά;

Κοίτα… Δεν θέλουμε να λάβουμε email από τη νομική ομάδα, οπότε δε μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για την ηθική της OpenAI, μιας εταιρείας που συνιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Σαμ Άλτμαν, η οποία επενδύει ένα μεγάλο μέρος των 252 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκέντρωσε η Merge Labs, μια άλλη εταιρεία που συνιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Σαμ Άλτμαν.

Επίσης, δεν έχουμε να πούμε τίποτα για άλλες συμφωνίες ή υποσχέσεις που έχουν γίνει μεταξύ της OpenAI και εταιρειών όπως η Helion Energy (της οποίας πρόεδρος είναι ο Άλτμνα) ή η Oklo (ο Άλτμαν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου το 2025). Θα πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας.

Η συγχώνευση πιθανώς θα ενοχλήσει τον Έλον Μασκ

Αν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο για τους σκεπτικιστές γύρω από τον Άλτμαν και τις προσπάθειές του να εισχωρήσει μέσα στα κεφάλια μας, αυτό είναι ότι ο Έλον Μασκ είναι πιθανότατα πολύ ενοχλημένος.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ηγείται της αγοράς νευροτεχνολογίας με την Neuralink (η οποία μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), ο Μασκ πιθανότατα θα δει την είδηση ως μια περαιτέρω πρόκληση στην μακροχρόνια αντιπαλότητα με τον Άλτμαν, η οποία επί του παρόντος τους έχει οδηγήσει σε μια εκρηκτική δικαστική μάχη.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com | Αρχική Φωτό: Black Mirror

Stream magazin
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομία καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομία καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
