Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Το 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ήρθε να σαρώσει λεπτομερώς τα μάτια μας σε αντάλλαγμα για ένα μέρος του κρυπτονομίσματός του, το Worldcoin. Εκείνη την εποχή, πολλοί άνθρωποι αηδίασαν με την ιδέα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό προϊόν της OpenAI, το ChatGPT, τα χρόνια που ακολούθησαν.

Τώρα, ο Άλτμαν προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή τη δημοτικότητα με μια νέα πρόταση: αυτή τη φορά, θέλει τους εγκεφάλους μας.

Η «λειτουργία μυστικότητας»

Αυτή την εβδομάδα (15 Ιανουαρίου) η νέα startup του Άλτμαν στον τομέα της τεχνολογίας του εγκεφάλου, Merge Labs, ανακοίνωσε αυτή τη «λειτουργία μυστικότητας» – τρομακτικό! – καθώς και το ότι συγκέντρωσε 252 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση προήλθε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ίδια την OpenAI, αν και το ακριβές ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί.

Μια καθαρά κερδοσκοπική εταιρία

Η Merge Labs περιγράφει τον εαυτό της ως «ερευνητικό εργαστήριο» (όπως και η OpenAI, πριν εξελιχθεί σε μια καθαρά κερδοσκοπική εταιρεία αξίας περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων) που είναι αφιερωμένο στη «γέφυρα μεταξύ της βιολογικής και της τεχνητής νοημοσύνης για τη μεγιστοποίηση των ανθρώπινων ικανοτήτων».

Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα;

Λοιπόν, για μερικούς ανθρώπους σημαίνει την πραγματοποίηση ενός διαχρονικού ονείρου επιστημονικής φαντασίας, όπου οι άνθρωποι μεταμορφώνονται μέσω της τεχνολογίας σε υπερ-ευφυή cyborgs.

Για άλλους, θα ακούγεται σαν καθαρή κόλαση. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανό να υπάρξουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες (και/ή τρομακτικές) αποκαλύψεις στην πορεία.

Το Dazed magazine προσπάθησε να απαντήσει στις πιο επείγουσες ερωτήσεις επί του θέματος

Hello world! 👋 We are Merge Labs – a research lab with the long-term mission of bridging biological and artificial intelligence to maximize human ability, agency and experience. Read more about it from our founding team + join us: https://t.co/UaaOlvssrx — Merge Labs (@merge) January 15, 2026

Η Merge Labs είναι μια εταιρία που θα φέρει ένα δυστοπικό μέλλον;

Είναι λίγο προφανές, δεν είναι; Από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Οι τελικοί στόχοι της Merge AI είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της: να αναπτύξει διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) που θα μπορούν να «ενσωματωθούν με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη» για να ενισχύσουν τις ικανότητές μας και να αυξήσουν την εμπειρία μας από τον κόσμο.

Τι είναι ακριβώς μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή;

Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η Neuralink του Έλον Μασκ, για παράδειγμα, έχει ήδη παρουσιάσει BCI (Brain-Computer Interface) με τη μορφή υπολογιστικών τσιπ που εμφυτεύονται στο κεφάλι. Οι μαρτυρίες των δύο πρώτων χρηστών, οι οποίοι είχαν παραλύσει λόγω τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, φαίνονται θετικές.

Η τεχνολογία της Merge Labs θα λειτουργεί διαφορετικά, ωστόσο, χρησιμοποιώντας «θεμελιωδώς νέες προσεγγίσεις», σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάρτηση στο blog.

Εν συντομία, αυτό θα περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους νευρώνες του εγκεφάλου μας με λιγότερο επεμβατικούς τρόπους, όπως η μετάδοση και η λήψη πληροφοριών μέσω υπερήχων. Η εταιρεία προσθέτει: «Οι πρόσφατες καινοτομίες στη βιοτεχνολογία, το υλικό, τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική που έχουν επιτευχθεί από την ομάδα μας και άλλους μας πείθουν ότι αυτό είναι εφικτό».

«Η εκτίμησή μου είναι ότι είτε μπορούμε να γίνουμε ο βιολογικός εκκινητής της ψηφιακής νοημοσύνης και στη συνέχεια να εξαφανιστούμε σε ένα εξελικτικό κλαδί του δέντρου, είτε μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει μια επιτυχημένη συγχώνευση» – Σαμ Άλτμαν, 2017

Αλλά, ποια είναι η Μεγάλη Ιδέα;

Σε έναν κόσμο όπου πολλοί άνθρωποι προσπαθούν όλο και περισσότερο να απομακρυνθούν από την τεχνολογία, να αποσυνδεθούν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση, αξίζει να θυμόμαστε ότι πολλοί άλλοι εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την ανθρώπινη εμπειρία στα επόμενα χρόνια.

Θεωρητικά, τα BCI (Brain-Computer Interface) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση, από την αποκατάσταση χαμένων ικανοτήτων – όπως τα παράλυτα άκρα – έως την ενίσχυση της ανθρώπινης νοημοσύνης και δημιουργικότητας.

Αν αυτό δεν ακούγεται ήδη σαν η πλοκή μιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας, υπάρχει μια άλλη θεωρία που κυκλοφορεί στη Σίλικον Βάλεϊ εδώ και πολλά χρόνια: η συγχώνευση με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να συμβαδίσουμε, αν τελικά «απογειωθεί» και αποκτήσει συνείδηση.

Με άλλα λόγια, η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι θα μας πάρει μαζί της σε αυτό το ταξίδι. Ή, όπως λέει ο Άλτμαν: «Η εικασία μου είναι ότι είτε μπορούμε να γίνουμε ο βιολογικός εκκινητής της ψηφιακής νοημοσύνης και στη συνέχεια να εξαφανιστούμε σε ένα εξελικτικό κλαδί δέντρου, είτε μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει μια επιτυχημένη συγχώνευση».

Ο Σαμ Άλτμαν ενδιαφέρεται για αυτές τις ιδέες τουλάχιστον από το 2017, όταν έγραψε μια προσωπική ανάρτηση στο blog του με τίτλο «The Merge» (Η συγχώνευση). Τότε έγραψε: «Πιστεύω ότι η συγχώνευση έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε ήδη περάσει μερικά χρόνια. Τα τηλέφωνά μας μάς ελέγχουν και μας λένε τι να κάνουμε και πότε. Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης καθορίζουν πώς νιώθουμε. Οι μηχανές αναζήτησης αποφασίζουν τι να σκεφτόμαστε».

Λόγω των βρόχων ανατροφοδότησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτει: «Αυτό πιθανώς δεν μπορεί να σταματήσει». Ως εκ τούτου, η νέα του εταιρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί με τους δικούς του όρους (αν αυτοί είναι ίδιοι με τους δικούς μας όρους είναι μια άλλη ιστορία).

Είναι όλα ένα μεγάλο σχέδιο για να βγάλουν λεφτά;

Κοίτα… Δεν θέλουμε να λάβουμε email από τη νομική ομάδα, οπότε δε μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για την ηθική της OpenAI, μιας εταιρείας που συνιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Σαμ Άλτμαν, η οποία επενδύει ένα μεγάλο μέρος των 252 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκέντρωσε η Merge Labs, μια άλλη εταιρεία που συνιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Σαμ Άλτμαν.

Επίσης, δεν έχουμε να πούμε τίποτα για άλλες συμφωνίες ή υποσχέσεις που έχουν γίνει μεταξύ της OpenAI και εταιρειών όπως η Helion Energy (της οποίας πρόεδρος είναι ο Άλτμνα) ή η Oklo (ο Άλτμαν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου το 2025). Θα πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας.

Η συγχώνευση πιθανώς θα ενοχλήσει τον Έλον Μασκ

Αν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο για τους σκεπτικιστές γύρω από τον Άλτμαν και τις προσπάθειές του να εισχωρήσει μέσα στα κεφάλια μας, αυτό είναι ότι ο Έλον Μασκ είναι πιθανότατα πολύ ενοχλημένος.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ηγείται της αγοράς νευροτεχνολογίας με την Neuralink (η οποία μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), ο Μασκ πιθανότατα θα δει την είδηση ως μια περαιτέρω πρόκληση στην μακροχρόνια αντιπαλότητα με τον Άλτμαν, η οποία επί του παρόντος τους έχει οδηγήσει σε μια εκρηκτική δικαστική μάχη.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com | Αρχική Φωτό: Black Mirror