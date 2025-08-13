science
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
«Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple
Τεχνολογία 13 Αυγούστου 2025 | 12:26

«Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι το ChatGPT έχει την εύνοια της Apple στην κατάταξη των κορυφαίων εφαρμογών στο AppStore.

Σύνταξη
Spotlight

Νέο κεφάλαιο άνοιξε στην προσωπική κόντρα του Μασκ με το αφεντικό της OpenAI μετά τον ισχυρισμό του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του Χ ότι η Apple ευνοεί το ChatGPT στην κατάταξη εφαρμογών του AppStore και θάβει το δικό του Grok.

Ο Μασκ αρχικά απείλησε την Apple με νομικές ενέργειες κατηγορώντας την ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες στην κατάταξη, με αποτέλεσμα να είναι «αδύνατο» για άλλες εταιρείες να ανταγωνιστούν το προϊόν της OpenAI.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Μασκ υποστήριξε ότι η Apple «αρνείται» να συμπεριλάβει στη λίστα των προτεινόμενων εφαρμογών το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η δική του εταιρεία, η xAI.

Το ChatGPT εμφανίζεται σήμερα πρώτο στη λίστα των «Κορυφαίων Δωρεάν Εφαρμογών» στο AppStore, ενώ το Grok έρχεται πέμπτο.

Το 2024 η Apple συνήψε συμφωνία με την OpenAI και έχει ενσωματώσει το ChaGPT στις συσκευές της. Έκτοτε, πάντως, αρκετές εφαρμογές ΑΙ, όπως της DeepSeek και της Perplexity, έχουν εμφανιστεί στην κορυφή της κατάταξης στο AppStore.

O Σαμ Άλτμαν έχει παλιά κόντρα με τον Μασκ (Reuters)

O Σαμ Άλτμαν έχει παλιά κόντρα με τον Μασκ (Reuters)

Ο Άλτμαν, παλιός συνεργάτης και νυν εχθρός του Μασκ, απάντησε στο Χ κατηγορώντας τον Μασκ «χειραγωγεί το X για να ωφελήσει τον εαυτό του και τις δικές του εταιρείες και να βλάψει τον ανταγωνισμό για τους ανταγωνιστές του και τα πρόσωπα που αντιπαθεί».

Ο Άλτμαν φαίνεται πως αναφερόταν στις καταγγελίες ότι ο Μασκ έχει παρέμβει στους αλγορίθμους που προτείνουν περιεχόμενο στο Χ ώστε να ευνοούν τις δικές του αναρτήσεις.

Ο Μασκ και ο Άλτμαν ίδρυσαν μαζί την OpenAI το 2015, όμως ο Μασκ αποχώρησε το 2015 μετά την απόρριψη της πρότασής του να εξαγοράσει την εταιρεία.

Έκτοτε, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου υπέβαλε δύο μηνύσεις προκειμένου να εμποδίσει τη μετάβαση της OpenAI σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Ο Άλτμαν από την πλευρά του παρουσιάζει τον Μασκ ως πικραμένο πρώην συνεργάτη που ζηλεύει την επιτυχία του ChatGPT.

Ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση του Άλτμαν: ««Πήρες 3 εκατομμύρια προβολές στις σαχλαμάρες της ανάρτησής του, ψεύτη, πολύ περισσότερες απ’ όσες έχω πάρει εγώ σε πολλές δικές μου, παρόλο που έχω 50 φορές περισσότερους ακολούθους από εσένα!»

Το αφεντικό της OpenAI απάντησε με μια σειρά αναρτήσεων και κάλεσε τον Μασκ να υπογράψει ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχει πειράξει τους αλγορίθμους του Χ για να προωθεί τα συμφέροντά του.

Ο Μασκ έχει προηγούμενα και με την Apple. Το 2022 είχε καταγγείλει την προμήθεια 30% του App Store ως «φόρο στο Διαδίκτυο» και είχε κατηγορήσει την εταιρεία για λογοκρισία κατά του Twitter, όπως ονομαζόταν τότε το X.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Stream science
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον
AI 04.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον απλώσει τα «πλοκάμια» της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια
AI 04.08.25

Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια

Με την AI κούρσα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ο Άντριου Τούλοχ δέχθηκε την πρόταση που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο «πατέρας» του Facebook.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
