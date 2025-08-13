«Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple

Νέο κεφάλαιο άνοιξε στην προσωπική κόντρα του Μασκ με το αφεντικό της OpenAI μετά τον ισχυρισμό του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του Χ ότι η Apple ευνοεί το ChatGPT στην κατάταξη εφαρμογών του AppStore και θάβει το δικό του Grok.

Ο Μασκ αρχικά απείλησε την Apple με νομικές ενέργειες κατηγορώντας την ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες στην κατάταξη, με αποτέλεσμα να είναι «αδύνατο» για άλλες εταιρείες να ανταγωνιστούν το προϊόν της OpenAI.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Μασκ υποστήριξε ότι η Apple «αρνείται» να συμπεριλάβει στη λίστα των προτεινόμενων εφαρμογών το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η δική του εταιρεία, η xAI.

Το ChatGPT εμφανίζεται σήμερα πρώτο στη λίστα των «Κορυφαίων Δωρεάν Εφαρμογών» στο AppStore, ενώ το Grok έρχεται πέμπτο.

Το 2024 η Apple συνήψε συμφωνία με την OpenAI και έχει ενσωματώσει το ChaGPT στις συσκευές της. Έκτοτε, πάντως, αρκετές εφαρμογές ΑΙ, όπως της DeepSeek και της Perplexity, έχουν εμφανιστεί στην κορυφή της κατάταξης στο AppStore.

Ο Άλτμαν, παλιός συνεργάτης και νυν εχθρός του Μασκ, απάντησε στο Χ κατηγορώντας τον Μασκ «χειραγωγεί το X για να ωφελήσει τον εαυτό του και τις δικές του εταιρείες και να βλάψει τον ανταγωνισμό για τους ανταγωνιστές του και τα πρόσωπα που αντιπαθεί».

Ο Άλτμαν φαίνεται πως αναφερόταν στις καταγγελίες ότι ο Μασκ έχει παρέμβει στους αλγορίθμους που προτείνουν περιεχόμενο στο Χ ώστε να ευνοούν τις δικές του αναρτήσεις.

Ο Μασκ και ο Άλτμαν ίδρυσαν μαζί την OpenAI το 2015, όμως ο Μασκ αποχώρησε το 2015 μετά την απόρριψη της πρότασής του να εξαγοράσει την εταιρεία.

Έκτοτε, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου υπέβαλε δύο μηνύσεις προκειμένου να εμποδίσει τη μετάβαση της OpenAI σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Ο Άλτμαν από την πλευρά του παρουσιάζει τον Μασκ ως πικραμένο πρώην συνεργάτη που ζηλεύει την επιτυχία του ChatGPT.

Ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση του Άλτμαν: ««Πήρες 3 εκατομμύρια προβολές στις σαχλαμάρες της ανάρτησής του, ψεύτη, πολύ περισσότερες απ’ όσες έχω πάρει εγώ σε πολλές δικές μου, παρόλο που έχω 50 φορές περισσότερους ακολούθους από εσένα!»

Το αφεντικό της OpenAI απάντησε με μια σειρά αναρτήσεων και κάλεσε τον Μασκ να υπογράψει ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχει πειράξει τους αλγορίθμους του Χ για να προωθεί τα συμφέροντά του.

Ο Μασκ έχει προηγούμενα και με την Apple. Το 2022 είχε καταγγείλει την προμήθεια 30% του App Store ως «φόρο στο Διαδίκτυο» και είχε κατηγορήσει την εταιρεία για λογοκρισία κατά του Twitter, όπως ονομαζόταν τότε το X.