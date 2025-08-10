science
10.08.2025
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Τεχνολογία 10 Αυγούστου 2025

Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
A
A
Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, δεν σταματά να τραβά διαρκώς πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζει νέα τριπλή πρόκληση για την αυτοκρατορία του – και ειδικά την Tesla η οποία έχει τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο με 967 δισ. δολάρια.

Ο Μασκ είναι αντιμέτωπος με την επέλαση κινεζικών εταιρειών αλλά και αγωγές επενδυτών και μετόχων για τα Robotaxi

Οι μεγάλες προκλήσεις για τον Μασκ είναι η πτώση των πωλήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας, πτώση η οποία αποδίδεται κυρίως στην εμπλοκή του με την πολιτική και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η επέλαση κινεζικών εταιρειών με νέα και πιο προσιτά μοντέλα και οι αγωγές επενδυτών και μετόχων κατά του ίδιου και της Tesla οι οποίοι τους κατηγορούν πως απέκρυψαν ότι τα αυτόνομα κινούμενα οχήματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Robotaxi, μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Το όνομα του Μασκ βρέθηκε επίσης ξανά στη δημοσιότητα καθώς το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ενέκρινε την απονομή σε αυτόν μετοχών αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να παραμείνει στη θέση του για άλλα δύο χρόνια και με υποχρέωση διακράτησης των μετοχών αυτών για πέντε χρόνια. Το πακέτο αυτό δίνεται επειδή προηγούμενο πακέτο δικαιωμάτων προαίρεσης σε μετοχές ύψους άνω των 50 δισ. δολαρίων που χρονολογείται από το 2018, απορρίφθηκε από δικαστήριο του Ντελαγουέρ των ΗΠΑ ως υπερβολικό. Εάν επικυρωθεί τελικά το πακέτο αυτό, τότε το νέο δεν θα ισχύσει. Η προσωπική περιουσία του Μασκ υπολογίζεται από το Bloomberg σε 357 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις

Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Tesla είναι ότι συνεχίζει να καταγράφει μεγάλες μειώσεις πωλήσεων στις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, αλλά και στην Αμερική. Στις ηπείρους αυτές η εταιρεία παραχωρεί σημαντικό μερίδιο στην κινεζική BYD, σε άλλους ανταγωνιστές από την Κίνα αλλά και – στην περίπτωση της Ευρώπης – σε κατασκευαστές από τη Γηραιά Ηπειρο που αρχίζουν να μπαίνουν σταδιακά όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι.

Νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έδειξαν ότι τόσο στη Γερμανία όσο και στη Βρετανία, που είναι μακράν οι δύο κορυφαίες χώρες σε ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, οι πωλήσεις της Tesla τον Ιούλιο μειώθηκαν σημαντικά. Η μείωση αυτή έφτασε το 55% στη Γερμανία και το 59,9% στη Βρετανία σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Την περασμένη εβδομάδα, η Γαλλία, η τρίτη αγορά στην Ευρώπη σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε ότι οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 27% τον Ιούλιο και μειώθηκαν σχεδόν κατά 40% κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους. Η BYD, αντίθετα, υπερτετραπλασίασε τις ταξινομήσεις σε κάθε χώρα της Ευρώπης.

Απειλή από Κίνα

Η Tesla παραμένει η κορυφαία μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων σε πωλήσεις στις ΗΠΑ, όπου οι κινέζοι κατασκευαστές ουσιαστικά μπλοκάρονται από δασμούς άνω του 100% στη χώρα αυτή. Αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, κινεζικές εταιρείες προηγούνται ήδη των ανταγωνιστών τους. Δεν απειλείται μόνο η Tesla, αλλά και παλαιότεροι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας που περιλαμβάνονται στη λίστα του περιοδικού Fortune (Fortune Global 500) όπως η GM, η Toyota, η Ford και η Volkswagen, των οποίων η τεράστια επιρροή έχει διαμορφώσει εδώ και δεκαετίες την πολιτική και τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, όπως σχολιάζει το περιοδικό. Η Tesla όμως πουλά μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η επερχόμενη απειλή, που έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στην Ευρώπη, είναι μεγάλη.

Η Κίνα παρήγαγε πάνω από το 70% των ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως πέρυσι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ οι ευρωπαίοι κατασκευαστές παρήγαγαν το 14% και οι Αμερικανοί λιγότερο από 10%. Στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία με ετήσιους τζίρους άνω των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι στρατηγικές ιλιγγιώδους ανάπτυξης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, με επικεφαλής την BYD, έχουν σπάσει τα κοντέρ.

Η μετάβαση της Volkswagen, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, στα ηλεκτρικά οχήματα έχει κερδίσει έδαφος. Τον Ιούλιο, η εταιρεία δήλωσε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της είχαν σχεδόν διπλασιαστεί σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αλλά ακόμη και αυτή, όπως και η Tesla, χάνει μερίδιο αγοράς από την BYD σχεδόν παντού, ειδικά στην Κίνα. Η VW και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται υπό πολιορκία επίσης από εταιρείες όπως οι Chery, Xpeng και Geely. Οι τρεις αυτές αναζητούν αυτό το διάστημα ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής, κάτι που θα μπορούσε να τις βοηθήσει να αποφύγουν τους δασμούς.

Το στοίχημα

Ο Μασκ έχει ποντάρει επίσης πολλά στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης για την Tesla, είτε πρόκειται για επιβατικά ΙΧ οχήματα, είτε για οχήματα τύπου Robotaxi τα οποία υπόσχονται εκ κατασκευής να μεταφέρουν πελάτες χωρίς οδηγό. Αυτά βρίσκονται από εξέλιξη και σε αναμονή εγκρίσεων κυκλοφορίας από εποπτικές αρχές.

Τώρα ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά κατά του Μασκ και της Tesla για τις δοκιμές που κάνει η εταιρεία σε Robotaxi στο Οστιν του Τέξας. Οι επενδυτές υποστηρίζουν πως αυτές οι δοκιμές δείχνουν πως υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας με οχήματα τα οποία φέρονταν να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, να φρενάρουν απότομα, να οδηγούν πάνω σε πεζοδρόμιο, να μπαίνουν σε λάθος λωρίδα και να αφήνουν επιβάτες στη μέση δρόμων με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Reuters. Ο Μασκ και η Tesla κατηγορούνται ότι υπερεκτίμησαν επανειλημμένα την αποτελεσματικότητα και τις προοπτικές της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, διογκώνοντας τις οικονομικές προοπτικές και την τιμή της μετοχής της Tesla, σημειώνεται.

