science
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Μασκ κατηγορεί την Apple ότι θάβει το chatbot του στο AppStore
AI 12 Αυγούστου 2025 | 10:35

Ο Μασκ κατηγορεί την Apple ότι θάβει το chatbot του στο AppStore

Ο Μασκ κατηγορεί την Apple για αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά, διεκδικώντας δικαστική απάντηση στο φερόμενο αποκλεισμό του Grok από την κορυφή του App Store.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Spotlight

Κλιμακώνει τον δημόσιο πόλεμο με την Apple,  ο Έλον Μασκ υπαινισσόμενος πως η αμερικανική εταιρεία δείχνει προτίμηση προς την OpenAI, εμποδίζοντας σκοπίμως την άνοδο του Grok στο App Store – μια κίνηση που αποκαλεί «ξεκάθαρη αντιμονοπωλιακή παραβίαση» και την οποία δηλώνει έτοιμος να προσβάλει.

Κατηγορίες και απειλές από τον Ίλον Μασκ

Ο Μασκ δήλωσε ότι η Apple συμπεριφέρεται έτσι ώστε να καταστήσει αδύνατη την κορυφαία κατάταξη οποιασδήποτε AI εφαρμογής εκτός της OpenAI στο App Store – χαρακτηρισμός που συνοδεύεται από άμεση νομική απειλή εκ μέρους της, σύμφωνα με το Reuters.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, αναρωτήθηκε γιατί ούτε η εφαρμογή X ούτε η Grok εμφανίζονται στην ενότητα «Απαραίτητες Εφαρμογές» (Must Have) του App Store, παρότι το X είναι η «νο 1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο» και η εφαρμογή Grok κατατάσσεται πέμπτη μεταξύ όλων των εφαρμογών.

Ανταγωνισμός με OpenAI

Την ίδια ώρα, η εφαρμογή του ChatGPT της OpenAI βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των δωρεάν εφαρμογών (Top Free Apps) στο αμερικανικό App Store, ενώ η Grok κατατάσσεται πέμπτη, αναφέρει το Reuters.

Η Google’s Gemini βρίσκεται πολύ χαμηλά.

Αυτή η ένταση προστίθεται σε μια μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μασκ και τον συνιδρυτή της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, με τον τελευταίο να χαρακτηρίζει τις κατηγορίες κατά του Μασκ «εξαιρετικές» λόγω των όσων ακούει για την υποτιθέμενη χειραγώγηση της πλατφόρμας X προς ίδιον όφελος, εξηγεί το Business Insider.

To Grok του Μασκ είναι διαθέσιμο στο Χ και ως ξεχωριστή εφαρμογή (Reuters)

Οι καταγγελίες του Μασκ γίνονται σε ένα πλαίσιο όπου η Apple βρίσκεται υπό αυστηρή ρυθμιστική παρακολούθηση: πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίων στις ΗΠΑ και πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. για παραβίαση του Digital Markets Act, αναφέρει το AP.

Μία ομοσπονδιακή δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ διαπίστωσε παραβίαση δικαστικής εντολής από την Apple σε υπόθεση με την Epic Games, και η εταιρεία έχει παραπεμφθεί σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για πιθανή περιφρόνηση της δικαστικής εξουσίας.

Ένας παλιός εχθρός επανέρχεται

Τούτη δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ συγκρούεται με την Apple.

To 2022 είχε καταγγείλει την προμήθεια 30% του App Store ως «φόρο στο Διαδίκτυο» και είχε κατηγορήσει την εταιρεία για λογοκρισία κατά του Twitter, πριν διαμαρτυρηθεί μέχρι να συναντηθεί με τον Tim Cook και να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Επόμενα βήματα

Ο Μασκ έχει αναλάβει δράση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τη νομική στρατηγική του xAI ή ποια δικαστήρια και με ποια επιχειρήματα θα προσφύγει.

Καθώς η ένταση αυξάνει, η υπόθεση φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα σημαντικό τεστ για την πολιτική ανταγωνισμού των ψηφιακών πλατφορμών και την ανεξαρτησία τεχνητής νοημοσύνης έκτος των ελέγχων μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζα Πειραιώς: Πράσινο φως για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τράπεζα Πειραιώς: Πράσινο φως για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ενέργεια
Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον
AI 04.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον απλώσει τα «πλοκάμια» της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια
AI 04.08.25

Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια

Με την AI κούρσα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ο Άντριου Τούλοχ δέχθηκε την πρόταση που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο «πατέρας» του Facebook.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;
«Διεθνώς ρεζίλι» 12.08.25

Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας
Αμάν-Αθήνα 12.08.25

Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας

Η Γιασμίν Αλχαδέρ δημιούργησε την Azirat έχοντας ένα όραμα: να δημιουργήσει ένα ενεργό community το οποίο θα εκφράζεται μέσα από ρούχα - τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργούν κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο