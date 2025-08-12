Ο Μασκ κατηγορεί την Apple ότι θάβει το chatbot του στο AppStore

Κλιμακώνει τον δημόσιο πόλεμο με την Apple, ο Έλον Μασκ υπαινισσόμενος πως η αμερικανική εταιρεία δείχνει προτίμηση προς την OpenAI, εμποδίζοντας σκοπίμως την άνοδο του Grok στο App Store – μια κίνηση που αποκαλεί «ξεκάθαρη αντιμονοπωλιακή παραβίαση» και την οποία δηλώνει έτοιμος να προσβάλει.

Κατηγορίες και απειλές από τον Ίλον Μασκ

Ο Μασκ δήλωσε ότι η Apple συμπεριφέρεται έτσι ώστε να καταστήσει αδύνατη την κορυφαία κατάταξη οποιασδήποτε AI εφαρμογής εκτός της OpenAI στο App Store – χαρακτηρισμός που συνοδεύεται από άμεση νομική απειλή εκ μέρους της, σύμφωνα με το Reuters.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, αναρωτήθηκε γιατί ούτε η εφαρμογή X ούτε η Grok εμφανίζονται στην ενότητα «Απαραίτητες Εφαρμογές» (Must Have) του App Store, παρότι το X είναι η «νο 1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο» και η εφαρμογή Grok κατατάσσεται πέμπτη μεταξύ όλων των εφαρμογών.

Ανταγωνισμός με OpenAI

Την ίδια ώρα, η εφαρμογή του ChatGPT της OpenAI βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των δωρεάν εφαρμογών (Top Free Apps) στο αμερικανικό App Store, ενώ η Grok κατατάσσεται πέμπτη, αναφέρει το Reuters.

Η Google’s Gemini βρίσκεται πολύ χαμηλά.

Αυτή η ένταση προστίθεται σε μια μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μασκ και τον συνιδρυτή της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, με τον τελευταίο να χαρακτηρίζει τις κατηγορίες κατά του Μασκ «εξαιρετικές» λόγω των όσων ακούει για την υποτιθέμενη χειραγώγηση της πλατφόρμας X προς ίδιον όφελος, εξηγεί το Business Insider.

Οι καταγγελίες του Μασκ γίνονται σε ένα πλαίσιο όπου η Apple βρίσκεται υπό αυστηρή ρυθμιστική παρακολούθηση: πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίων στις ΗΠΑ και πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. για παραβίαση του Digital Markets Act, αναφέρει το AP.

Μία ομοσπονδιακή δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ διαπίστωσε παραβίαση δικαστικής εντολής από την Apple σε υπόθεση με την Epic Games, και η εταιρεία έχει παραπεμφθεί σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για πιθανή περιφρόνηση της δικαστικής εξουσίας.

Ένας παλιός εχθρός επανέρχεται

Τούτη δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ συγκρούεται με την Apple.

To 2022 είχε καταγγείλει την προμήθεια 30% του App Store ως «φόρο στο Διαδίκτυο» και είχε κατηγορήσει την εταιρεία για λογοκρισία κατά του Twitter, πριν διαμαρτυρηθεί μέχρι να συναντηθεί με τον Tim Cook και να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Επόμενα βήματα

Ο Μασκ έχει αναλάβει δράση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τη νομική στρατηγική του xAI ή ποια δικαστήρια και με ποια επιχειρήματα θα προσφύγει.

Καθώς η ένταση αυξάνει, η υπόθεση φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα σημαντικό τεστ για την πολιτική ανταγωνισμού των ψηφιακών πλατφορμών και την ανεξαρτησία τεχνητής νοημοσύνης έκτος των ελέγχων μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών.

