20.08.2025 | 11:09
Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
20 Αυγούστου 2025 | 10:56

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Η αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε φούσκα φέρεται να πιστεύει ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Verge.

«Όταν δημιουργούνται φούσκες, οι έξυπνοι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά με έναν πυρήνα αλήθειας», δήλωσε ο Άλτμαν σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων την περασμένη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές στο σύνολό τους ενθουσιάζονται υπερβολικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Η γνώμη μου είναι ναι. Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό; Η γνώμη μου είναι επίσης ναι», φέρεται να είπε.

Ο Άλτμαν φάνηκε να συγκρίνει αυτή τη δυναμική με την περίφημη φούσκα dot-com, μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς με επίκεντρο τις εταιρείες που βασίζονται στο διαδίκτυο και οδήγησε σε τεράστιο ενθουσιασμό των επενδυτών στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μεταξύ Μαρτίου 2000 και Οκτωβρίου 2002, ο Nasdaq έχασε σχεδόν το 80% της αξίας του, αφού πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν έσοδα ή κέρδη.

Οι φόβοι για φούσκα είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους όταν η κινεζική DeepSeek κυκλοφόρησε ένα ανταγωνιστικό συλλογιστικό μοντέλο

Τα σχόλιά του εντείνουν την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ ειδικών και αναλυτών ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη κινούνται πολύ γρήγορα. Ο συνιδρυτής της Alibaba, Τζο Τσάι, ο Ρέι Ντάλιο της Bridgewater Associates και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Τόρστεν Σλοκ, έχουν εκφράσει παρόμοιες προειδοποιήσεις.

Τον περασμένο μήνα, ο Σλοκ δήλωσε σε μια αναφορά ότι πίστευε ότι η σημερινή φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν, στην πραγματικότητα, μεγαλύτερη από τη φούσκα του διαδικτύου, με τις 10 κορυφαίες εταιρείες του S&P 500 να είναι πιο υπερτιμημένες από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 1990.

Κάποιοι διαφωνούν

Σε ένα email Δευτέρας προς το CNBC, ο Ρέι Γουάνγκ, διευθυντής έρευνας για ημιαγωγούς, αλυσίδα εφοδιασμού και αναδυόμενη τεχνολογία στο Futurum Group, δήλωσε ότι πίστευε ότι τα σχόλια του Άλτμαν έχουν κάποια εγκυρότητα, αλλά ότι οι κίνδυνοι εξαρτώνται από την εταιρεία.

«Από την οπτική γωνία των ευρύτερων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς… δεν το βλέπω ως φούσκα. Τα θεμελιώδη μεγέθη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού παραμένουν ισχυρά και η μακροπρόθεσμη πορεία της τάσης της Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζει τη συνέχιση των επενδύσεων», είπε.

Η κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου GPT-5 ήταν προβληματική

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχει αυξανόμενος όγκος κερδοσκοπικού κεφαλαίου που κυνηγά εταιρείες με ασθενέστερα θεμελιώδη μεγέθη και μόνο αντιληπτό δυναμικό, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θύλακες υπερεκτίμησης.

Πολλοί φόβοι για μια φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους στις αρχές του τρέχοντος έτους, όταν η κινεζική νεοσύστατη επιχείρηση DeepSeek κυκλοφόρησε ένα ανταγωνιστικό συλλογιστικό μοντέλο. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι μια έκδοση των προηγμένων μοντέλων μεγάλης γλώσσας της είχε εκπαιδευτεί για λιγότερο από 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα κλάσμα των δισεκατομμυρίων που δαπανώνται από τους ηγέτες της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, όπως η OpenAI, αν και αυτοί οι ισχυρισμοί αντιμετωπίστηκαν επίσης με κάποιο σκεπτικισμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Άλτμαν δήλωσε στο CNBC ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της OpenAI είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αλλά παρά ταύτα, παραμένει ασύμφορη.

Η κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης GPT-5 της OpenAI νωρίτερα αυτόν τον μήνα ήταν επίσης προβληματική, με ορισμένους επικριτές να παραπονιούνται ότι φαινόταν λιγότερο διαισθητικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να αποκαταστήσει την πρόσβαση σε παλαιότερα μοντέλα GPT-4 για τους πελάτες που πληρώνουν.

Μετά την κυκλοφορία του μοντέλου, ο Άλτμαν έδειξε επίσης μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σχετικά με ορισμένες από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Το τελευταίο μοντέλο του ChatGPT άφησε κάποιους χρήστες απογοητευμένους (Reuters)

Το τελευταίο μοντέλο του ChatGPT άφησε κάποιους χρήστες απογοητευμένους (Reuters)

Η εμπιστοσύνη επενδυτών στην OpenAI παραμένει

Μιλώντας στο CNBC, είπε ότι πιστεύει ότι ο όρος τεχνητή γενική νοημοσύνη, ή “AGI”, χάνει την επικαιρότητά του, όταν ρωτήθηκε αν το μοντέλο GPT-5 φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στην επίτευξη της AGI.

Η AGI αναφέρεται στην έννοια μιας μορφής τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε πνευματική εργασία μπορεί να εκτελέσει ένας άνθρωπος — κάτι για το οποίο η OpenAI εργάζεται εδώ και χρόνια και για το οποίο ο Άλτμαν είχε πει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί στο «λογικά κοντινό μέλλον».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI συζήτησε επίσης την επέκταση της εταιρείας σε καταναλωτικό υλικό, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ανεξάρτητα από αυτό, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην OpenAI παρέμεινε ισχυρή φέτος. Το CNBC επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία προετοιμαζόταν να πουλήσει μετοχές περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μιας δευτερογενούς πώλησης που θα την αποτιμούσε σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Μάρτιο, είχε ανακοινώσει έναν γύρο χρηματοδότησης 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μακράν το μεγαλύτερο ποσό που συγκέντρωσε ποτέ μια ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας.

Σε άρθρο του The Verge την Παρασκευή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI συζήτησε επίσης την επέκταση της OpenAI σε καταναλωτικό υλικό, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άλτμαν είπε επίσης ότι αναμένει ότι η OpenAI θα δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του κέντρου δεδομένων της στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον» και άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία θα ενδιαφερόταν να αγοράσει το Chrome εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάσει την Google να το πουλήσει.

Ερωτηθείς αν θα γινόταν Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI σε λίγα χρόνια, φέρεται να είπε: «Εννοώ, ίσως μια Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργηθεί σε τρία χρόνια. Αυτό είναι πολύς καιρός».

Πηγή: ΟΤ.gr

