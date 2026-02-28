Νιλ Σεντάκα: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νιλ Σεντάκα, που αποθέωσε τα πρώτα χρόνια του ροκ εν ρολ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, με τραγούδια όπως το «Laughter in the Rain», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 χρόνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Ήταν παντρεμένος από το 1962 με τη Λέμπα Στράσμπεργκ και απέκτησε δύο παιδιά, τη Ντάρα και τον Μαρκ.

Η ανάρτηση της οικογένειας του

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα», αναφέρει σε ανακοίνωση η οικογένειά του.

«Ηταν ένας αληθινός θρύλος του rock and roll, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα –τουλάχιστον για εμάς που ήμασταν τυχεροί να τον γνωρίσουμε– ένας απίστευτος άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Νιλ Σεντάκα: Οι συνεργασίες και η λαμπερή καλλιτεχνική διαδρομή

Γεννημένος το 1939, ο Σεντάκα υπήρξε παιδί-θαύμα στο πιάνο.

Ήταν μόλις 9 χρόνων όταν κέρδισε υποτροφία για τη Σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. «Η μουσική είναι τόσο σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν βρέφος δεν έτρωγα αν δεν έπαιζε μουσική στο ραδιόφωνο», είχε πει στον Guardian το 2012.

Στα 50s και στα 60s, ο Σεντάκα έγινε είδωλο με επιτυχίες όπως τα Oh! Carol, Calendar Girl και Happy Birthday Sweet Sixteen.

«Oταν μας τελείωναν οι στίχοι, βάζαμε ένα doo-bee-doo», είχε πει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του.

Οι πωλήσεις των δίσκων και η υποψηφιότητα Grammy

Μεταξύ 1959 και 1963 πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους και προτάθηκε για Grammy το 1962.

Το φαινόμενο Beatles παραλίγο να τερματίσει την καριέρα του. «Μεταξύ 1963 και 1975, δούλεψα ελάχιστα. Οι Beatles ήρθαν στη Νέα Υόρκη και άλλαξαν τη μουσική – όλοι οι σόλο τραγουδιστές έμειναν χωρίς δουλειά», είχε πει.

Ο Σεντάκα άσκησε μεγάλη επιρροή στον Ελτον Τζον.

Πέρα από τις δικές του επιτυχίες, έγραψε πολλά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όπως το Stupid Cupid της Connie Francis και το Love Will Keep Us Together.

Το 1973 συνεργάστηκε με τους Abba για να γράψει τους στίχους της επιτυχίας Ring Ring ενώ έγραψε τραγούδια για τους Rosemary Clooney, Patsy Cline, Engelbert Humperdinck, Carpenters και Cher.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει τη συγκίνηση που ένιωθε πάνω στη σκηνή: «Υπάρχει κάτι σε αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης όταν δέχεσαι όρθιο χειροκρότημα. Μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά πάνω στη σκηνή γίνεσαι άλλος άνθρωπος».