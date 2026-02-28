magazin
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Νιλ Σεντάκα: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ
28 Φεβρουαρίου 2026, 09:32

Νιλ Σεντάκα: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ

Eρμηνευτής θρυλικών επιτυχιών ανάμεσα τους τα: «Breaking Up Is Hard to Do», «Oh! Carol», «Calendar Girl» και «Bad Blood».

Σύνταξη
Spotlight

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νιλ Σεντάκα, που αποθέωσε τα πρώτα χρόνια του ροκ εν ρολ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, με τραγούδια όπως το «Laughter in the Rain», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 χρόνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Ήταν παντρεμένος από το 1962 με τη Λέμπα Στράσμπεργκ και απέκτησε δύο παιδιά, τη Ντάρα και τον Μαρκ.

Η ανάρτηση της οικογένειας του

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα», αναφέρει σε ανακοίνωση η οικογένειά του.

«Ηταν ένας αληθινός θρύλος του rock and roll, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα –τουλάχιστον για εμάς που ήμασταν τυχεροί να τον γνωρίσουμε– ένας απίστευτος άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Νιλ Σεντάκα: Οι συνεργασίες και η λαμπερή καλλιτεχνική διαδρομή

Γεννημένος το 1939, ο Σεντάκα υπήρξε παιδί-θαύμα στο πιάνο.

Ήταν μόλις 9 χρόνων όταν κέρδισε υποτροφία για τη Σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. «Η μουσική είναι τόσο σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν βρέφος δεν έτρωγα αν δεν έπαιζε μουσική στο ραδιόφωνο», είχε πει στον Guardian το 2012.

Στα 50s και στα 60s, ο Σεντάκα έγινε είδωλο με επιτυχίες όπως τα Oh! Carol, Calendar Girl και Happy Birthday Sweet Sixteen.

«Oταν μας τελείωναν οι στίχοι, βάζαμε ένα doo-bee-doo», είχε πει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του.

Οι πωλήσεις των δίσκων και η υποψηφιότητα Grammy

Μεταξύ 1959 και 1963 πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους και προτάθηκε για Grammy το 1962.

Το φαινόμενο Beatles παραλίγο να τερματίσει την καριέρα του. «Μεταξύ 1963 και 1975, δούλεψα ελάχιστα. Οι Beatles ήρθαν στη Νέα Υόρκη και άλλαξαν τη μουσική – όλοι οι σόλο τραγουδιστές έμειναν χωρίς δουλειά», είχε πει.

Ο Σεντάκα άσκησε μεγάλη επιρροή στον Ελτον Τζον.

Πέρα από τις δικές του επιτυχίες, έγραψε πολλά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όπως το Stupid Cupid της Connie Francis και το Love Will Keep Us Together.

Το 1973 συνεργάστηκε με τους Abba για να γράψει τους στίχους της επιτυχίας Ring Ring ενώ έγραψε τραγούδια για τους Rosemary Clooney, Patsy Cline, Engelbert Humperdinck, Carpenters και Cher.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει τη συγκίνηση που ένιωθε πάνω στη σκηνή: «Υπάρχει κάτι σε αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης όταν δέχεσαι όρθιο χειροκρότημα. Μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά πάνω στη σκηνή γίνεσαι άλλος άνθρωπος».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
