Συνταγή: Σουπιές με ρεβύθια

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει σε νηστίσιμους ρυθμούς και παρουσιάζει μια συνταγή πεντανόστιμη, υποτιμημένη, αλλά πολύ τίμια.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σουπιές με ρεβύθια.

Ένα φαγητό που ετοιμάζεται πολύ γρήγορα (η πιο χρονοβόρα διαδικασία είναι το βράσιμο των ρεβιθιών), είναι χορταστικό και πάρα πολύ γευστικό.

Τα υλικά

750 γρ σουπιές

300 γρ ρεβύθια προβρασμένα

2 λευκά κρεμμύδια

2 φοινόκιο

2 σκελίδες σκόρδο

2 πράσα

2 ντομάτες

1/2 ματσάκι μάραθο

1 κσ πάπρικα καπνιστή

1 κσ μέλι

60 ml ελαιόλαδο

60 ml κόκκινο κρασί

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε από τα ρεβύθια, τα οποία και βράζουμε – αυτή είναι και η διαδικασία που θα μας πάρει περισσότερο χρόνο. Διαφορετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προβρασμένα ρεβίθια.

Στη συνέχεια, σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε: το φοινόκιο, το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και τον κόκκινο πελτέ.

Ανακατεύουμε και ρίχνουμε μέσα τις σουπιές – που έχουμε κόψει σε κομμάτια.

Ρίχνουμε το τηγάνι τον άνηθο, λίγο μέλι, λίγο κόκκινο πιπέρι και τα ρεβύθια που έχουμε ετοιμάσει, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε τη φρέσκια σάλτσα ντομάτας, καπακώνουμε το τηγάνι και αφήνουμε το φαγητό για 6 με 7 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.