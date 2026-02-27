Συνταγή: Κολοκυθόσουπα με σπιτικά κρουτόν

Με τον καιρό να έχει τα σκαμπανεβάσματά του, υπάρχουν ορισμένα πιάτα που δείχνουν να ταιριάζουν περισσότερο από άλλα σε αυτή την εποχή. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: κολοκυθόσουπα με σπιτικά κρουτόν.

Ένα φαγητό βελούδινο, με όμορφο χρώμα, πεντανόστιμο και σχετικά εύκολο, που μπορούμε να ετοιμάσουμε σε περίπου μια ώρα.

Τα υλικά

1 κιλό κολοκύθα καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 καρότα σε ροδέλες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1/2 κ.γ. κύμινο (προαιρετικά)

Κολοκυθόσπορο για το σερβίρισμα

Για τα κρουτόν

2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης σε κύβους

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι

Η διαδικασία

Ζεσταίνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το καρότο για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε την κολοκύθα μαζί με το νερό ή το ζωμό και την αφήνουμε να σιγοβράσει για 20-25 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.

Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει βελούδινη και ομοιογενής. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και, αν θέλουμε, λίγο κύμινο.

Ραντίζουμε τους κύβους του ψωμιού με ελαιόλαδο, τους πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και τους ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, για 10-12 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανοί.

Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, με λίγα κρουτόν και κολοκυθόσπορους από πάνω για τραγανή υφή και έξτρα γεύση.

