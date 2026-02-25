Συνταγή: Πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε στο Buongiorno και παρουσίασε μια πανεύκολη συνταγή για ένα αγαπημένο γλυκό, που ο καθένας μπορεί να ετοιμάσει στο σπίτι του.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι. Λίγα υλικά, απλά βήματα και το γλυκό είναι έτοιμο σε περίπου μια ώρα.

Τα υλικά

400 γρ. γιαούρτι

200 ml ηλιέλαιο

300 ml χυμό πορτοκάλι

4 αυγά

450 γρ. φύλλο κρούστας

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 βανίλιες

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

150 ml νερό

150 ml χυμό πορτοκάλι

1 ξύλο κανέλας

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε τη ζάχαρη και στη συνέχεια βάζουμε τα υγρά στοιχεία: το νερό και τον χυμό πορτοκάλι. Προσθέτουμε κι ένα ξύλο κανέλας και το αφήνουμε να σιγοβράσει.

Μετά συνεχίζουμε με την πορτοκαλόπιτα.

Σε ένα ταψί βάζουμε στο κάτω μέρος τρία φύλλα κρούστας (χωρίς να τα κόψουμε) και τα απλώνουμε.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, τις βανίλιες και το μπέικιν πάουντερ, τα τέσσερα αυγά, τη ζάχαρη, τον χυμό πορτοκαλιού, το ηλιέλαιο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα.

Μόλις έχουμε ανακατέψει το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα στο ταψί πάνω στα φύλλα.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά.

Μόλις είναι έτοιμη η πορτοκαλόπιτα ρίχνουμε το σιρόπι, το οποίο έχει κρυώσει.