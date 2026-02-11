Συνταγή: Φριτάτα με πατάτες και τυρί

Μια αγαπημένη συνταγή στην Ιταλία, η φριτάτα θυμίζει την ομελέτα ή την κις χωρίς κόρα και εμπλουτισμένο με πρόσθετα συστατικά όπως κρέατα, τυριά ή λαχανικά.

Τα υλικά

6 αυγά

100 γρ. τριμμένο ένταμ

1 μικρό ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο (περίπου 20 γρ.)

10 βραστές μικρές πατάτες, εντελώς κρύες

20 γρ. αλατισμένο βούτυρο

Ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

1 μεγάλη χούφτα λαχανίδες (kale) ωμά ή μαγειρεμένα, χοντροκομμένα

2 κουταλιές της σούπας κάρι σε σκόνη

2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους μουστάρδας

Ανθός αλατιού και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Σπάστε τα αυγά σε ένα μεγάλο μπολ και αλατοπιπερώστε καλά με άφθονο μαύρο πιπέρι και μια γενναία πρέζα ανθό αλατιού. Χτυπήστε τα καλά. Προσθέστε το τριμμένο τυρί και τον ψιλοκομμένο κόλιανδρο στο μπολ και ανακατέψτε καλά.

Κόψτε τις πατάτες σε φέτες πάχους περίπου 3 χιλ.

Βάλτε το βούτυρο και μία κουταλιά της σούπας λάδι σε ένα αντικολλητικό τηγάνι 25 εκ. που να μπαίνει στον φούρνο και ζεστάνετέ το σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις λιώσει το βούτυρο, προσθέστε τις φέτες πατάτας. Απλώστε τις στο τηγάνι και αφήστε τες να ψηθούν. Αντισταθείτε στον πειρασμό να τις ανακατεύετε συνεχώς. Συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι οι πατάτες να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές και από τις δύο πλευρές. Μεταφέρετε τις πατάτες στο μπολ με τα αυγά και το τυρί. Μην πλύνετε το τηγάνι.

Ρίξτε λίγο λάδι στο τηγάνι και βάλτε το ξανά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε τα χόρτα και το κάρυ και σοτάρετε μέχρι να μαραθούν (αν είναι ωμά). Προσθέστε τους σπόρους μουστάρδας, ανακατέψτε και μαγειρέψτε για ακόμη ένα λεπτό.

Όταν τα χόρτα είναι έτοιμα, αδειάστε το περιεχόμενο του τηγανιού στο μπολ και ανακατέψτε τα πάντα μαζί. Με λίγο χαρτί κουζίνας σκουπίστε το τηγάνι.

Προθερμάνετε το γκριλ στη δυνατή ένταση.

Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι στο τηγάνι και βάλτε το σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίξτε το μείγμα στο τηγάνι. Δουλεύοντας γρήγορα, απλώστε το ομοιόμορφα. Όταν η φριτάτα αρχίσει να πήζει στις άκρες, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα σιλικόνης για να τραβήξετε τις άκρες προς το κέντρο, αφήνοντας το υγρό αυγό να γεμίσει τα κενά.

Συνεχίστε περιμετρικά, αφήνοντας το μείγμα να ρέει στα κενά· το να γέρνετε ελαφρά το τηγάνι θα βοηθήσει. Όταν το μείγμα πάψει να ρέει ελεύθερα, τακτοποιήστε τα υλικά ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και η επιφάνεια σχετικά λεία και επίπεδη.

Βάλτε το τηγάνι κάτω από το γκριλ και ψήστε μέχρι η φριτάτα να ψηθεί πλήρως. Γλιστρήστε τη φριτάτα σε μια επιφάνεια κοπής. Αφήστε τη να κρυώσει λίγο και σερβίρετε.

* Κεντρική φωτογραφία: BBC

Πηγή: Vita