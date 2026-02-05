magazin
Συνταγή: Μηλόπιτα

Μια συνταγή για ένα αγαπημένο γλυκό.

Δεν ανήκει στην κατηγορία του «μαμαδίστικού» γλυκού, αλλά δεν αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα από τα αγαπημένα μας. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας έδειξε πόσο εύκολη είναι η συνταγή.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μηλόπιτα.

Ένα γλυκό που έχουμε συνδέσει με την χειμωνιάτικη περίοδο, που μπορεί να μοιάζει δύσκολο αλλά είναι πιο απλό από όσο πιστεύουμε για να το φτιάξουμε. Λίγα υλικά, απλά βήματα και υπομονή.

Τα υλικά

300 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
150 γρ. βούτυρο
150 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
3 αυγά
2 βανίλιες
5 μήλα
1 κ.σ. κανέλα
3 κ.σ. καστανή ζάχαρη

Η διαδικασία

Αρχικά κόβουμε τα μήλα σε ροδέλες και τα βάζουμε σε λίγο λεμόνι για να μην μαυρίσουν.

Λιώνουμε λίγο βούτυρο και το ρίχνουμε στο ταψί, ενώ από πάνω προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη και το απλώνουμε.

Τοποθετούμε τις ροδέλες μήλου από πάνω και ρίχνουμε από πάνω κανέλα.

Για καλύψουμε τα κενά στο ταψί, έχουμε κόψει μήλο και σε καρεδάκια και τα ρίχνουμε μέσα.

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βανίλια και τα αυγά.

Τα χτυπάμε καλά μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα – ουσιαστικά σαν να φτιάχνουμε κέικ.

Μόλις ετοιμαστεί το μείγμα, το περιχύνουμε μέσα στο ταψί και πάνω από τα μήλα.

Σε έναν προθερμασμένο φούρνο ψήνουμε τη μηλόπιτα στους 160 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

