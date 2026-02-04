Συνταγή: Γίγαντες σπετζοφάι

Δεν είναι από τα πιάτα εκείνα που όλοι λαχταρούν και θέλουν να δουν στο τραπέζι τους. Είναι ένα υποτιμημένο φαγητό, αλλά την ίδια ώρα με υπέροχη γεύση. Και όχι ιδιαίτερα δύσκολο, όπως μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που ετοίμασε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γίγαντες σπετζοφάι.

Απλά βήματα, καθημερινά υλικά και ένα αποτέλεσμα πεντανόστιμο.

Τα υλικά

300 γρ. γίγαντες

1 κιλό μοσχαρίσιο λουκάνικο

5 πιπεριές Φλωρίνης

3 πράσινες πιπεριές κέρατο

3 πράσινες πιπεριές

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

600 γρ. ντομάτα κονκασέ

70 ml κόκκινο κρασί

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

3 κλωνάρια ρίγανη

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Για να πετύχουν οι συνταγές με όσπρια, το μυστικό είναι να είναι φετινά. Διαφορετικά, βάζουμε τους γίγαντες στο νερό για δύο ώρες ώστε να «ξυπνήσουν».

Η διαδικασία

Το πρώτο βήμα είναι να βράσουμε τους γίγαντες για περίπου 40 λεπτά. Τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε ένα πυρέξ.

Στη συνέχεια φτιάχνουμε τη σάλτσα.

Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε: το λουκάνικο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές κέρατο και τις πράσινες, τη ρίγανη, την πιπεριά Φλωρίνης, τον μαϊντανό, τον πελτέ και σάλτσα ντομάτας.

Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε τη σάλτσα, ενώ όταν είναι έτοιμη την περιχύνουμε πάνω από τους γίγαντες στο πυρέξ.

Προθερμένουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς και ψήνουμε τους γίγαντες με τη σάλτσα για περίπου μια ώρα.