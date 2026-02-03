Συνταγή: Παπαρδέλες με λαχανικά

Τα ζυμαρικά είναι ο ορισμός του comfort food. Και πανεύκολα για να ετοιμαστούν. Ωστόσο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έκανε μια συνταγή, δείχνοντάς μας ότι υπάρχει ακόμα πιο εύκολος τρόπος. Απίστευτο;

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για παπαρδέλες με λαχανικά.

Σε περίπου 15 λεπτά έχουμε έτοιμη μια συνταγή χορταστική, νόστιμη και γεμάτη χρώματα.

Τα υλικά

250 γρ. παπαρδέλες

1 λευκό κρεμμύδι

200 γρ. μανιτάρια champignon

1 κολοκύθι

1/2 μπρόκολο

10 ντοματίνια

2 τριμμένες ντομάτες

2 κίτρινες πιπεριές

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.γ. σκόρδο

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. θυμάρι ξερό

1 κ.σ. μέλι

70 ml ελαιόλαδο

350 γρ. ζωμό λαχανικών

100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Μια συνταγή που τα υλικά μαγειρεύονται όλα μαζί.

Η διαδικασία

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι και ρίχνουμε μέσα λίγο ζωμό λαχανικών.

Βάζουμε στη μέση του τηγανιού τις παπαρδέλες και στη συνέχεια προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά τοποθετούμε γύρω από τα ζυμαρικά: το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μαϊντανό, το κολοκύθι, το ντοματίνι, τις πιπεριές, το μπρόκολο, τα μανιτάρια, το θυμάρι, το κόκκινο πιπέρι, λίγο πελτέ και τη σάλτσα ντομάτας.

Καπακώνουμε το τηγάνι και το αφήνουμε για 12 λεπτά, για να βράσει το ζυμαρικό.

Μόλις περάσει η ώρα, ξεκαπακώνουμε το τηγάνι, βάζουμε λίγο λάδι, το αλάτι και το πιπέρι, ανακατεύουμε και το πιάτο είναι έτοιμο.