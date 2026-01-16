Συνταγή: Σουτζουκάκια της μαμάς
Μια συνταγή μια μαμαδίστικη συνταγή, στην οποία δεν λέμε ποτέ όχι.
Με το σαββατοκύριακο να πλησιάζει, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή για ένα φαγητό που έχουμε συνδέσει με τη μαμά και δεν μπορούμε να πούμε ποτέ «όχι».
Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σουτζουκάκια.
Ένα φαγητό μαμαδίστικο, πεντανόστιμο, ενώ η συνταγή δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζουμε.
Τα υλικά
1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
300 γρ ψίχα ψωμιού
80 μαυροδάφνη
40 ελαιόλαδο
2 κσ κύμινο
2 σκελίδες σκόρδο
1 λευκό κρεμμύδι
αλάτι
πιπέρι
3 κσ αλεύρι
Για τη σάλτσα
2 σκελίδες σκόρδο
2 κλωνάρια δεντρολίβανο
4 ντομάτες
1κγ πελτέ ντομάτας
1 φύλλο δάφνης
Η διαδικασία
Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά, τον αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία δωματίου για να τα πλάσουμε πιο εύκολα και μετά προσθέτουμε: τη φρυγανιά, το ελαιόλαδο, το κύμινο, λίγο σκόρδο, λίγο κρεμμύδι, δύο αυγά, λίγο πελτέ ντομάτα και λίγο κόκκινο κρασί.
Ανακατεύουμε με τα χέρια τα υλικά για περίπου δέκα λεπτά.
Παράλληλα φτιάχνουμε και τη σάλτσα μας – κόκκινη και απλή: σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τις ντομάτες, το δεντρολίβανο, τον πελτέ, το φύλλο δάφνης, το σκόρδο και λίγο μέλι αν θέλουμε.
Πλάθουμε τα σουτζουκάκια και τα βάζουμε στο τηγάνι το πολύ για δύο λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν μια κρούστα.
Αμέσως μετά τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν μέσα στη σάλτσα.
