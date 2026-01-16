magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Buongiorno 16 Ιανουαρίου 2026 | 07:00
Συνταγή: Σουτζουκάκια της μαμάς

Μια συνταγή μια μαμαδίστικη συνταγή, στην οποία δεν λέμε ποτέ όχι.

Με το σαββατοκύριακο να πλησιάζει, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή για ένα φαγητό που έχουμε συνδέσει με τη μαμά και δεν μπορούμε να πούμε ποτέ «όχι».

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σουτζουκάκια.

Ένα φαγητό μαμαδίστικο, πεντανόστιμο, ενώ η συνταγή δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζουμε.

Τα υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
300 γρ ψίχα ψωμιού
80 μαυροδάφνη
40 ελαιόλαδο
2 κσ κύμινο
2 σκελίδες σκόρδο
1 λευκό κρεμμύδι
αλάτι
πιπέρι
3 κσ αλεύρι

Για τη σάλτσα
2 σκελίδες σκόρδο
2 κλωνάρια δεντρολίβανο
4 ντομάτες
1κγ πελτέ ντομάτας
1 φύλλο δάφνης

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά, τον αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία δωματίου για να τα πλάσουμε πιο εύκολα και μετά προσθέτουμε: τη φρυγανιά, το ελαιόλαδο, το κύμινο, λίγο σκόρδο, λίγο κρεμμύδι, δύο αυγά, λίγο πελτέ ντομάτα και λίγο κόκκινο κρασί.

Ανακατεύουμε με τα χέρια τα υλικά για περίπου δέκα λεπτά.

Παράλληλα φτιάχνουμε και τη σάλτσα μας – κόκκινη και απλή: σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τις ντομάτες, το δεντρολίβανο, τον πελτέ, το φύλλο δάφνης, το σκόρδο και λίγο μέλι αν θέλουμε.

Πλάθουμε τα σουτζουκάκια και τα βάζουμε στο τηγάνι το πολύ για δύο λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν μια κρούστα.

Αμέσως μετά τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν μέσα στη σάλτσα.

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu

Η αναζωπύρωση των αμερικανικών αξιώσεων για απόκτηση του αρκτικού και μεγαλύτερου στον πλανήτη νησιού, τη Γροιλανδία, αποτελεί πρακτικά αναβίωση μιας παλιάς αμερικανικής πρακτικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος - Δείτε πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ - Διάγγραμα από το 2009 - 2025 με τις ημέρες που εργαζόμαστε για να πληρώνονται οι φόροι στο κράτος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Λόντερ, ο οποίος πρώτος πρότεινε την επέκταση στην Αρκτική, συνάπτει τώρα συμφωνίες στο νησί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συντάξεις: Πως είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα – Τόσο κοντά, τόσο μακριά…
Χαοτικές διαφορές 16.01.26
Χαοτικές διαφορές 16.01.26

Πως είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα - Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, αεροπορικώς, είναι γύρω στα 2.000 χλμ, με την πτήση να διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Η απόσταση όμως που μας χωρίζει, συγκρίνοντας τις συντάξεις, είναι… χαοτική. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση

Την ώρα που το Ιράν κατηγορούσε τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για υποκίνηση της βίας μέσω μισθοφόρων, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για το επίπεδο βίας και καταστολής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ εξαίρει την κίνηση της Ματσάδο να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης
Λευκός Οίκος 16.01.26
Λευκός Οίκος 16.01.26

Ο Τραμπ εξαίρει τη Ματσάδο που του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού» έγραψε ο Τραμπ για την προσφορά της ηγέτιδας της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια [βίντεο]
Πλαστικές σφαίρες 16.01.26
Πλαστικές σφαίρες 16.01.26

Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να σημαδεύει το πρόσωπο του νεαρού που διαμαρτύρονταν για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και να πυροβολεί, τυφλώνοντας τον διαδηλωτή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου Τραμπ, κρίνει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 16.01.26
Αντόνιο Γκουτέρες 16.01.26

«Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα»

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», τονίζει ο Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζοντας την έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26

Συνάντηση Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη όπου θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρωθυπουργό της Δανίας, εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Ουκρανία 16.01.26
Ουκρανία 16.01.26

Ο Ζελένσκι απαντά στις κατηγορίες του Τραμπ

Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Με τις ΗΠΑ να ζητούν σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις διαδηλώσεις στο Ιράν, η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς με τον αντιπρόσωπο της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
