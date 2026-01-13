Συνταγή: Γαλατόπιτα
Μια συνταγή πανεύκολη και πεντανόστιμη.
Ο Δημήτρη Σκαρμούτσο επέστρεψε στο Buongiorno και μας ετοίμασε μια συνταγή για ένα γλυκό πανεύκολο, πεντανόστιμο και ότι πρέπει για τον χειμώνα.
Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA,παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γρήγορη συνταγή για γαλατόπιτα. Λίγα υλικά, δεν θέλει πάνω από 25 με 30 λεπτά για να ετοιμαστεί και είναι ότι πρέπει για τον πρωινό καφέ – ή ένα γλυκό μετά το φαγητό.
Τα υλικά
1 λίτρο γάλα
3 αυγά
200 γρ. ζάχαρη
100 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
50 γρ. κορν φλάουρ
2 βανίλιες
100 γρ. βούτυρο
1 πρέζα αλάτι
Για την επικάλυψη:
1 αυγό
3 κ.σ. ζάχαρη
3 κ.σ. νερό
Η διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα και στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υλικά που έχουμε ενώ ανακατεύουμε καλά: το καλαμποκάλευρο (ή το σιμιγδάλι), τη ζάχαρη, την άχνη, τη βανίλια, το βούτυρο, ξύσμα λεμονιού
Μόλις πάρει λίγο θερμοκρασία το μείγμα στην κατσαρόλα, ρίχνουμε και τα αυγά και ανακατεύουμε πάρα πολύ δυνατά.
Αλείφουμε ένα ταψί με λίγο βούτυρο και ρίχνουμε το μείγμα, το οποίο έχει «δέσει» και θυμίζει λίγο κρέμα.
Βάζουμε το ταψί στο φούρνο στους 160 βαθμούς για 15 λεπτά.
Παράλληλα ετοιμάζουμε και το μείγμα για την επικάλυψη: σε ένα μπολ ρίχνουμε το αυγό, τη ζάχαρη και το νερό και ανακατεύουμε.
Όταν η γαλατόπιτα αρχίζει να δένει στον φόρνου, την αλείφουμε με το μείγμα ώστε να κάνει κρούστα.
- Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
- Ο μεγάλος τελικός του Super Cup: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός «μονομαχούν» για τον τίτλο
- Σέρρες: Νέα ερωτήματα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – Ερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων
- Αγορά εργασίας: Για ποιες θέσεις γίνονται προσλήψεις από τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
- Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου ήταν στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό στην Αμερική»
- Σπουδαία νίκη για τους Σίξερς με Μάξι και Εμπίντ να κάνουν τη διαφορά (102-105) – Όλα τα αποτελέσματα στo NBA
- Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
- Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς «επιστρέφει» στο παρελθόν του πατέρα του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις