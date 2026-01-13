Συνταγή: Γαλατόπιτα

Ο Δημήτρη Σκαρμούτσο επέστρεψε στο Buongiorno και μας ετοίμασε μια συνταγή για ένα γλυκό πανεύκολο, πεντανόστιμο και ότι πρέπει για τον χειμώνα.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA,παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γρήγορη συνταγή για γαλατόπιτα. Λίγα υλικά, δεν θέλει πάνω από 25 με 30 λεπτά για να ετοιμαστεί και είναι ότι πρέπει για τον πρωινό καφέ – ή ένα γλυκό μετά το φαγητό.

Τα υλικά

1 λίτρο γάλα

3 αυγά

200 γρ. ζάχαρη

100 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

50 γρ. κορν φλάουρ

2 βανίλιες

100 γρ. βούτυρο

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη:

1 αυγό

3 κ.σ. ζάχαρη

3 κ.σ. νερό

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα και στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υλικά που έχουμε ενώ ανακατεύουμε καλά: το καλαμποκάλευρο (ή το σιμιγδάλι), τη ζάχαρη, την άχνη, τη βανίλια, το βούτυρο, ξύσμα λεμονιού

Μόλις πάρει λίγο θερμοκρασία το μείγμα στην κατσαρόλα, ρίχνουμε και τα αυγά και ανακατεύουμε πάρα πολύ δυνατά.

Αλείφουμε ένα ταψί με λίγο βούτυρο και ρίχνουμε το μείγμα, το οποίο έχει «δέσει» και θυμίζει λίγο κρέμα.

Βάζουμε το ταψί στο φούρνο στους 160 βαθμούς για 15 λεπτά.

Παράλληλα ετοιμάζουμε και το μείγμα για την επικάλυψη: σε ένα μπολ ρίχνουμε το αυγό, τη ζάχαρη και το νερό και ανακατεύουμε.

Όταν η γαλατόπιτα αρχίζει να δένει στον φόρνου, την αλείφουμε με το μείγμα ώστε να κάνει κρούστα.