Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Buongiorno 09 Ιανουαρίου 2026 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Γιουβέτσι κοτόπουλο

Μια συνταγή για ένα από τα κλασικά κυριακάτικα πιάτα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Μετά την… αποτοξίνωση με το λαχανόρυζο, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε με μια κλασική συνταγή που θυμίζει τα οικογενειακά κυριακάτικα μεσημέρια.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γιουβέτσι κοτόπουλο – ο ορισμός του μαμαδίστικου πιάτου.

Μια συνταγή που θέλει την προσοχή μας, είναι κάπως μπελαλίδικη, αλλά όχι και από τις πιο δύσκολες.

Τα υλικά

1 κοτόπουλο σε κομμάτια
300 γρ. κριθαράκι μέτριο
1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου
2 λευκά κρεμμύδια
2 καρότα
2 σκελίδες σκόρδο
400 γρ. ντομάτα κονκασέ
100 γρ. λιαστή ντομάτα
2 πιπεριές Φλωρίνης
3 φύλλα δάφνης
4 μπαχάρια
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
100 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα που καίει ρίχνουμε λάδι και προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλο για να τα θωρακίσουμε (τη μεριά του δέρματος τη έχουμε από κάτω).

Μόλις θωρακίσουμε το κρέας ρίχνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο, την κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης, τη λιαστή ντομάτα, δύο φύλλα δάφνης, λίγο μπαχάρι, λίγο κόκκινο πιπέρι, πελτέ ντομάτας, λίγο λευκό κρασί και λίγο ντομάτα κονκασέ.

Αφήνουμε το κοτόπουλο να βράσει για περίπου 40 λεπτά (κι αν χρειαστεί προσθέτουμε ζωμό).

Αφού βράσει το κοτόπουλο, ρίχνουμε και το κριθαράκι – αν συνεχίσουμε στην κατσαρόλα φροντίζουμε το ζουμί να καλύπτει και το κοτόπουλο.

Όσο κιλά είναι το κοτόπουλο, βάζουμε μισή ποσότητα από κριθαράκι.

Αν αποφασίσουμε να συνεχίσουμε σε ταψί στο φούρνο (στους 160 βαθμούς για 60 λεπτά), πρέπει να προσέξεις την υγρασία για να μην στεγνώσει.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Vita.gr
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές thw NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
