Συνταγή: Γιουβέτσι κοτόπουλο

Μετά την… αποτοξίνωση με το λαχανόρυζο, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε με μια κλασική συνταγή που θυμίζει τα οικογενειακά κυριακάτικα μεσημέρια.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γιουβέτσι κοτόπουλο – ο ορισμός του μαμαδίστικου πιάτου.

Μια συνταγή που θέλει την προσοχή μας, είναι κάπως μπελαλίδικη, αλλά όχι και από τις πιο δύσκολες.

Τα υλικά

1 κοτόπουλο σε κομμάτια

300 γρ. κριθαράκι μέτριο

1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου

2 λευκά κρεμμύδια

2 καρότα

2 σκελίδες σκόρδο

400 γρ. ντομάτα κονκασέ

100 γρ. λιαστή ντομάτα

2 πιπεριές Φλωρίνης

3 φύλλα δάφνης

4 μπαχάρια

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα που καίει ρίχνουμε λάδι και προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλο για να τα θωρακίσουμε (τη μεριά του δέρματος τη έχουμε από κάτω).

Μόλις θωρακίσουμε το κρέας ρίχνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο, την κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης, τη λιαστή ντομάτα, δύο φύλλα δάφνης, λίγο μπαχάρι, λίγο κόκκινο πιπέρι, πελτέ ντομάτας, λίγο λευκό κρασί και λίγο ντομάτα κονκασέ.

Αφήνουμε το κοτόπουλο να βράσει για περίπου 40 λεπτά (κι αν χρειαστεί προσθέτουμε ζωμό).

Αφού βράσει το κοτόπουλο, ρίχνουμε και το κριθαράκι – αν συνεχίσουμε στην κατσαρόλα φροντίζουμε το ζουμί να καλύπτει και το κοτόπουλο.

Όσο κιλά είναι το κοτόπουλο, βάζουμε μισή ποσότητα από κριθαράκι.

Αν αποφασίσουμε να συνεχίσουμε σε ταψί στο φούρνο (στους 160 βαθμούς για 60 λεπτά), πρέπει να προσέξεις την υγρασία για να μην στεγνώσει.