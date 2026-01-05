Συνταγή: Βελούδινη πρασόσουπα

Μετά τις… κραιπάλες των γιορτών, ήρθε η στιγμή για μια μικρή αποτοξίνωση. Και τι καλύτερο από μια ζεστή και υγιεινή σούπα, όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Απολαυστική πρασόσουπα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το πράσο είναι πολύ θρεπτικό θρεπτικό – πλούσιο σε βιταμίνες (Α, C, Ε, Κ), μέταλλα (κάλιο, σίδηρο, μαγνήσιο), φυτικές ίνες, φολικό οξύ, και αντιοξειδωτικά.

Και η συνταγή είναι αρκετά εύκολη.

Τα υλικά

4 μεγάλα πράσα (μόνο το άσπρο και ανοιχτό πράσινο μέρος)

2 μέτριες πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 λίτρο νερό

Αλάτι

Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1/2 κ.γ. θυμάρι ή μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

Χυμό από 1/2 λεμόνι ή λίγο γιαούρτι για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Πλένουμε καλά τα πράσα και τα κόβουμε σε ροδέλες. Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε το πράσο και ανακατεύουμε για 5-6 λεπτά, μέχρι να γίνει διάφανο, αλλά να μην πάρει χρώμα. Ρίχνουμε τις πατάτες, το νερό, το αλάτι και το πιπέρι.

Αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα λαχανικά και στη συνέχεια την πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ, να γίνει βελούδινη.

Τέλος, προσθέτουμε, αν θέλουμε, φρέσκο θυμάρι ή λίγο μοσχοκάρυδο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε τη βελουτέ πρασόπιτα ζεστή με λίγο λεμόνι ή μία κουταλιά γιαούρτι.

* Πηγή: Vita