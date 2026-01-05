Συνταγή: Βελούδινη πρασόσουπα
Μια συνταγή για τα κρύα του χειμώνα και πολύ θρεπτική
- Ένας serial killer, 5 νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream» - Η ιστορία του Ντάνι Ρόλινγκ
- Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
- Θυελλώδεις νοτιάδες στα πελάγη σήμερα - Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Μπλακ άουτ στα συστήματα επικοινωνιών στο FIR Αθηνών - Τι λένε οι ειδικοί
Μετά τις… κραιπάλες των γιορτών, ήρθε η στιγμή για μια μικρή αποτοξίνωση. Και τι καλύτερο από μια ζεστή και υγιεινή σούπα, όπως η συνταγή που ακολουθεί.
Απολαυστική πρασόσουπα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το πράσο είναι πολύ θρεπτικό θρεπτικό – πλούσιο σε βιταμίνες (Α, C, Ε, Κ), μέταλλα (κάλιο, σίδηρο, μαγνήσιο), φυτικές ίνες, φολικό οξύ, και αντιοξειδωτικά.
Και η συνταγή είναι αρκετά εύκολη.
Τα υλικά
4 μεγάλα πράσα (μόνο το άσπρο και ανοιχτό πράσινο μέρος)
2 μέτριες πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους
1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 λίτρο νερό
Αλάτι
Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο
1/2 κ.γ. θυμάρι ή μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)
Χυμό από 1/2 λεμόνι ή λίγο γιαούρτι για το σερβίρισμα
Η διαδικασία
Πλένουμε καλά τα πράσα και τα κόβουμε σε ροδέλες. Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.
Προσθέτουμε το πράσο και ανακατεύουμε για 5-6 λεπτά, μέχρι να γίνει διάφανο, αλλά να μην πάρει χρώμα. Ρίχνουμε τις πατάτες, το νερό, το αλάτι και το πιπέρι.
Αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα λαχανικά και στη συνέχεια την πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ, να γίνει βελούδινη.
Τέλος, προσθέτουμε, αν θέλουμε, φρέσκο θυμάρι ή λίγο μοσχοκάρυδο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε τη βελουτέ πρασόπιτα ζεστή με λίγο λεμόνι ή μία κουταλιά γιαούρτι.
* Πηγή: Vita
- Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς!
- Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
- Ανθή Βούλγαρη: Τι συνέβη και απουσίαζε από τη σημερινή «Κοινωνία Ώρα ΜEGA»
- Εύα Σλος: Πέθανε στα 96 της η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ
- Ένταση στο Κινγκς – Μπακς με Σρέντερ και Αντετοκούνμπο – Η… επέμβαση του Θανάση (vids)
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
- FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
- «Είδατε τον πάγκο σήμερα;» – Τι είπε ο Γκουαρντιόλα για τις απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις