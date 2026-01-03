Συνταγή: Μαμαδίστικη κοτόσουπα αυγολέμονο

Με τα κρύα να έχουν πιάσει για τα καλά και τα γιορτινά οικογενειακά τραπέζια να έχουν φτάσει στο τέλος τους, έρχεται μια συνταγή που φωνάζει και «μαμά» και «ζεστασιά».

Κοτόσουπα αυγολέμονο, ένα πιάτο δυναμωτικό και «φάρμακο» για αυτή την εποχή.

Τα υλικά

1 κοτόπουλο (περίπου 1.700 gr)

1 καρότο

1 κρεμμύδι

1 κλων.σέλερι

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 φλ. ρύζι

1 κ.γ. κορν φλάουρ

2 αυγά

2 λεμόνια

Η διαδικασία

Τοποθετούμε το κοτόπουλο σε μια μεγάλη βαθιά κατσαρόλα και προσθέτουμε τα λαχανικά. Προσθέτουμε περίπου 3 λίτρα νερό, ώστε να καλύπτει πλήρως τα υλικά, και αφήνουμε να πάρει βράση.

Κατά τα πρώτα λεπτά του βρασμού, ξαφρίζουμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια με μια κουτάλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά το κοτόπουλο.

Αφαιρούμε το κοτόπουλο και το μεταφέρουμε σε ένα πιάτο. Το σκεπάζουμε για να διατηρηθεί ζεστό. Σουρώνουμε το ζωμό και αφαιρούμε τα λαχανικά.

Επιστρέφουμε το ζωμό στην κατσαρόλα και προσθέτουμε το ρύζι. Βράζουμε για λίγα λεπτά, μέχρι να μαγειρευτεί. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε να πέσει ο βρασμός, περιμένοντας λίγα λεπτά πριν προσθέσουμε το αυγολέμονο.

Για το αυγολέμονο

Διαλύουμε το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού. Σε ένα μπολ, χτυπάμε τα αυγά με σύρμα και προσθέτουμε σιγά σιγά το λεμόνι με το κορν φλάουρ, συνεχίζοντας το ανακάτεμα.

Παίρνουμε λίγο από τον καυτό ζωμό της σούπας και τον προσθέτουμε σιγά σιγά στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας διαρκώς για να εξισορροπήσουμε τη θερμοκρασία (να μην «κόψουν» τα αυγά).

Περιχύνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα με την κοτόσουπα, ανακινώντας ελαφρά την κατσαρόλα για να ενσωματωθεί καλά (ή ανακατεύουμε απαλά με κουτάλα). Αφήνουμε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας σε πολύ χαμηλή φωτιά (στο 1) για λίγα λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να δέσει ελαφρώς το αυγολέμονο.

Σερβίρουμε σε ζεστά μπολ, προσθέτοντας από πάνω ψιλοκομμένο κοτόπουλο.

* Πηγή: Vita