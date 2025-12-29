Η επιστήμη μίλησε: Η κοτόσουπα είναι το old time classic «φάρμακο»

Από τις κρύες νύχτες του χειμώνα μέχρι τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος, υπάρχει κάτι το “θεραπευτικό” στην εικόνα μιας ζεστής, αχνιστής κοτόσουπας. Αν και οι γιαγιάδες μας την προτιμούσαν για τον ανακουφιστικό, καταπραϋντικό της χαρακτήρα, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι η σούπα προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι ίσως φανταζόσασταν: μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωση από κρυολογήματα και γρίπη.

Η κοτόσουπα είναι ευεργετική για το ανοσοποιητικό σύστημα

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients επισημαίνει ότι η κατανάλωση σούπας με κύριο συστατικό το κοτόπουλα κατά τη διάρκεια ασθενειών του αναπνευστικού βοηθά στην επιτάχυνση της ανάρρωσης. Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 10.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις και επέλεξαν τέσσερις κλινικές μελέτες που περιλάμβαναν 342 συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Τα αποτελέσματα αναφέρουν ότι: η κατανάλωση σούπας μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων ενός κρυολογήματος ή γρίπης κατά 1-2,5 ημέρες, ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερη κόπωση και καλύτερη αναπνευστική άνεση.

Η «μαγεία» της ζεστασιάς και της ενυδάτωσης

Ο βασικός λόγος που η κοτόσουπα έχει “θεραπευτική” δράση κρύβεται στην απλή σύνθεσή της. Όταν αρρωσταίνουμε, το σώμα μας χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση και θρεπτικά συστατικά για να καταπολεμήσει τη λοίμωξη. Η σούπα, με τη ζεστή θερμοκρασία της, βοηθά στην ανακούφιση από το κρύο και στη χαλάρωση των αναπνευστικών οδών, ενώ τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Γιατί η κοτόσουπα ξεχωρίζει;

Αν και κάθε σούπα έχει τη δική της αξία, η σούπα κοτόπουλου με λαχανικά φαίνεται να είναι η πιο ευεργετική για την υγεία, σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Το κοτόπουλο παρέχει πρωτεΐνες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποκατάσταση των ιστών και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού, ενώ τα λαχανικά προσφέρουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά. Επιπλέον, ο ζωμός κοτόπουλου περιέχει αμινοξέα που βοηθούν στη ρευστοποίηση των βρογχικών εκκρίσεων και ενισχύουν τη διαδικασία ανάρρωσης.

Πώς να κάνετε τη σούπα σας ακόμα πιο ευεργετική

Σκόρδο, κουρκουμάς και τζίντζερ: Αυτά τα βότανα και μπαχαρικά είναι φυσικοί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες και ενισχύουν την αντιοξειδωτική δράση της σούπας.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κοτόπουλο με ψάρι: Εάν δεν μπορείτε να καταναλώσετε κοτόπουλο, οι ειδικοί προτείνουν να το αντικαταστήσετε με λιπαρά ψάρια, όπως σαρδέλες ή σκουμπρί. Αυτά τα ψάρια είναι εξαιρετικές πηγές ωμέγα-3, τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγεία των βλεννογόνων. Ειδικά το σκουμπρί και οι σαρδέλες είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη D, η οποία έχει συνδεθεί με την ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα αισθανθείτε τα πρώτα σημάδια κρυολογήματος ή ακόμα και προληπτικά, θυμηθείτε τις γιαγιάδες σας και κάντε μια θρεπτική σούπα. Η επιστήμη τις δικαιώνει!

