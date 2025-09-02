Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έτσι η δουλειά μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου
Βρες το νόημα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Έτσι η δουλειά μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου

Το να μην μπορείς να βρεις νόημα στη δουλειά είναι χειρότερο από όσο νομίζεις: μπορεί να βλάψει την υγεία σου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Υπάρχουν φορές που έχετε απογοητευτεί από τη δουλειά σας; Που είστε αρκετά κουρασμένοι ή δεν βρίσκετε νόημα σε αυτό που κάνετε; Είναι κρίμα να νιώθουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας δεν μας γεμίζει. Υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε;

Τι πηγαίνει λάθος στη δουλειά μας;

Εκνευριστικά αδιέξοδα, πρότζεκτ που δεν προχωράνε, προθεσμίες που τελειώνουν γρήγορα, φόρτος ή ενοχλητικοί συνάδελφοι. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίζει κάποιος στη δουλειά του.

Φυσικά υπάρχουν και άλλου τύπου δουλειές, που προκαλούν πολλή σωματική κούραση ή άλλες στις οποίες, ο προϊστάμενος δεν ενθαρρύνει τους υπαλλήλους, το αντίθετο μάλιστα, με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι δυσαρεστημένο.

Το πιο ανησυχητικό όμως από όλα είναι το να μην έχει η δουλειά μας νόημα. Τι σημαίνει αυτό; Να νιώθουμε ότι χάνεται χρόνος σε άσκοπες διαδικασίες ή ότι ο κόπος μας δεν εκτιμάται, αλλά πολύ περισσότερο να νιώθουμε ότι αυττό με το οποίο ασχολούμαστε δεν μας εκφράζει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό μπορεί να έχει παίξει ρόλο και η τεχνολογία που έχει κάνει πολλούς ρόλους να φαίνονται όλο και πιο ανούσιοι και γραφειοκρατικοί.

Παράπονα για τη δουλειά

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, φίλοι ή γνωστοί, που παραπονιούνται ότι δεν περνούν καλά στην εργασία τους και ότι θα ήθελαν τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό British Sociological Association, φαίνεται ότι η πραγματικότητα είναι λιγότερο ακραία. Με βάση τα ευρήματα, μόνο μια μικρή μειονότητα δηλώνει ότι η δουλειά της είναι «χωρίς νόημα», ωστόσο αυτό αποτελεί μικρή παρηγοριά για όσους όντως αισθάνονται αποκομμένοι από όσα καλούνται να κάνουν στην εργασία τους.

Όπως και να έχει, η έλλειψη νοήματος στη δουλειά -όπως και στη ζωή φυσικά- μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στην ψυχολογία μας, αλλά και στη γενικότερη υγεία μας, καθώς μπορεί να επηρεάσει το πώς τρώμε, κοιμόμαστε, πίνουμε και κινούμαστε.

Όταν το νόημα χάνεται, η υγεία μας κινδυνεύει

Εάν φτάσουμε σε σημείο που χάνεται το νόημα, ο οργανισμός μας είναι πιθανόν να ωθηθεί σε ανθυγιεινές συμπεριφορές. Μπορεί να μην περνάμε καλά στη δουλειά μας ή να μην έχουμε όρεξη να την κάνουμε, οπότε επειδή νιώθουμε αβοήθητοι και «άδειοι», αναζητάμε τη συντροφιά του binge-watching και των οθονών γενικότερα ή καταναλώνουμε περισσότερο φαγητό, ώστε να νιώσουμε μία πρόσκαιρη ανακούφιση από αυτά που μας πιέζουν.

Οι ανθυγιεινές συνήθειες αφαιρούν την ενέργειά μας, μειώνουν τη διάθεσή μας και μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από το να βρούμε το νόημα, «βαθαίνοντας» τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε προς τη δουλειά μας.

Τα στοιχεία των ερευνητών δείχνουν ότι μια ισχυρότερη αίσθηση σκοπού συνδέεται με καλύτερη διατήρηση υγιεινών συνηθειών στο χρόνο, δηλαδή με χαμηλότερες πιθανότητες αδράνειας, προβλημάτων ύπνου ή ανθυγιεινού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Αντίθετα, το εργασιακό στρες συνδέεται συστηματικά με ανθυγιεινές συμπεριφορές, όπως είναι τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος, αδράνειας και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, τα πράγματα επιδεινώνονται. Το «technostress», δηλαδή η πίεση της διαχείρισης ατελείωτων πλατφορμών και συνεχών ειδοποιήσεων συνδέεται με άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και μειωμένη ευεξία.

Πώς να βρείτε νόημα στη δουλειά σας

Τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα μας ζητούν να «παλεύουμε» με συστήματα, όπως πλατφόρμες για κάθε πιθανή εργασία και με ατελείωτα κλικ. Όλα μοιάζουν δύσκολα, απρόσωπα και χαοτικά.

Και όμως υπάρχει λύση. Ας αρχίσουμε, όμως, από τα βασικά. Για να βρούμε το νόημα, πρέπει να το ψάξουμε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να αποδεσμευτούμε τουλάχιστον νοητικά από όλα αυτά και να αναζητήσουμε το καλό της εκάστοτε δουλειάς. Δεν μπορεί, κάτι θα έχει!

Τι είναι αυτό που μας αρέσει σε αυτή; Μας αποφέρει μία αμοιβή που διευκολύνει τη ζωή μας; Κάνοντάς την, συμβάλλουμε σε έναν μεγαλύτερο σκοπό; Επίσης, μία σκέψη που μπορούμε να κάνουμε είναι αν είναι δυνατόν να εξελιχτούμε μέσα στην τωρινή μας θέση και πώς. Και τέλος, ας αναλογιστούμε, μπορούμε άραγε -όσο περνάει από το χέρι μας- να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη ή πιο ενδιαφέρουσα;

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο