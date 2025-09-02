Έτσι η δουλειά μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου

Υπάρχουν φορές που έχετε απογοητευτεί από τη δουλειά σας; Που είστε αρκετά κουρασμένοι ή δεν βρίσκετε νόημα σε αυτό που κάνετε; Είναι κρίμα να νιώθουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας δεν μας γεμίζει. Υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε;

Τι πηγαίνει λάθος στη δουλειά μας;

Εκνευριστικά αδιέξοδα, πρότζεκτ που δεν προχωράνε, προθεσμίες που τελειώνουν γρήγορα, φόρτος ή ενοχλητικοί συνάδελφοι. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίζει κάποιος στη δουλειά του.

Φυσικά υπάρχουν και άλλου τύπου δουλειές, που προκαλούν πολλή σωματική κούραση ή άλλες στις οποίες, ο προϊστάμενος δεν ενθαρρύνει τους υπαλλήλους, το αντίθετο μάλιστα, με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι δυσαρεστημένο.

Το πιο ανησυχητικό όμως από όλα είναι το να μην έχει η δουλειά μας νόημα. Τι σημαίνει αυτό; Να νιώθουμε ότι χάνεται χρόνος σε άσκοπες διαδικασίες ή ότι ο κόπος μας δεν εκτιμάται, αλλά πολύ περισσότερο να νιώθουμε ότι αυττό με το οποίο ασχολούμαστε δεν μας εκφράζει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό μπορεί να έχει παίξει ρόλο και η τεχνολογία που έχει κάνει πολλούς ρόλους να φαίνονται όλο και πιο ανούσιοι και γραφειοκρατικοί.

Παράπονα για τη δουλειά

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, φίλοι ή γνωστοί, που παραπονιούνται ότι δεν περνούν καλά στην εργασία τους και ότι θα ήθελαν τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό British Sociological Association, φαίνεται ότι η πραγματικότητα είναι λιγότερο ακραία. Με βάση τα ευρήματα, μόνο μια μικρή μειονότητα δηλώνει ότι η δουλειά της είναι «χωρίς νόημα», ωστόσο αυτό αποτελεί μικρή παρηγοριά για όσους όντως αισθάνονται αποκομμένοι από όσα καλούνται να κάνουν στην εργασία τους.

Όπως και να έχει, η έλλειψη νοήματος στη δουλειά -όπως και στη ζωή φυσικά- μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στην ψυχολογία μας, αλλά και στη γενικότερη υγεία μας, καθώς μπορεί να επηρεάσει το πώς τρώμε, κοιμόμαστε, πίνουμε και κινούμαστε.

Όταν το νόημα χάνεται, η υγεία μας κινδυνεύει

Εάν φτάσουμε σε σημείο που χάνεται το νόημα, ο οργανισμός μας είναι πιθανόν να ωθηθεί σε ανθυγιεινές συμπεριφορές. Μπορεί να μην περνάμε καλά στη δουλειά μας ή να μην έχουμε όρεξη να την κάνουμε, οπότε επειδή νιώθουμε αβοήθητοι και «άδειοι», αναζητάμε τη συντροφιά του binge-watching και των οθονών γενικότερα ή καταναλώνουμε περισσότερο φαγητό, ώστε να νιώσουμε μία πρόσκαιρη ανακούφιση από αυτά που μας πιέζουν.

Οι ανθυγιεινές συνήθειες αφαιρούν την ενέργειά μας, μειώνουν τη διάθεσή μας και μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από το να βρούμε το νόημα, «βαθαίνοντας» τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε προς τη δουλειά μας.

Τα στοιχεία των ερευνητών δείχνουν ότι μια ισχυρότερη αίσθηση σκοπού συνδέεται με καλύτερη διατήρηση υγιεινών συνηθειών στο χρόνο, δηλαδή με χαμηλότερες πιθανότητες αδράνειας, προβλημάτων ύπνου ή ανθυγιεινού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Αντίθετα, το εργασιακό στρες συνδέεται συστηματικά με ανθυγιεινές συμπεριφορές, όπως είναι τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος, αδράνειας και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, τα πράγματα επιδεινώνονται. Το «technostress», δηλαδή η πίεση της διαχείρισης ατελείωτων πλατφορμών και συνεχών ειδοποιήσεων συνδέεται με άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και μειωμένη ευεξία.

Πώς να βρείτε νόημα στη δουλειά σας

Τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα μας ζητούν να «παλεύουμε» με συστήματα, όπως πλατφόρμες για κάθε πιθανή εργασία και με ατελείωτα κλικ. Όλα μοιάζουν δύσκολα, απρόσωπα και χαοτικά.

Και όμως υπάρχει λύση. Ας αρχίσουμε, όμως, από τα βασικά. Για να βρούμε το νόημα, πρέπει να το ψάξουμε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να αποδεσμευτούμε τουλάχιστον νοητικά από όλα αυτά και να αναζητήσουμε το καλό της εκάστοτε δουλειάς. Δεν μπορεί, κάτι θα έχει!

Τι είναι αυτό που μας αρέσει σε αυτή; Μας αποφέρει μία αμοιβή που διευκολύνει τη ζωή μας; Κάνοντάς την, συμβάλλουμε σε έναν μεγαλύτερο σκοπό; Επίσης, μία σκέψη που μπορούμε να κάνουμε είναι αν είναι δυνατόν να εξελιχτούμε μέσα στην τωρινή μας θέση και πώς. Και τέλος, ας αναλογιστούμε, μπορούμε άραγε -όσο περνάει από το χέρι μας- να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη ή πιο ενδιαφέρουσα;

* Πηγή: Vita