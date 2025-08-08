Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μπορείς να πάθεις burnout μακριά από τη δουλειά;
Συμβαίνει 08 Αυγούστου 2025 | 06:01

Μπορείς να πάθεις burnout μακριά από τη δουλειά;

Όλοι έχουμε συνδέσει το burnout με τη δουλειά. Αλλά αυτό δεν ισχύει και τόσο πολύ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Το «burnout της καθημερινότητας» είναι μια ύπουλη μορφή εξάντλησης που δεν έχει ωράριο, δεν δίνει «ρεπό» και δεν περιλαμβάνει κάποιον εργοδότη να κατηγορήσεις… Σκέψου μια μαμά που προσπαθεί να τα προλάβει όλα, έναν φοιτητή που νιώθει συνεχώς πίεση, έναν φροντιστή ηλικιωμένων ή έναν άνθρωπο που έχει γεμίσει την καθημερινότητά του με υποχρεώσεις χωρίς καθόλου χώρο και χρόνο για τον εαυτό του.

Burnout στην καθημερινότητα: Τα σημάδια που προσπερνάμε

Το burnout δεν προκύπτει ξαφνικά. Είναι συχνά το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας συσσώρευσης άγχους, χωρίς επαρκή ξεκούραση ή υποστήριξη. Τα σημάδια μπορεί να μοιάζουν με “μικρά καθημερινά προβλήματα“, αλλά όταν επιμένουν, αποτελούν καμπανάκι:

  • Μόνιμη κόπωση, ακόμη και μετά από ύπνο ή ξεκούραση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  • Απώλεια κινήτρου – ακόμα και για πράγματα που σε ευχαριστούσαν παλιά.
  • Συναισθηματική αποσύνδεση, αδιαφορία ή εκνευρισμός με το παραμικρό.
  • Διαρκές αίσθημα ότι «δεν προλαβαίνεις» ή «τρέχεις για όλα».
  • Πόνοι χωρίς ιατρική εξήγηση, π.χ. πονοκέφαλοι, πόνοι στην πλάτη, τάσεις λιποθυμίας ή ταχυκαρδίες.
  • Δυσκολία συγκέντρωσης, μνήμη που «μπλοκάρει», νευρικότητα.

Συχνά, το άτομο που βιώνει burnout δεν το καταλαβαίνει — απλώς νομίζει ότι «είναι κουρασμένο» ή «δεν μπορεί να τα καταφέρει τελευταία».

Γιατί μας συμβαίνει;

Στις μέρες μας, η καθημερινότητα μοιάζει με έναν διαρκή αγώνα δρόμου. Η αίσθηση ότι «πρέπει να τα προλάβω όλα» συνοδεύει ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο μας. Το burnout προκύπτει όταν:

  • Δεν υπάρχει ουσιαστική ξεκούραση, μόνο αποσπασματικά «διαλείμματα».
  • Δεν υπάρχουν υγιή όρια στις υποχρεώσεις ή στους ανθρώπους γύρω μας.
  • Η αυτοφροντίδα θεωρείται «πολυτέλεια» ή «εγωισμός».
  • Δεν εκφράζουμε τις ανάγκες μας και φορτωνόμαστε ευθύνες χωρίς υποστήριξη.

Η πανδημία, η ψηφιακή υπερσύνδεση και η αβεβαιότητα της εποχής έχουν ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ριζικά τη ζωή σου. Μόνο μικρά, συνειδητά βήματα:

Αναγνώρισε ότι κάτι δεν πάει καλά

Η αυτοπαρατήρηση είναι το πρώτο βήμα. Αν νιώθεις μονίμως εξαντλημένος/η ή θυμωμένος/η χωρίς λόγο, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος/η σαν χαρακτήρας, αλλά ότι χρειάζεται να σε φροντίσεις.

Το σώμα και το μυαλό σου δεν θέλουν να εγκαταλείψεις τις υποχρεώσεις σου — θέλουν να μάθεις να ζεις με αυτές χωρίς να εξαντλείσαι.

Βάλε όρια

Μάθε να λες «όχι» σε υποχρεώσεις που σε εξαντλούν, και «ναι» στο χρόνο για τον εαυτό σου χωρίς ενοχές. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγείς ή να απολογείσαι.

Δημιούργησε “νεκρό χρόνο” κάθε μέρα

Όχι άλλο multitasking. Δώσε 15-30 λεπτά καθημερινά στο… “τίποτα”, για παράδειγμα λίγο περπάτημα χωρίς το κινητό, το να πιείς τον καφέ σου με ηρεμία, το να κάτσεις και να παρατηρήσεις απλά το περιβάλλον. Όλα αυτά αποτελούν ξεκούραση για τον εγκέφαλο.

Κίνησε το σώμα σου

Ακόμα και 10 λεπτά ήπιας αερόβιας άσκησης (π.χ. περπάτημα, διατάσεις, yoga) μπορούν να ρίξουν τα επίπεδα κορτιζόλης και να αυξήσουν τις ενδορφίνες — τις φυσικές ορμόνες της χαράς.

Ύπνος και κάλυψη των βασικών αναγκών

Ο ποιοτικός ύπνος, η καλή ενυδάτωση, η ισορροπημένη διατροφή και η ησυχία είναι οι τέσσερις πυλώνες πρόληψης της εξάντλησης. Και δεν είναι διαπραγματεύσιμοι!

Ζήτα βοήθεια

Η υποστήριξη από έναν φίλο ή έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο