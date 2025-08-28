Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Workation: Μπορούμε να συνδυάσουμε δουλειά και διακοπές;
Οργανώσου 28 Αυγούστου 2025 | 06:01

Workation: Μπορούμε να συνδυάσουμε δουλειά και διακοπές;

Η μέθοδος του workation είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να συνδυάσουμε δουλειά και διακοπές, χωρίς να μας πέφτει... βαρύ.

Στη σύγχρονη εποχή γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ισορροπήσουμε εργασία και προσωπική ζωή. Μια ιδέα που κερδίζει έδαφος σε όλο τον κόσμο είναι το workation. Τι είναι αυτό; Ένας συνδυασμός εργασίας (work) και διακοπών (vacation). Είναι εφικτό;Αν γίνει σωστά, ναι!

Τα workation προσφέρουν ευελιξία στο να συνδυάσουμε εργασία και χαλάρωση, αλλά είναι σημαντικό να βρούμε τη σωστή ισορροπία και να αποφύγουμε την υπερβολική εργασία στις περιόδους ξεκούρασης.

Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε στις διακοπές, ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι, αν συμβαίνει αυτό, μάς επιτρέπεται να ταξιδεύουμε πιο συχνά χωρίς να επηρεάζεται η επαγγελματική μας σταθερότητα ή οι συνολικές ώρες εργασίας μας.

Από την άλλη, το αρνητικό είναι ότι μπορεί να νιώθουμε ενοχές ή άγχος όταν δεν δουλεύουμε ή να μην ξεκουραζόμαστε αρκετά. Για να μην αναπτύσσονται τέτοιου είδους συναισθήματα και για να διατηρούμε ανεπηρέαστες τις στιγμές ξεκούρασης που χρειαζόμαστε, αυτές οι περίοδοι πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις κανονικές άδειες και όχι ως υποκατάστατο αυτών!

Τα οφέλη του workation

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα ενός workation και κάποιες πρακτικές συμβουλές για το πώς να αποφευχθεί η υπερβολική ανάμειξη δουλειάς με τον προσωπικό χρόνο:

Ωραία μέρη

Τα workation είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που θέλουν να δουλέψουν από ξεχωριστά και όμορφα μέρη, για παράδειγμα από το σπίτι στην εξοχή ή από το νησί, ξεφεύγοντας από τη ρουτίνα ενός παραδοσιακού γραφείου.

Συνδυάζοντας εργασία και διακοπές, οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν για λίγο το χάος της πόλης με το καυσαέριο και την κίνηση και να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ταξιδέψουν περισσότερο και να ανανεωθούν, ενώ ταυτόχρονα τηρούν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα και βελτιώνει τη γενικότερη ευεξία. Οι ερευνητές, μάλιστα, το επιβεβαιώνουν, αφού σε σχετική μελέτη το 86% των εργαζομένων δηλώνει ότι το workation αύξησε την παραγωγικότητά του.

Όρια και προτεραιότητα στην ξεκούραση

Παρότι τα workation προσφέρουν ευελιξία, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφή όρια για μια υγιή ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής.

Ορίστε συγκεκριμένες ώρες εργασίας και κρατήστε χρόνο για χαλάρωση και προσωπικές δραστηριότητες. Επικοινωνήστε αυτά τα όρια και με τους συναδέλφους ή τους πελάτες σας, ώστε να ξέρουν πότε είστε διαθέσιμοι και πότε όχι.

Σωστός προγραμματισμός και διαχείριση χρόνου

Ο προγραμματισμός είναι το «κλειδί» για να αποφευχθεί η «εισβολή» της δουλειάς στις διακοπές. Δημιουργήστε εκ των προτέρων πρόγραμμα με ρεαλιστικούς στόχους, βάλτε συγκεκριμένες ώρες για συγκεκριμένες εργασίες και -αν σας εξυπηρετεί- χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία για να μείνετε οργανωμένοι.

Αν ταξιδεύετε με την οικογένεια, φροντίστε οι ώρες δουλειάς να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και των άλλων (π.χ. δουλειά το πρωί πριν να ξυπνήσουν τα παιδιά ή την ώρα του βραδινού τους ύπνου). Εστιάστε μόνο σε αναγκαίες επαγγελματικές υποχρεώσεις και αφήστε δευτερεύουσες εργασίες για αργότερα.

Εξάσκηση ενσυνειδητότητας και αποσύνδεσης

Για να απολαύσετε πραγματικά ένα workation, πρέπει να μάθετε να αποσυνδέεστε. Η φυσική δραστηριότητα και η απενεργοποίηση ειδοποιήσεων βοηθούν να αποτραπεί η συνεχής ενασχόληση με τη δουλειά. Υιοθετήστε μια «ρουτίνα κλεισίματος» κάθε μέρα, ώστε να ξεκαθαρίζετε πότε τελειώνει η δουλειά και πότε αρχίζει η χαλάρωση.

Ανάθεση και συνεργασία

Αν αυτό είναι δυνατόν, αναθέστε εργασίες ή μοιραστείτε τις ευθύνες με την ομάδα σας. Η συνεργασία χτίζει εμπιστοσύνη και μειώνει την ανάγκη να δουλεύετε υπερβολικά ακόμα και στις διακοπές.

Σταματήστε να νιώθετε ενοχές

Τέλος, αφήστε τις ενοχές στην άκρη και απολαύστε το. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη για ξεκούραση, αυτοφροντίδα και νέες εμπειρίες. Επίσης, θυμίστε στον εαυτό σας ότι η επιτυχία μετριέται στην πρόοδο που κάνετε με τον καιρό, όχι στο αν είστε συνεχώς «διαθέσιμοι».

Είναι πολλές χώρες, στις οποίες τα workation έχουν εφαρμοστεί πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Και είναι αποδεδειγμένο ότι δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να συνδυάσουν εργασία και αναψυχή, με σημαντικά οφέλη, όπως είναι η αυξημένη παραγωγικότητα, η περισσότερη δημιουργικότητα και η καλύτερη ισορροπία ζωής.

Με σωστά όρια, προγραμματισμό και ενσυνειδητότητα, μπορούμε να απολαύσουμε το καλύτερο και από τους δύο «κόσμους», πετυχαίνοντας επαγγελματικούς στόχους, χωρίς να θυσιάζουμε την προσωπική μας ευεξία. Αν έχουμε τη δυνατότητα, είναι κρίμα να μη το δοκιμάσουμε, ίσως αλλάξει όλη μας τη ζωή!

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
