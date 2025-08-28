Workation: Μπορούμε να συνδυάσουμε δουλειά και διακοπές;

Στη σύγχρονη εποχή γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ισορροπήσουμε εργασία και προσωπική ζωή. Μια ιδέα που κερδίζει έδαφος σε όλο τον κόσμο είναι το workation. Τι είναι αυτό; Ένας συνδυασμός εργασίας (work) και διακοπών (vacation). Είναι εφικτό;Αν γίνει σωστά, ναι!

Τα workation προσφέρουν ευελιξία στο να συνδυάσουμε εργασία και χαλάρωση, αλλά είναι σημαντικό να βρούμε τη σωστή ισορροπία και να αποφύγουμε την υπερβολική εργασία στις περιόδους ξεκούρασης.

Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε στις διακοπές, ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι, αν συμβαίνει αυτό, μάς επιτρέπεται να ταξιδεύουμε πιο συχνά χωρίς να επηρεάζεται η επαγγελματική μας σταθερότητα ή οι συνολικές ώρες εργασίας μας.

Από την άλλη, το αρνητικό είναι ότι μπορεί να νιώθουμε ενοχές ή άγχος όταν δεν δουλεύουμε ή να μην ξεκουραζόμαστε αρκετά. Για να μην αναπτύσσονται τέτοιου είδους συναισθήματα και για να διατηρούμε ανεπηρέαστες τις στιγμές ξεκούρασης που χρειαζόμαστε, αυτές οι περίοδοι πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις κανονικές άδειες και όχι ως υποκατάστατο αυτών!

Τα οφέλη του workation

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα ενός workation και κάποιες πρακτικές συμβουλές για το πώς να αποφευχθεί η υπερβολική ανάμειξη δουλειάς με τον προσωπικό χρόνο:

Ωραία μέρη

Τα workation είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που θέλουν να δουλέψουν από ξεχωριστά και όμορφα μέρη, για παράδειγμα από το σπίτι στην εξοχή ή από το νησί, ξεφεύγοντας από τη ρουτίνα ενός παραδοσιακού γραφείου.

Συνδυάζοντας εργασία και διακοπές, οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν για λίγο το χάος της πόλης με το καυσαέριο και την κίνηση και να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ταξιδέψουν περισσότερο και να ανανεωθούν, ενώ ταυτόχρονα τηρούν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα και βελτιώνει τη γενικότερη ευεξία. Οι ερευνητές, μάλιστα, το επιβεβαιώνουν, αφού σε σχετική μελέτη το 86% των εργαζομένων δηλώνει ότι το workation αύξησε την παραγωγικότητά του.

Όρια και προτεραιότητα στην ξεκούραση

Παρότι τα workation προσφέρουν ευελιξία, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφή όρια για μια υγιή ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής.

Ορίστε συγκεκριμένες ώρες εργασίας και κρατήστε χρόνο για χαλάρωση και προσωπικές δραστηριότητες. Επικοινωνήστε αυτά τα όρια και με τους συναδέλφους ή τους πελάτες σας, ώστε να ξέρουν πότε είστε διαθέσιμοι και πότε όχι.

Σωστός προγραμματισμός και διαχείριση χρόνου

Ο προγραμματισμός είναι το «κλειδί» για να αποφευχθεί η «εισβολή» της δουλειάς στις διακοπές. Δημιουργήστε εκ των προτέρων πρόγραμμα με ρεαλιστικούς στόχους, βάλτε συγκεκριμένες ώρες για συγκεκριμένες εργασίες και -αν σας εξυπηρετεί- χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία για να μείνετε οργανωμένοι.

Αν ταξιδεύετε με την οικογένεια, φροντίστε οι ώρες δουλειάς να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και των άλλων (π.χ. δουλειά το πρωί πριν να ξυπνήσουν τα παιδιά ή την ώρα του βραδινού τους ύπνου). Εστιάστε μόνο σε αναγκαίες επαγγελματικές υποχρεώσεις και αφήστε δευτερεύουσες εργασίες για αργότερα.

Εξάσκηση ενσυνειδητότητας και αποσύνδεσης

Για να απολαύσετε πραγματικά ένα workation, πρέπει να μάθετε να αποσυνδέεστε. Η φυσική δραστηριότητα και η απενεργοποίηση ειδοποιήσεων βοηθούν να αποτραπεί η συνεχής ενασχόληση με τη δουλειά. Υιοθετήστε μια «ρουτίνα κλεισίματος» κάθε μέρα, ώστε να ξεκαθαρίζετε πότε τελειώνει η δουλειά και πότε αρχίζει η χαλάρωση.

Ανάθεση και συνεργασία

Αν αυτό είναι δυνατόν, αναθέστε εργασίες ή μοιραστείτε τις ευθύνες με την ομάδα σας. Η συνεργασία χτίζει εμπιστοσύνη και μειώνει την ανάγκη να δουλεύετε υπερβολικά ακόμα και στις διακοπές.

Σταματήστε να νιώθετε ενοχές

Τέλος, αφήστε τις ενοχές στην άκρη και απολαύστε το. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη για ξεκούραση, αυτοφροντίδα και νέες εμπειρίες. Επίσης, θυμίστε στον εαυτό σας ότι η επιτυχία μετριέται στην πρόοδο που κάνετε με τον καιρό, όχι στο αν είστε συνεχώς «διαθέσιμοι».

Είναι πολλές χώρες, στις οποίες τα workation έχουν εφαρμοστεί πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Και είναι αποδεδειγμένο ότι δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να συνδυάσουν εργασία και αναψυχή, με σημαντικά οφέλη, όπως είναι η αυξημένη παραγωγικότητα, η περισσότερη δημιουργικότητα και η καλύτερη ισορροπία ζωής.

Με σωστά όρια, προγραμματισμό και ενσυνειδητότητα, μπορούμε να απολαύσουμε το καλύτερο και από τους δύο «κόσμους», πετυχαίνοντας επαγγελματικούς στόχους, χωρίς να θυσιάζουμε την προσωπική μας ευεξία. Αν έχουμε τη δυνατότητα, είναι κρίμα να μη το δοκιμάσουμε, ίσως αλλάξει όλη μας τη ζωή!

* Πηγή: Vita