Αντίο σκόνη: Τα πλυστικά και οι συσκευές καθαρισμού που κάνουν σπίτι και κήπο να λάμψουν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο καθαρισμός του σπιτιού και των εξωτερικών χώρων δεν χρειάζεται να είναι αγγαρεία. Με τα σωστά εργαλεία, η σκόνη, η λάσπη, τα φύλλα και οι λεκέδες εξαφανίζονται σε χρόνο μηδέν. Από ισχυρά πλυστικά μηχανήματα μέχρι έξυπνες ρομποτικές σκούπες, συσκευές καθαρισμού και ατμοκαθαριστές χειρός, οι επιλογές σήμερα είναι περισσότερες και πιο αποτελεσματικές από ποτέ.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις συσκευές που ξεχωρίζουν για την ευκολία και το πραγματικό αποτέλεσμα που προσφέρουν μέσα και έξω από το σπίτι. Θα τις βρείτε όλες και ακόμα περισσότερες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πλυστικά μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού, ενώ θα τις παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Πλυστικά μηχανήματα για να «λάμψουν» οι εξωτερικοί χώροι

Αν έχετε βεράντα, αυλή, μπαλκόνι ή αυτοκίνητο, ένα καλό πλυστικό μηχάνημα είναι game‑changer. Η πίεση του νερού απομακρύνει τους επίμονους ρύπους που δεν φεύγουν άμεσα και χωρίς κόπο.

Εάν θέλετε επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι, το πλυστικό μηχάνημα Kärcher K 4 Premium είναι η ιδανική επιλογή. Με υψηλή πίεση και σταθερή απόδοση, καθαρίζει πλακάκια, μάρμαρα, τοίχους και εξοπλισμό κήπου χωρίς κόπο.

Μια πιο οικονομική αλλά δυνατή επιλογή, το πλυστικό ρεύματος Bormann BPW2620 διαθέτει πανίσχυρο κινητήρα 2000W, προσφέροντας τη σταθερότητα που απαιτείται για εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού. Η υψηλή του ισχύς επιτρέπει στο μηχάνημα να διατηρεί σταθερή πίεση ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Καθαριότητα χωρίς γραμμές για τζάμια και λείες επιφάνειες

Αν θέλετε πεντακάθαρα τζάμια χωρίς σταγόνες και χωρίς τρίψιμο, ο καθαριστής τζαμιών CEC-08058 Conga Rockstar της Cecotec θα σας «λύσει» τα χέρια. Ελαφριά, πρακτική και ιδανική συσκευή για μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Ατμοκαθαριστής για βαθύ καθαρισμό χωρίς χημικά

Ο ατμοκαθαριστής χειρός Esperanza είναι ο ιδανικός «σύμμαχος» για καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση επιφανειών με ατμό υψηλής πίεσης. Χάρη στην ισχυρή λειτουργία του, απομακρύνει εύκολα τη σκόνη, τα ακάρεα, τα βακτήρια και τις κακές οσμές, καθιστώντας τον απαραίτητο εργαλείο για κάθε σπίτι. Τέλειος για κουζίνα, μπάνιο, αρμούς και δύσκολα σημεία.

Ηλεκτρικές σκούπες: Aπό compact μέχρι premium stick και ρομπότ

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές σκούπες έχουν εξελιχθεί πολύ και κάνουν το καθημερινό καθάρισμα πιο εύκολο και αποδοτικό. Σήμερα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε compact μοντέλα με ισχυρή απορροφητικότητα, ευέλικτες stick που φτάνουν παντού, αλλά και έξυπνες λύσεις που καθαρίζουν μόνες τους όσο εσείς κάνετε κάτι άλλο.

Εάν αναζητάτε μια αξιόπιστη λύση για καθημερινό καθάρισμα χωρίς σακούλα, τότε η ηλεκτρική σκούπα Philips Powerpro Compact είναι η κατάλληλη επιλογή. Απολαύστε βαθύ καθαρισμό σε όλο το σπίτι χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 5 και το πέλμα μας TriActive που συνδυάζει 3 δράσεις καθαρισμού σε ένα εξάρτημα.

Αν πάλι χρειάζεστε μια ηλεκτρική σκούπα που να προσφέρει πολλές επιλογές, τότε η Hoover HP710PAR 011 είναι η πιο προσιτή λύση, καθώς έρχεται με έξτρα αξεσουάρ για γωνίες, βούρτσα σκόνης αλλά και βούρτσα για τα έπιπλα.

Ελαφριά, ευέλικτη και με μεγάλη αυτονομία, η επαναφορτιζόμενη σκούπα 2 σε 1 Bosch Unlimited 7, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε σκουπάκι χειρός, φτάνοντας παντού, από το πάτωμα μέχρι τα ψηλά ράφια.

Εάν θέλετε να κάνετε μια καλή επένδυση, η Dyson παραμένει κορυφαία στα stick vacuums. Η σκούπα V7 Advanced προσφέρει εξαιρετική απορροφητικότητα και έως 40 λεπτά λειτουργίας.

Αν προτιμάτε να… χαλαρώνετε αντί να σκουπίζετε, τότε η σκούπα ρομπότ TP‑Link Tapo RV30 Max αναλαμβάνει να κάνει όλη την δουλειά. Με ισχυρή απορρόφηση 5300Pa και χαρτογράφηση χώρου, καθαρίζει με ακρίβεια και φροντίζει τόσο το σκούπισμα όσο και το σφουγγάρισμα.

Εάν προτιμάτε μια πιο ολοκληρωμένη λύση, που εξοικονομεί χρόνο και κόπο, Xiaomi Robot Vacuum X20+ είναι μια all-in-one σκούπα ρομπότ που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Με τον ισχυρό σταθμό βάσης, την ισχυρή απόδοση σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος, την ευέλικτη αποφυγή εμποδίων και την έξυπνη αλληλεπίδραση, μπορεί να καλύψει αβίαστα όλες τις ανάγκες καθαρισμού του δαπέδου σας.