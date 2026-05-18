Influencers στις υπηρεσίες των πολιτικών – Έμμεσες προωθήσεις και το χρήμα ρέει άφθονο
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 16:04

Το θέμα είναι να λένε οι influencers ποιους υπηρετούν και με τί αντάλλαγμα γιατί οι ακόλουθοί τους δεν είναι τόσο... άσχετοι όσο νομίζουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
Οι εποχές που οι εφημερίδες και η τηλεόραση ήταν το παν για τους πολιτικούς που ήθελαν να το μήνυμά τους στους ψηφοφόρους έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Πλέον καταφεύγουν στο YouTube, το Instagram, το TikTok τα podcast αλλά και στους influencers. Οι συνεργασίες μάλιστα με influencers, θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο των μελλοντικών.

Έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο το κοινό αναζητά πληροφορίες – και, με τη σειρά του, ο τρόπος με τον οποίο οι εκστρατείες δίνουν προτεραιότητα στις επικοινωνίες – έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Η κατανάλωση ειδήσεων έχει αλλάξει δραστικά τον 21ο αιώνα, με τις ψηφιακές συσκευές και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να ξεπερνούν την τηλεόραση και τα έντυπα μέσα.

Σύμφωνα με το Pew Research Center, η πλειοψηφία των ενηλίκων – το 56% – λέει σήμερα ότι ενημερώνεται συχνότερα από smartphone, υπολογιστή ή tablet, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο λέει ότι στρέφεται στην τηλεόραση για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ειδήσεων.

Ιnfluencers στις υπηρεσίες των πολιτικών

Τον τελευταίο χρόνο, δημοσιογράφοι αποκάλυψαν πολυάριθμες πληρωμές σε influencers για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη ή να ασκήσουν πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πώς; Συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για την προστασία των ζαχαρούχων αναψυκτικών από τη ρύθμιση, την παρεμπόδιση προτεινόμενης νομοθεσίας για την Tεχνητή Nοημοσύνη σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, την προώθηση των ισραηλινών συμφερόντων στο αμερικανικό κοινό και τον περασμένο μήνα, την υπονόμευση ενός υποψηφίου για το Κογκρέσο πριν από τις προκριματικές εκλογές.

Το 2024, η ομάδα του Προέδρου Τζο Μπάιντεν έφερε διαδικτυακές προσωπικότητες για ένα «Συνέδριο Οικονομίας Δημιουργών».

Και η δεύτερη κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε δεξιές προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ενημερώσεις Τύπου και άλλες εκδηλώσεις, αναγνωρίζοντας σιωπηρά ότι οι influencers αποτελούν την πηγή ειδήσεων για πολλούς πιθανούς ψηφοφόρους, ιδίως για νεότερα δημογραφικά στοιχεία.

Το παράδειγμα του influencer με τους  14,5 εκατομμύρια ακολούθους του στο TikTok

Τον περασμένο μήνα, ο Κάρλος Εντουάρντο Εσπίνα, ένας προοδευτικός influencer, αποκάλυψε μια εκπληκτική υποστήριξη προς τους 14,5 εκατομμύρια ακολούθους του στο TikTok: Θα υποστήριζε τον Τομ Στάγιερ, τον δισεκατομμυριούχο που διεκδικεί την θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια ως Δημοκρατικός.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Τομ Στάγιερ είναι διαφορετικός», είπε ο Εσπίνα σε ομιλία του που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τους News York Times. «Θα μπορούσε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ή να κάνει ό,τι θέλει, αλλά θέλει να υπηρετεί τον λαό αυτής της πολιτείας».

@carlos_eduardo_espinaMuchos dicen cosas fuertes de Tom Steyer así que a ver que onda con el 😳🚨♬ original sound – Carlos_Eduardo_Espina

Στην ανάρτηση του Εσπίνα δεν αναφέρεται πάντως ότι η προεκλογική εκστρατεία του κ. Στάγιερ τον πλήρωνε 100.000 δολάρια για να τον βοηθήσει να κερδίσει τις εκλογές.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο κ. Εσπίνα, ο οποίος ζει στο Τέξας, είχε σημειώσει σε ένα βίντεο ότι η καμπάνια τον προσέλαβε για να συμβουλεύσει σε θέματα που σχετίζονται με τους Λατίνους, τα οποία αποτελούν το κύριο επίκεντρο των αναρτήσεων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, καμία από τις αρκετές δεκάδες επόμενες αναρτήσεις του στο TikTok, το Instagram ή τα Threads για την προώθηση του κ. Στάγιερ δεν ανέφερε την οικονομική συμφωνία.

Τα χρήματα… πόθεν;

Η αμοιβή των 100.000 δολαρίων, που είναι θαμμένη στα αρχεία χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, περιγράφεται ως πληρωμή για «στρατηγικές συμβουλές και παρένθετη μητρότητα».

Τα χρήματα πήγαν σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Τέξας, την οποία ο Εσπίνα χρησιμοποίησε επίσης για να λάβει αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιού από την Επιτροπή Προεκλογικής Εκστρατείας του Δημοκρατικού Κογκρέσου το 2024.

Η ρύθμιση του Εσπίνα παρέχει μια σπάνια ματιά στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επί πληρωμή, όπου οι δημιουργοί περιεχομένου και οι εταιρείες μάρκετινγκ αμείβονται όλο και περισσότερο για την προώθηση υποψηφίων ή απόψεων και όπου υπάρχουν λίγες απαιτήσεις για γνωστοποίηση.

Η αμειβόμενη υπεράσπιση υπάρχει εκτός του βασιλείου του παραδοσιακού λόμπινγκ και της εκστρατείας, φτάνοντας σε νεότερο, πιο διαδικτυακό κοινό που είναι απίθανο να επηρεαστεί από τηλεοπτικές διαφημίσεις ή γυαλιστερά έντυπα.

Οι κανόνες για την πολιτική διαφήμιση;

Οι Δημοκρατικές και οι Ρεπουμπλικανικές ομάδες έχουν ξοδέψει εκατομμύρια σε αυτό το είδος επικοινωνίας κατά τη διάρκεια καθενός από τους τελευταίους κύκλους προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με συμβούλους και αξιωματούχους προεκλογικής εκστρατείας και από τα δύο κόμματα.

Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για πολλές από τις πληρωμές.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εκλογών, η υπηρεσία που παρακολουθεί τις πολιτικές δαπάνες, λέει ότι οι κανόνες της που διέπουν την αποκάλυψη για την παραδοσιακή πολιτική διαφήμιση δεν ισχύουν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η οποία ρυθμίζει τις παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές, απαιτεί από τους influencers να αποκαλύπτουν πληρωμές για την προώθηση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά, όπως λέει, δεν ρυθμίζει τις πολιτικές διαφημίσεις.

Ως αποτέλεσμα, η αμειβόμενη επιρροή έχει γίνει πόλος έλξης για εκστρατείες και ομάδες που θέλουν να προωθήσουν πολιτικές προτεραιότητες χωρίς να αποκαλύπτουν πού πηγαίνουν τα χρήματά τους ή χωρίς να αποκαλύπτουν ότι ορισμένοι από τους υποστηρικτές τους πληρώνονται.

«Δεν μπορείς να δεις από πού προέρχονται τα χρήματα και δεν μπορείς να δεις πού πηγαίνουν», δήλωσε ο Μπρένταν Φίσερ του Campaign Legal Center, μιας μη κερδοσκοπικής ομάδας εποπτείας.

Τον Οκτώβριο, η οργάνωσή του υπέβαλε αίτηση στην FEC να απαιτήσει αποποιήσεις ευθύνης για το πληρωμένο πολιτικό περιεχόμενο που δημιουργείται από influencers. Η υπηρεσία δεν έχει λάβει μέτρα σχετικά με αυτό το αίτημα.

H απάντηση του πολιτικού για τα λεφτά στον influencer

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, η καμπάνια πρόσθεσε διατύπωση σε μια αγγελία εργασίας που προσέφερε σε influencers 1.000 δολάρια το μήνα για να δημιουργήσουν περιεχόμενο υπέρ του Στάγιερ.

«Οι δημιουργοί θα έχουν την υποχρέωση να συμπεριλάβουν αποποιήσεις ευθύνης στα μέσα ενημέρωσης που παράγουν στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς», αναφέρει η νέα διατύπωση.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, οΕσπίνα εμφανίστηκε με τον κ. Στάγιερ σε μια προεκλογική εκδήλωση σε ένα προάστιο του Λος Άντζελες. Καθώς το πλήθος έτρωγε δωρεάν τάκος και τσούρος, ο Εσπίνα παραδέχτηκε σε μια συνέντευξη ότι η εκστρατεία τον είχε πληρώσει, αλλά είπε ότι δεν πίστευε ότι χρειαζόταν να βάλει αποποίηση ευθύνης σε καμία από τις αναρτήσεις του, επειδή δεν πληρωνόταν για να δημοσιεύει. Αντ’ αυτού, είπε, προσλήφθηκε ως σύμβουλος με εξειδίκευση σε ζητήματα Λατίνων.

«Ο κόσμος με βλέπει ως δημιουργό περιεχομένου και νομίζει ότι το μόνο που κάνω είναι να το ικανοποιώ», είπε ο Εσπίνα, φορώντας ένα βασιλικό μπλε πουκάμισο της καμπάνιας του Στάγιερ και βγάζοντας selfies με πλήθος ενθουσιωδών θαυμαστών. «Αυτό που κάνω είναι περισσότερο να παρέχω συμβουλές», είπε και… καθάρισε!.

Όταν οι ακόλουθοί σου καταλαβαίνουν τις προθέσεις σου

Πολλοί από τους ακόλουθους του κ. Εσπίνα, ωστόσο, έχουν αμφισβητήσει τα κίνητρά του.

Γιατί, αναρωτήθηκαν σε εκατοντάδες σχόλια που απάντησαν στις αναρτήσεις του που υποστήριζαν τον  Στάγιερ, θα έδειχνε ο Εσπίνα τόσο έντονο και ξαφνικό ενδιαφέρον για μια κούρσα στην Καλιφόρνια που μόλις είχε αναφέρει προηγουμένως; Και γιατί δεν υποστήριζε τον Μπεσέρα, έναν Δημοκρατικό στην κούρσα που, σε αντίθεση με τον κ. Στάγιερ, είναι Λατίνος;

«Έχω τους λόγους μου να πιστεύω ότι ο Στάγιερ θα ήταν μια καλύτερη επιλογή», ​​είπε ο κ. Εσπίνα σε ένα άλλο βίντεο. Πρόσθεσε όμως ότι «ως Δημοκρατικοί, δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο να επιτιθέμεθα ο ένας στον άλλον» και αντίθετα θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα κερδίσουν.

«Κάρλος», απάντησε ένας σχολιαστής. «Μην μας εκνευρίζεις».

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18.05.26

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Σε διεθνή ύδατα 18.05.26 Upd: 12:15

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Σύνταξη
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Σύνταξη
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Σύνταξη
Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Νατάσα Σινιώρη
ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

Σύνταξη
«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
Βlockbuster ολκής 18.05.26

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Έφη Αλεβίζου
Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Τα Νέα της Αγοράς 18.05.26

Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη
ΠΑΣΟΚ 18.05.26

Το κυβερνών κόμμα «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική της

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Σύνταξη
Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 18.05.26

Αμερικάνικο δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να μείνει ελεύθερος από το Ντένβερ, με τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας
Αστικό πάρκο 18.05.26

Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18.05.26

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

