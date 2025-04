Έλα να αναπαραχθούμε ντάρλινγκ – Ακροδεξιοί influencers εναντίον της «πληθυσμιακής κατάρρευσης»

«Ακροδεξιοί influencers διοργανώνουν Σαββατοκύριακο παντρολογήματος, με είσοδο 10.000 δολάρια, για να επανακατοικήσουν τον πλανήτη».

Θα μπορούσε να είναι περίληψη υπόθεσης σε sci-fi ταινία μαύρου χιούμορ, σαν το Mars Attacks του Τιμ Μπάρτον, με οπαδούς του Έλον Μασκ στο ρόλο των εξωγήινων.

Είναι όμως πραγματική είδηση, και αφορά διήμερο συνέδριο «γεννητικότητας» (Natal Conference) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Όστιν του Τέξας.

Εκτός από ομιλίες μελών του κινήματος υπέρ των (κατάλληλων) γεννήσεων, γνωστού ως natalism ή prοnatalism («ναταλισμός»/«φιλο-ναταλισμός»), διοργανώθηκαν και εκδηλώσεις γνωριμιών, για να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.

Για όσους βιάζονταν να παντρευτούν ατάκα κι επί τόπου, υπήρχαν παπάδες εύκαιροι, που θα τελούσαν γάμους εντός του συνεδρίου, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος στο πρότζεκτ της «επανακατοίκησης» του πλανήτη, ενάντια στην «πληθυσμιακή κατάρρευση».

Αν τα παραπάνω σας θυμίζουν κάτι, πρόκειται για την εκστρατεία που έχει κηρύξει ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, νυν «υπερ-υπουργός» DOGE (Kυβερνητικής Αποτελεσματικότητας) της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο ίδιος δεν χάνει ευκαιρία να μιλήσει για την υπογεννητικότητα, την οποία θεωρεί μεγαλύτερη απειλή από την κλιματική αλλαγή, και επαίρεται ότι «βάζει το λιθαράκι του» για να καταπολεμήσει τον «πληθυσμιακή κατάρρευση», γεμίζοντας τον κόσμο με απογόνους του. Έχει ήδη διψήφιο αριθμό αναγνωρισμένων τέκνων, ενώ δεν διαψεύδει δημοσιεύματα για τουλάχιστον άλλο ένα παιδί εκτός γάμου με «συντηρητική influencer».

Και τι μας νοιάζει εμάς, θα έλεγε κανείς, ας κάνει και χίλια παιδιά, ζάπλουτος είναι δεν θα δυσκολευθεί να τα ταΐσει. Το πρόβλημα είναι ότι η ιδεολογία του «ναταλισμού», την οποία δεν προπαγανδίζει μόνο ο Μασκ αλλά και ακροδεξιοί ομοϊδεάτες του στις δύο πλευρές του Ατλαντικού (βλέπε Όρμπαν), συγγενεύει εξ αίματος, ούτε καν εξ αγχιστείας – με τις ρατσιστικές αντιλήψεις (και πρακτικές) της ευγονικής.

Thanks Elon! Your advocacy on this issue was a huge inspiration to us in starting the conference & we’d love to see you at NatalCon later this year

Anyone interested should sign up for the newsletter at https://t.co/7UUpBK5vqF

— Natal Conference (@natalismorg) April 29, 2024