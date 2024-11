Έλον Μασκ: Ο πατέρας του λέει ότι το να κάνεις παιδιά είναι σαν να εκτρέφεις άλογα

Η συμμαχία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ μονοπώλησε το ενδιαφέρον των media στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο των ΗΠΑ και μετά το τέλος των εκλογών έχει ισχυροποιηθεί.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ ήταν τακτικός επισκέπτης στην έπαυλη του εκλεγμένου προέδρου στη Φλόριντα και οι δυό τους έδωσαν πολύ σημασία στην προβολή τους ως οικογενειάρχες.

Ο Έλον Μασκ ήταν ενήμερος για τηλεφωνικές συνομιλίες με παγκόσμιους ηγέτες, έδωσε συμβουλές στον Τραμπ για τις επιλογές του υπουργικού συμβουλίου του και πρόσφατα τον φιλοξένησε στο Space X για την εκτόξευση του πυραύλου Starship.

Επιπλέον ο Μασκ θα συμπροεδρεύει στο νέο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη μείωση των κρατικών δαπανών.

Αλλά πίσω από όλα όσα φαίνονται, υπάρχει κάτι άλλο που δένει πολύ τους δύο ισχυρούς άντρες. Τον λένε -κακόηχα κάπως- προναταλισμό.

Ο προνατολισμός από το pronatalism που στα αγγλικά ερμηνεύεται ως «τάσσομαι υπέρ της γέννησης», είναι ένα νέο δόγμα/ιδεολογία που κερδίζει έδαφος στη Silicon Valley και στην ευρύτερη βιομηχανία της τεχνολογίας στις ΗΠΑ και ανάμεσα στους πιο ισχυρούς υπερασπιστές του είναι ο Έλον Μακ.

Για τους προναταλιστές η αναπαραγωγή είναι και ο βασικός στόχος της ανθρωπότητας.

Ο Έλον Μασκ κάνει τακτικά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας φόβους για μείωση του πληθυσμού, μερικές φορές στα όρια της εμμονής.

«Έρχεται η πληθυσμιακή κατάρρευση… Η Γη είναι σχεδόν άδεια από ανθρώπους», έγραψε πρόσφατα.

«Αντί να διδάσκουμε τον φόβο της εγκυμοσύνης, θα πρέπει να διδάξουμε τον φόβο της έλλειψης παιδιών», πρόσθεσε.

Η συχνότητα αυτών των αναρτήσεων έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες.

Ο Έλον Μασκ έχει τουλάχιστον 11 παιδιά, από τρεις διαφορετικές γυναίκες. Κάποια μέλη της οικογένειας του πέρασαν χρόνο μαζί με τον πατριάρχη της φαμίλιας του τις τελευταίες εβδομάδες στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ.

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022