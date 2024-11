Το μεγάλο πρόβλημα με το δημογραφικό και η ανάγκη για πολλά παιδιά είναι από τα προσφιλή θέματα συζήτησης του δισεκατομμυριούχου, Έλον Μασκ, ο οποίος είναι πατέρας 12 παιδιών, από τρεις διαφορετικές γυναίκες. Μάλιστα σε αναρτήσεις του συχνά αναφέρεται στην Ελλάδα και στο μείζον θέμα της υπογεννητικότητας.

Ο επικεφαλής της Tesla και της Space X, και πλέον το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο επανέρχεται: αναδημοσίευσε στο X (πρώην Twitter) μία ανάρτηση του The Rabbit Hole στην οποία εικονίζεται ένας χάρτης με τα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη, σχολιάζοντας «Η Ευρώπη πεθαίνει».

Στον χάρτη η χώρα μας φαίνεται να «ισοβαθμεί» με την Φινλανδία στην έβδομη θέση με τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη, με 1,32 παιδιά ανά γυναίκα.

Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Μάλτα, με μόλις 1,06 παιδιά ανά γυναίκα, και ακολουθούν η Ισπανία (1,16), η Αλβανία (1,21), η Ιταλία, (1,24) Λιθουανία (1,27) και η Πολωνία (1,29).

Στον αντίποδα τα υψηλότερα ποσοστά μετά τη Γεωργία (1,83) καταγράφονται στη Γαλλία με 1,79 παιδιά ανά γυναίκα και στη Ρουμανία με 1,71.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Έλον Μάσκ έβαλε στο στόχαστρο την Ελλάδα.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση άλλου χρήστη, στην οποία αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει ραγδαία κατά 25% από σήμερα έως το 2070, σε σχέσει με αντίστοιχη πρόβλεψη μείωσης μόλις 4% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εκκεντρικός μεγιστάνας σχολίασε:

«Ουάου, περίπου διπλάσιοι άνθρωποι πέθαναν σε σχέση με τα μωρά που γεννήθηκαν».

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

Αλλά και τον περασμένο Απρίλιο σε άλλη ανάρτησή του είχε επισημάνει ιδιαίτερα την υπογεννητικότητα που καταγράφεται στη χώρα μας, τονίζοντας ότι ο ρυθμός των γεννήσεων είναι ο χαμηλότερος σε σχεδόν έναν αιώνα.

Ο Μασκ υπογράμμισε τότε ότι «η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν κατάρρευση του πληθυσμού τους, λόγω των χαμηλών ρυθμών των γεννήσεων».

Αναπαρήγαγε επίσης μια δημοσίευση που έλεγε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βιώσει «πληθυσμιακή κατάρρευση», καθώς οι ξαφνικοί και αναπάντεχοι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται, την ώρα που οι γεννήσεις πέφτουν χαμηλότερα από όλες τις προβλέψεις.

Greece is predicted to become the first nation to suffer “population collapse” as sudden and unexpected deaths continue soaring across the nation while fertility rates have plunged to levels lower than experts previously thought possible.

Heart failure, strokes, blood clots, and… pic.twitter.com/8Zpy6765rC

— Luther ‘Ćyrus’ (@Censored4sure) April 14, 2024