Ως «πολύ ισχυρό και σαφές μήνυμα» προς τους πολίτες στη Γερμανία και προς τους εταίρους της χώρας περιέγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς τη συμφωνία της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) για τον σχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πίεση για την επίτευξη συμφωνίας απέκτησε νέο επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η κυβέρνηση στη Γερμανία θα αναλάβει την ευθύνη σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής σε μια κλιμακούμενη εμπορική σύγκρουση που προκλήθηκε από τους σαρωτικούς δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Γερμανία αποκτά μια κυβέρνηση έτοιμη για δράση», δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Μερτς.

Η ανάρτηση του Φρίντριχ Μερτς:

„Der nun vorliegende #Koalitionsvertrag ist ein starkes und klares Signal – an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, aber auch an unsere Partner in Europa: Deutschland bekommt eine handlungsfähige und handlungsstarke Regierung.“ ™https://t.co/lkzYLUegCJ pic.twitter.com/NNmAvllAba

— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) April 9, 2025