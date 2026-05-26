Βέλγιο: Το τρένο κινούνταν με 120 χλμ και το σχολικό εκτοξεύτηκε 15 μέτρα – Θρήνος για τους νεκρούς

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών ύστερα από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι, σκοτώθηκαν σήμερα (26.05.2026) στο Βέλγιο όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομκή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας, μετέδωσε το RTL TV επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και μία συνοδός 27 ετών, δήλωσε ο υπουργός προσθέτοντας ότι δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι επτά μαθητές, ο οδηγός και ένας συνοδός επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Διευκρίνισε επίσης ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, “το minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό”.

Οπως δήλωσε ο Κρικ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν πάντως πολύ ασαφείς.

🇧🇪 A train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium at around 8:15 AM local time this morning, killing at least four people. Several others were seriously injured after the minibus was struck and overturned. Follow: @europa pic.twitter.com/qgxrOoopf9 — Europa.com (@europa) May 26, 2026

Ο Σακρέ είπε ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη και το φανάρι κόκκινο. «Έχουμε πλάνα που το δείχνουν», είπε ο ίδιος.

Το τρένο που το χτύπησε ταξίδευε με περίπου 120 χλμ./ώρα και επρόκειτο να αρχίσει να φρενάρει καθώς πλησίαζε έναν σταθμό που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το minibus στη συνέχεια «εκτοξεύτηκε περίπου 15 μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel δήλωσε στον φλαμανδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT: «Δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να συνέβη το ατύχημα. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουν η αστυνομία και η εισαγγελία».

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν το λευκό μίνι βαν αναποδογυρισμένο στο πλάι στη διάβαση, με ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το λεωφορείο εκτοξεύθηκε στην είσοδο ενός σπιτιού, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του VRT που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος.

Τα παιδιά κατευθύνονταν προς ένα σχολείο ειδικής αγωγής στην πόλη.

«Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό μετατράπηκε ξαφνικά σε μια μαύρη μέρα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πολιτικός της Ανατολικής Φλάνδρας που είναι υπεύθυνος για το σχολείο, Kurt Moens. «Το ατύχημα στο Buggenhout μας συγκλονίζει όλους βαθιά. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι στους τραυματίες πολλή δύναμη.»

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, έγραψε στο X ότι ήταν «βαθιά συγκινημένος από το φρικτό ατύχημα στο Buggenhout. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν έγραψε στο X: «με βαθιά μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας SNCB/NMBS ανέφερε ότι το τρένο μετέφερε περίπου 100 άτομα, κανένα από τα οποία δεν τραυματίστηκε. «Ένας επιβάτης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά κανείς στο τρένο δεν τραυματίστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης